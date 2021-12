El gobierno estudia mecanismos para mantener la cobertura para los jóvenes que se quedan sin AUH

En medio del contexto de una fuerte crisis económica marcada por una pandemia El gobierno evalúa la determinación de la redefinición de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para que haya continuidad de este programa social. en padres cuyos hijos dejan de recibir prestaciones después de los 18 años y también en adultos jóvenes que actualmente no cuentan con seguridad social aunque se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Esta será una reforma fundamental de la AUH que en una primera fase podría llegar a unos 550.000 niños y luego a tres millones de jóvenes.

El tema de esta redefinición de AUH se encuentra en la etapa de borrador avanzado en la mesa. Alberto Fernández y el dueño Anses ya lo discutió, Fernanda Raverta; jefe de estado mayor, Santiago Café; Ministro de Desarrollo Social, Marcador de posición de Daniel Arroyo. y secretario de Política Social, Victoria Tolosa Paz.

Cuando comentan CrónicoPara calificadas fuentes de Casa Rosada que trabajaron en el tema, la idea del gobierno es no dejar desamparados a los jóvenes y sus familias humildes una vez que completen el ciclo de la AUH a los 18 años. Por eso se habla de “Plan de sostenibilidad” de la AUH con la intención del Gobierno de no descontar subsidios para los padres que tengan hijos mayores de 18 años y mantener ingresos mensuales a cambio de cumplir con el plan de estudios. No se han analizado en detalle los proyectos, ni el monto presupuestario que ello implicaría.

NS AUH llega hoy a alrededor de 4,5 millones de niños y en Casa Rosada lo están evaluando ahora mismo Actualmente hay alrededor de 3,5 millones de niños de entre 18 y 24 años que no tienen ingresos. cuyos padres en los últimos años dejaron de recibir los beneficios de AUH y se quedaron sin cobertura. A la vez hay 550.000 que tendrán entre 15 y 18 años y que tienen Deber pero en unos años dejarán de entender el plan social.

En este contexto, la idea que se está desarrollando en el gobierno es dar continuidad a quienes tienen o tienen AUH a cambio de la consideración para incorporarse a un programa de estudios.

Los datos sobre la situación social de la vulnerabilidad de 3 millones de niños sin cobertura salieron a la luz durante la pandemia del año pasado cuando más de 2,5 millones de niños de entre 18 y 24 años acudieron al IFE, la ayuda estatal para superar la crisis económica provocada por la cuarentena.

En octubre del año pasado, Alberto Fernández dijo: “Nuestra preocupación es entender la situación de estas familias, estos niños y niñas, y ver cómo podemos seguir extendiendo la mano que el Estado debe darles”.

Así habló el mandatario cuando anunció en octubre la prórroga de la AUH para otro millón de beneficiarios. Y en ese contexto Raverta enfatizó que “desde el Gobierno creemos que el Estado debe garantizar los derechos, no esperando que los ciudadanos vengan a buscarlos, sino que el Estado vaya, complete y garantice estos derechos”.

Con esta lógica política, el gobierno buscará jóvenes que tengan más de 18 años y hayan dejado de entender la AUH pero aún se encuentran en un contexto de vulnerabilidad. También busca evitar una situación de disparidad con familias que reciben una pensión vitalicia no contributiva para las madres con más de 7 hijos.

La continuidad de AUH estará bajo el formato del plan de estudio pero No será el mismo paquete de becas progresivas que se ofrece hoy. a través de asistencia financiera para 750.000 jóvenes que al finalizar sus estudios primarios o secundarios continúen su educación superior o formación profesional. La nueva reformulación de la AUH tampoco se parecerá al plan de Empoderamiento Juvenil con Inclusión. que desde el Ministerio de Desarrollo Social beneficia aproximadamente a un millón de niños entre 18 y 29 años durante un año para realizar talleres de oficio y oportunidades laborales.