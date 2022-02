A diez años de la tragedia de los Once, exigen un transporte “digno” para homenajear a las víctimas

Juan Frumento, padre de Leonel. Foto: Leo Vacca.

Familiares de las víctimas de la tragedia de Once dijeron que “tanto dolor” por las vidas perdidas debe honrarse con el compromiso de garantizar un transporte público “digno” para que “no vuelva a ocurrir”, este martes diez años de siniestros ferrocarriles que reclamaron 51 muertos y casi 800 heridos.

El 22 de febrero de 2012, a las 8:33 horas, partió el tren Chapa 16 de la línea Sarmiento, que discurría hacia el oeste desde el Conurbano bonaerense, chocó con parachoques protectores en la plataforma 2 de la estación Once en el distrito de Balvanera de Buenos Aires.

Diez años después de los hechos, los familiares de las víctimas se reunieron a pedido de Télam en el lugar de la tragedia y Coincidieron en que el mayor impuesto sobre las vidas perdidas es “no olvidarlas” para que “no vuelva a suceder”.

“Esos 10 años son difíciles, hoy mi hijo cumpliría 42 años y sin su compañía es difícil sobrellevar”, le dijo a Télam. Juan Frumento, padre de Leonel, un hombre de treinta y dos años que, como muchos otros, tomó el tren para ir al trabajo esa mañana.

Frente al andén 2, Once Juan aseguró que “la pérdida de mi hijo es irreparable” y que lo único “Lo que podemos cambiar es lo que viene, que no pase lo mismo”.

Aseguró a su hijo y a todas las personas que habían perdido la vida que se sentía “como mártires” cuya víctima “debería tener sentido, creo que el transporte vale la pena”.

Paolo Menghini, padre de Lucas. Foto: Leo Vacca.

Este siniestro “sin duda fue un punto de inflexión, una honda en el transporte”el pensó Paolo Menghini, padre de Lucas, Un hombre de 19 años encontrado 60 horas después del accidente.

“A raíz de las muertes, había otra forma de ver la calidad del servicio, de eso estoy absolutamente convencido”, dijo Menghini a Télamu, asegurando que “la tragedia de Once está en el inconsciente colectivo del país”. “

El hecho de que los pasajeros cuiden y respeten a las tropas es “un gran honor para los que se han ido y para nuestra lucha”, dijo Menghini. signos de afecto recibiendo constantemente de la empresa, agregó: “El hecho de que suceda en 10 años significa que no solo no se han olvidado las vidas perdidas, sino que agradecemos todo lo que hemos hecho para que no vuelva a suceder”.

Nunca fue una lucha motivada por “odio o venganza”, sino un esfuerzo por “lograr justicia para nuestros familiares fallecidos”, que se produjo tras los juicios conocidos como Once I y II, iniciados en 2014 y 2017.

“Nunca dejaremos de estar acompañados por la sociedad, desde el primer momento hasta el día de hoy”, El padre de Lucas señaló que el tiempo “ayuda a vivir con el dolor, pero no cierra las heridas”.

Ángel Cerrichio, padre de Matías. Foto: Leo Vacca.

Acciones de sentimiento Ángel CerriccioEl padre de Matías -de 33 años- y el suegro de Natalie Benítez, una pareja de recién casados ​​que tomó un tren esa mañana “nunca serán borrados de mi vida”, dijo.

“Lo estaba buscando desesperadamente en los hospitales, con mi esposa y mis hijos, pero no lo encontraba. Mientras íbamos por los hospitales, la desesperación crecía, pero no me rendí”, dijo sobre las horas previas. te enteraste de la noticia que cambió la vida de toda tu familia.

“Lamentablemente, el 22 de febrero es el cumpleaños de la mamá (de Matías). Al salir de casa, Matías dijo: ‘Te dejo la torta en la heladera y festejamos cuando regrese’. Mi madre nunca más pudo celebrar su cumpleaños”. , contó.

Gloria Machicao, tía Micaeli Cabrera. Foto: Leo Vacca.

EN Gloria Macicao “La ira y la impotencia” la han acosado a cada momento desde que su sobrina, Micaela Cabrera, una joven estudiante de enfermería, subió a un tren en Sarmient para aprobar un examen y “no volvió”, recuerda con angustia.

“Han pasado 10 años, pero para mí es como si fuera ayer”, pensó mi tía, quien estaba a cargo de criar a los hijos de Micael, que en ese momento tenían 5 y 8 años.

“Era una niña feliz, tenía un futuro por delante, quería ser profesional. Era una buena madre, una buena hija. La extrañamos mucho”, dijo mirando la foto de Micaela impresa en el poster.

Edwin Ojeda, esposo de Nayda Lezano. Foto: Leo Vacca.

A nombre de Nayda Tatiana Lezano, inscrita en el Memorial de Corazones en el andén de la estación 1, su esposo se detiene y pone los ojos: Edwin Ojeday mirar al cielo es señal de la cruz.

Esa mañana, Ojeda perdió a la esposa y madre de sus tres hijas, quienes viajaban en tren hacia el consulado boliviano, donde ella trabajaba como abogada, así como a Umu, de quien Nayda estaba embarazada de seis meses.

“Esos 10 años fueron muy difíciles para mí porque tuve que dejar de trabajar para cuidar a los niños”, dijo Ojeda, quien pidió al Estado que “ayude a todos los familiares” con una compensación económica a los familiares de las víctimas. y los supervivientes de Eleven.

Ojeda cuestionó la “ruina absoluta” de todos los gobiernos que habían pasado, tanto a nivel nacional como en la ciudad de Buenos Aires, y destacó el apoyo del entonces cardenal Jorge Bergogli, quien “nunca se olvidó de nosotros”.

Este martes 22 a las 8:30 horas, familiares y amigos de las víctimas y heridos convocarán a un acto reverencial en la Estación de Once.