Barrio Joven: El proyecto de Larreta, que concluye la última oportunidad de mirar al río

El gobierno de Buenos Aires está deseoso de incitar a la especulación inmobiliaria en terrenos estatales, evitando así cualquier posibilidad de que la ciudad vuelva a mirar al río. A mediados de esta semana se llevó a cabo una audiencia pública convocada por el ejecutivo del proyecto “Plan Maestro Barrio Joven-Costanera Norte”, a la que asistieron cerca de 200 participantes registrados, la gran mayoría de los cuales se pronunció en contra de la iniciativa oficial. En todo caso, es imposible que la dirección de Horacio Rodríguez Larreta tome nota de las críticas: si bien las audiencias son un trámite obligatorio, no son vinculantes. Este proyecto une la venta de la Costa Salguero-Punta Carrasco y el distrito privado de IRSA en Costanera Sur y transfiere todo el litoral de CABA a particulares.

“En 2018, el gobierno de la ciudad aprobó una ley comercializada como ‘Cuarto Joven’, que permitió a Costanera Norte concesionar por 10 años. Esta ley dividía el suelo en 5 sectores y en cada uno definía el porcentaje de suelo destinado a concesiones y uso público”, explica a Tiempo María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA. Un especialista que asistió a la audiencia pública describió que “este proyecto se anunció con la promesa de revitalizar la costanera para convertirla en un lugar de encuentro y entretenimiento para los jóvenes. Al final, sin embargo, terminó con el trabajo para lavar las concesiones vencidas de la década de 1990 y permitir la reprivatización inconstitucional de nuestro sector costero. ”Según la Constitución de la Ciudad, los terrenos que dan al río deben volver a ser públicos después de que expiren las concesiones.

El plan de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta prevé que unas 14 hectáreas de un total de 73 serán (re)habilitadas para locales gastronómicos, bailables y deportivos. Sin embargo, la estrategia del oficialismo es mucho más amplia: “Esta es la tercera fase de apropiación de la costanera a favor de los sectores inmobiliarios más concentrados. En 2019 se inició la compraventa de inmuebles en la Costa Salguero, que actualmente está empeñada por la justicia, pero el gobierno ha avanzado más en la redistribución de los inmuebles para permitir la edificación, desbloqueando así la acción judicial. En la segunda etapa, el año pasado, cambió el nombre de Costanero Sur para crear un Nuevo Puerto Madero con un IRSA llamado Costa Urbana”, concluye el abogado Jonatan Baldiviezo, integrante del Observatorio de Derechos de la Ciudad. “Ahora el resto de la vía costera, que va desde Punta Carrasco hasta los sectores gastronómicos del Aeroparque, avanza hacia el destino”. Hubo un mandato constitucional y varias leyes para estas tierras que debían ser devueltas al uso público normal después del vencimiento de las concesiones, pero lamentablemente este gobierno va en la dirección opuesta.

Koutsovitis también se queja del estudio de impacto ambiental presentado por la consultora Grupo Ecogestionar SRL, que, para sus 363 partes, “no da a conocer en qué consiste el plan maestro, ni para la privatización del sector costero ni para qué se destinará a uso público”. utilizar. .. La propia empresa insiste en que a la fecha no tienen todos los trabajos a realizar, ni dónde estarán, ni conocen los usos que los futuros concesionarios le darán al río. En cualquier caso, Ecogestionar sopesa sugerentemente el impacto del proyecto.

En la misma línea, la arquitecta Cecilia Alvis se niega a “que le otorguen un Ecocertificado, dado que el presente estudio contempla un cheque en blanco que permitirá construir más de 600.000 m2 en 90 hectáreas de terreno público Costanera Norte en el año anterior a la Reservas ecológicas Río de la Plata desde Ciudad Universitaria y Parque de la Memoria a lo largo de la Costa Salguero y el Puerto Nuevo de Buenos Aires”.

Alvis, docente e investigadora del Instituto Superior de Urbanismo, Territorios y Medio Ambiente (FADU-UBA), señala que sería inconstitucional que se emita el certificado, y destaca que la consultora evalúa un plan obsoleto para el cual no existe no hay documentación adecuada de que “El resultado parece ser una serie de áreas verdes entre edificios y calles en lugar de un gran parque junto al río”. El especialista agrega que se incumple la Ley 6014 de Evaluación Ambiental Estratégica y que el estudio presentado es “inexacto e inadecuado” porque “carece de cualquier tipo de análisis de capacidad de apoyo de agua, saneamiento, electricidad o gas”.

En audiencia pública, la diputada del Frente de Izquierda bonaerense Amanda Martín agregó que el oficialismo pretende “hacer de Puerto Madero de Costanera Norte a Costanera Sur, aumentando el costo de la vivienda en una ciudad que ya no está al alcance de todos los trabajadores”.

Colegio idílico, víctima del negocio inmobiliario

En plena Costanera, en el límite con Parque Norte ya pocos metros de un corredor de bares de copas y boliche, se encuentra el colegio de Indira Gandhi con un gran parque, donde casi 200 niños hacen deporte, preparan jardines y campamentos. Tantas hectáreas verdes son demasiada tentación para los binomios Ciudad-desarrolladores inmobiliarios, y su posición actual se ve amenazada por la idea oficial de mudarla a Padre Mugica con el argumento de que el 80% de su registro proviene de la Villa 31. y “libera” al país.

El objetivo del ejecutivo bonaerense es construir una escuela para empezar la escuela en 2023 en el sector La Containera, de donde hace cuatro meses fueron desalojadas un grupo de mujeres que aún no han recibido soluciones habitacionales. “Como yo era estudiante, nos pretendían sacar, incluso nos expulsaron del sistema de registro en línea para que no tuviéramos que registrarnos”, dice la presidenta del equipo, Paola Rocha. “Nunca obstaculizaremos la construcción de una nueva escuela, ni nos moveremos. Hoy tenemos una escuela con un parque único, que no tenemos en el pueblo donde vivimos.