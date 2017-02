Plan Castello: Autoridades provinciales se reunieron con intendentes y legisladores del FPV

Compartir Nota

Continuando con la ronda de consultas, autoridades provinciales se reunieron esta tarde con intendentes y legisladores del FPV para consensuar las prioridades de obra e inversión en el marco del Plan “Edgardo Castello”.

Se trata de la segunda reunión de estas características, que se suma al encuentro desarrollado en horas de la mañana con jefes comunales y referentes de la UCR y Cambiemos. Mañana se desarrollará la tercera instancia de consulta, con los representantes del partido Juntos Somos Río Negro.

La reunión, desarrollada en el Salón Gris de la Casa de Gobierno, fue abierta por el vicegobernador Pedro Pesatti, a cargo del Poder Ejecutivo, y participaron los ministros de Gobierno, Luis Di Giácomo; de Obras y Servicios Públicos; Carlos Valeri y de Economía, Isaías Kremer; los legisladores Alejandro Palmieri, Facundo López, Javier Iud, Alejandro Marinao, Nicolás Rochas y Ariel Rivero; el secretario de Obras e Infraestructura, Alejandro Echarren y su par de Coordinación del Ministerio de Gobierno, Suyay Urrutia y el director de Municipios, Guillermo Oliva Tagle.

Estuvieron presentes los intendentes de Ramos Mexía, Patricio Colil; de San Antonio Oeste, Luis Ojeda; de Luis Beltrán, Pablo Delgado; de General Godoy, Luis Ivancich; de Cervantes, Claudia Montanaro; de Campo Grande, Pedro Dantas; de Sierra Colorada, Fabián Pilquinao; de General Conesa, Alejandra Más; de Pomona, Miguel Jara; y representantes de General Roca y Choele Choel.

Luego del encuentro, el Ministro Di Giácomo destacó la participación casi unánime de todos los Municipios gobernados por el FPV: “Esto habla de una responsabilidad por parte de los intendentes y legisladores respecto a entender que este proyecto debe tener el consenso de todos y que no se trata solo de un número para aprobarlo”, sostuvo.

“Hubo coincidencias entre los intendentes que participaron en ambas reuniones respecto a la necesidad de reasignar las partidas presupuestarias de algunas obras que entienden no son prioritarias”, explicó el Ministro.

Señaló que ahora “viene la parte más específica y técnica que estará a cargo de Oliva Tagle, quien hará el nexo entre Economía y Obras Públicas para ir precisando en pocos días las obras que se incluirán, para avanzar definitivamente en el proyecto de ley”.

Por su parte, el legislador Alejandro Palmieri coincidió al destacar la amplia participación “generando un interesante intercambio de opiniones con consenso en obras de relevancia desde lo regional, no tanto lo local”.

“Se ofrecieron detalles sobre el aspecto técnico y financiero de una emisión de bono en dólares de estas características, porque es la primera vez que la Provincia saldría a un mercado internacional de crédito. El año pasado fueron 15 las provincias que recurrieron a esta herramienta. Hoy hay cinco gobernadores en Estados Unidos iniciando rondas de consultas y estos días La Rioja y Entre Ríos han salido al mercado internacional con más de 200.000.000 de dólares”, señaló.

“La Provincia en estos últimos años ha asimilado un proceso de desendeudamiento muy grande. Cuando asumimos el gobierno en el 2011 la deuda se llevaba el 80% de los recursos corrientes del año y hoy ese indicador está levemente por encima del 30%, sin deuda en dólares y el Estado nacional es el principal acreedor. Es decir, hay condiciones para salir al mercado internacional a recabar financiamiento”, explicó el legislador.