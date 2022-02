“La situación en Corrientes está un poco más relajada, pero sigue siendo crítica”.

Juan Cabandié sobrevolando la zona afectada. (Foto: Pepe Mateos).

El viceministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Sergio Federoviska, quien se encuentra en Corrientes por los incendios que afectan el 9% de la superficie provincial, dijo este lunes que “la situación está un poco más relajada por las lluvias registradas. el fin de semana, pero sigue siendo crítico.

“En este momento (el ministro de Ambiente, Juan) Cabandié se dirige a un campamento en la zona de San Miguel, en el centro de la provincia de Corrientes”, dijo Federovisky en una entrevista con AM 990 Radio, y señaló que el Estado-nación había contribuido al incendio con más de 10 aéreos y 160 brigadistas.

Consultado sobre el motivo de estos incendios, el Viceministro dijo que “tenemos un escenario desfavorable que es consecuencia directa del cambio climático, que implica el calentamiento global y provoca dos factores: uno es el agravamiento de extremos que agudizan las sequías, y la otra es que de año en año la vegetación provoca estrés hídrico, lo que hace imposible resistir cualquier incendio”.

“Entonces”, continuó, El motivo principal es el cambio climático y la sequía, que han configurado un escenario en el que cuando se presenta un incendio, que puede ser accidental o intencional, pero siempre creado por manos humanas, es muy difícil detenerlo”..

El viceministro dijo que se trataba de un “drama planetario”. “Poco antes de la pandemia, más de 23 millones de hectáreas fueron arrasadas en Australia; Canadá sufrió un incendio que duró 4 millones de hectáreas el verano pasado, por lo que hay que poner la situación en un contexto planetario que haga realidad el incendio que no podemos evitar”, dijo. detallado.

Consultado sobre la prevención, el Viceministro aseveró que La particularidad de los incendios de este año es que los esteros del Iberá se quemaron porque estaban “secos”, y en ese sentido mencionó la importancia de aprobar una ley que proteja los humedales.que es una “condición necesaria pero no suficiente”.

Finalmente afirmó que En 2017, durante el reinado de Mauricio Macri, se suprimió el Plan Nacional de Manejo del Fuego e indicó que “el expresidente no puede decir que la Nación no fue a Corrientes porque el Estado Nación lleva aquí más de 20 días, luego se podrá debatir si es suficiente o no, pero no se puede negar la presencia”.

Agregó que habíamos revertido el plan sistemático para desarmar el Plan Nacional de Manejo de Incendios, que hoy tiene presupuesto, aire arrendado, infraestructura en las provincias, capacitación, vestuario, herramientas, esto nunca antes había pasado, y dijo que “esperamos que será un punto de inflexión y se convertirá en política de Estado”.