Impuesto sobre el patrimonio: el gobierno establece la ley y entra en vigor

El gobierno regula la Ley de Solidaridad y Donaciones Extraordinarias para reducir el impacto de la pandemia (Ley 27605/2020) – también conocida como gran contribución patrimonial o impuesto sobre el patrimonio– y Los detalles se conocieron cuando se publicó el número del Boletín Oficial relacionado con el viernes 29 de enero.

El reglamento fue estipulado por el Decreto 42/2021, Tiene 12 artículos y está firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

La Ley 27605, aprobada en el Congreso el 4 de diciembre y promulgada el 18 del mismo mes, estipula Una tasa de contribución única del 2% sobre activos individuales que hayan declarado más de $ 200 millones en impuestos sobre activos personales (aunque la tasa sube según herencia).

Las reglas, en este caso, estipulan que La tarifa a cobrar aumentará según el rango de fortuna que se haya declarado: sería 2,25% para aquellos con entre $ 300 y $ 400 millones, 2,50% para aquellos con entre $ 400 y $ 600 millones, y 2,75%, para activos entre $ 600 y $ 800 millones.

Las aportaciones subirán hasta el 3% en el caso de patrimonios entre $ 800 y $ 1500 millones y se extenderán al 3,25% para aquellos con entre $ 1500 y 3000 millones. Por último, a aquellos con activos que superen este último valor se les cobrará una comisión del 3,5%.

Se les pedirá que paguen a unos 12.000 contribuyentes. Y de esta manera El gobierno espera recaudar unos $ 300.000 millones.

Además, la Ley 27605 determina específicamente cuál será el propósito de los fondos recaudados, los cuales serán distribuidos, a saber:

25% para exploración, desarrollo y producción de gas natural;

el 20% restante para adquirir equipo médico para hacer frente a la pandemia;

20% para apoyar a las PYME;

20% para financiar el relanzamiento de la beca Progressar creada para apoyar a jóvenes estudiantes,

mientras que el 15% restante se utilizará para la urbanización de las aldeas a través de cooperativas organizadas por los residentes de cada aldea.

La Ley Extraordinaria de Solidaridad y Donaciones está diseñada para que el Tesoro agregue contribuciones adicionales de personas con mayor capacidad económica en un contexto de emergencia, como la pandemia mundial Covid-19.

NS La iniciativa surge de una serie de ideas y propuestas. que están ajustando y sobre todo están forzado por Presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara Baja, Carlos Heller (FdT-CABA), y el jefe del bloque FdT en Diputado, máximo Kirchner, que se convirtió en la cara pública del proyecto.

El reglamento se conoce por su anuncio en el Boletín Oficial, a las 00.00 horas de este viernes 29 de enero., mejorar la precisión para calcular el rango de riqueza de las personas que poseen acciones o participan en empresas, Permitirles, por ejemplo, descontar la deuda o el pasivo de una empresa el 18 de diciembre de 2020.

Otro punto de este reglamento se refiere a las excepciones para las llamadas “actividades operativas” relacionadas con la producción y no la valoración de activos financieros: la decisión establece que las actividades cuyos ingresos no provengan de un porcentaje superior al 50% de la Renta Pasiva no pueden definirse como “activos financieros”.

La Decisión 42/2021 también autoriza a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a ser responsable de “implementar un régimen de información para fines de recolección de datos” y así evitar operaciones de evasión fiscal.

En ese sentido, cuando se promulgó y promulgó el reglamento, varios empresarios con cuantiosos activos que seguirían siendo la base imponible de estos aportes por el único amenazaron con iniciar una revuelta fiscal contra la legislación que a pesar de la abrumadora aprobación en las encuestas de opinión se fue al mismo tiempo. igualmente fuertemente atacado por ciertos medios.