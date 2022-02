El líder del PP se niega a dimitir y está dispuesto a luchar

Pablo Casado se niega a dimitir y se mantiene en la presidencia del Partido Popular. Foto: Archivo

El líder del Partido Popular de España (PP) Pablo Casado, tras una crisis abierta en la formación, que incluye una denuncia por espionaje, se negó a dimitir y convocó una reunión del máximo órgano del partido para el próximo lunes. para medir fuerzas.



La decisión de Casad se produce tras una tensa reunión del comité de dirección entre las convocatorias de un congreso extraordinario las principales figuras del PP, como Alberto Núñez Feijoó, presidente de la Xunta de Galicia, y al día siguiente, varios miles de personas se concentraron frente a la sede del partido y pidieron su dimisión.



“El problema no es pequeño, no hemos solucionado la crisis, y si la crisis no se soluciona en la primera mitad, hay que solucionarla en el segundo y último periodo, porque no podemos seguir así muchas semanas”, dijo Feijóo. .según la agencia de noticias ANSA.



Además, pidió decisiones que “no sean fáciles, difíciles, sino urgentes”.

Isabel Díaz Ayuso y Casad tras el triunfo del año pasado en las Comunidades de Madrid. Foto: Archivo





La Junta Directiva Nacional, convocada este lunes por Casado, es el único órgano facultado para convocar un congreso extraordinario.



La crisis en el seno del PP (conservador y primer poder nacional en oposición al socialismo imperante) saltó a la opinión pública el pasado miércoles cuando dos diarios informaron de que la dirección del partido ha contratado a una agencia de detectives para espiar al hermano de la jefa regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien Casado está en conflicto.



El PP negó inmediatamente haber realizado tareas de espionaje, pero al día siguiente una agencia de investigación privada dijo que había sido contactada por líderes del partido y que no había aceptado el trabajo.



La gran mayoría de la gente de Madrid me dio confianza el 4 de mayo. Tengo un compromiso con todos. La Comunidad trasciende las partes. Madrid ilusiona y crece imparable. La vida institucional continuará como siempre. pic.twitter.com/VzseWzlpxY – Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 21 de febrero de 2022





Autoridades del PP intentan comprobar si el hermano Díaz Ayuso recibió comisión por la compra de dorsales por parte de la Comunidad de Madridotorgado directamente, sin licitación, en los primeros días de una pandemia de coronavirus.



La presidenta del Gobierno de Madrid admitió que su hermano había recibido una comisión de unos 63.000 dólares para garantizar la provisión de los velos y aseguró que se trataba de una operación legal.



A finales del año pasado El PP amenazaría a Díaz Ayuso, el presidente autonómico con más peso en el partido, publicando el caso de la compra de mascarillas si no abandonaba la gestión del PP madrileño.



“No ha habido guerra Ayuso-Casado, nunca he intentado sustituirla; mi lugar es Madrid y la comunidad de Madrid es demasiado importante para mí jugar o entender que no es suficiente”, dijo el dirigente en Lunes. .