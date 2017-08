App ideal!! Apaga Netflix si dejás de pedalear

Compartir Nota

Ronan Byrne, un estudiante irlandés de Ingeniería Electrónica de 21 años, decidió hacer algo para seguir practicando ejercicios mientras miraba una serie, ¡y lo logró! ¿La utilizarías?

El joven se puso a pensar y creó Cyflix: una bicicleta estática que detiene el contenido de Netflix si el usuario disminuye la velocidad programada o si deja de pedalear después de un cierto tiempo. La bicicleta de Byrne es un proyecto que si bien no planeaba comercializar, podría permitirle a muchas personas mantener su rutina diaria de ejercicios y al mismo tiempo disfrutar de un capítulo de su serie favorita.

“La idea se me ocurrió a partir de algunas bicicletas estáticas que he visto en gimnasios. Si dejas de pedalear, se apagan. No creo que sea la mejor forma de motivar a las persona que está haciendo ejercicio. Mi bicicleta para el capítulo y, si volvés a tu ritmo habitual, continúa“, indicó Byrne al diario El País.