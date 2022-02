La sesión preparatoria del Senado será la próxima semana

(Foto archivo – Florence Downes)

La próxima semana, el Senado se reunirá en una reunión preparatoria en la que se ratificarán los órganos de la Cámara Alta y se fijarán las fechas y horarios de las sesiones ordinarias a partir del 1 de marzo en medio de las negociaciones entre el oficialismo y el gobierno. oposición a la creación de las 27 comisiones que integran este organismo.

La reunión preparatoria fue convocada oficialmente por Cristina Fernández de Kirchner, Vicepresidenta de la Nación, para este jueves 24 de febrero, al mediodía.

La celebración de esta sesión es el procedimiento previsto en el artículo 1 del Reglamento de la Cámara, que tiene lugar cada año antes de que el Presidente de la Nación inicie el período ordinario de sesiones, que está previsto para el 1 de marzo.

Claudia Abdala de Zamora, funcionaria de Santiago, continuará como presidenta interina de la institución; acompañada de la oposición santafesina Carolina Losada como Vicepresidenta.

Maurice Closs, misionero del Frente de Renovación de la Concordia, sucederá como primer vicepresidente; mientras que la bonaerense Guadalupe Tagliaferri, de Juntos por el Cambio, se quedará con la vicepresidenta segunda.

juramentos JcJ

Además, el bloque de los jueves Juntos por el Cambio propuso este jueves José María Torello, exasesor del expresidente Mauricio Macri, fue juramentado como suplente de Esteban Bullrich de Buenos Airesquien decidió dejar su banquillo a fines del año pasado porque, dijo, no podía cumplir con sus obligaciones debido a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que lo aquejaba.

Con juramento de Torelló, la bancada opositora tendrá 33 miembros que es el número alcanzado tras las elecciones parlamentarias de noviembre, con las que supera con creces las 25 de 2017-2019.

Después resultados de estas elecciones, el partido de gobierno perdió algunos escaños y el quórum; y tendrá 35 senadores propios para los próximos dos años.

Sin embargo, podrá lograr la mayor parte gracias a la cooperación de sus aliados: Albert Weretilneck de Together We Are Río Negro; y Magdalena Solari, del Frente Renovador de la Concordia.

Del Valle Vega y juntos por un cambio

En la última sesión en la que el Senado aprobó una nueva ley sobre bienes muebles, En el Frente de Todos colaboró ​​la riojana María Clara del Valle Vega, quien ingresó a la cámara alta de Juntos por el Cambio en 2019.aunque se incorporó al interbloque parlamentario federal.

Desde el año pasado, el diálogo entre Del Valle Vega y Juntos por el Cambio tras la disputa electoral en La Rioja se ha enfriado y el senador se ha dirigido al oficialismo.

Su presencia en el plantel permitió una discusión sobre el proyecto de Bienes Personales porque el Frente de Todos no tenía quórum propio porque uno de sus senadores, Guillermo Andrada de Catamarca, había dado positivo por coronavirus,

La disputa se agravó cuando el presidente de Interblo, Alfredo Cornejo, de Mendoza, se congregó en el recinto para condenar que la sesión había comenzado fuera del plazo de tolerancia permitido por el Reglamento de la Cámara, y formaba parte del avance judicial del día siguiente. declarar inválida una sesión del Parlamento.

La respuesta del oficialismo fue más dura: su líder de bloque, José Mayans, de Formosa, reveló la intención del Frente de Todos de ocupar la presidencia de 27 comisiones y también de nombrar nueve de los 17 miembros cada una.

La disputa por la creación de estas legislaturas en realidad comenzó en diciembre, con la creación de una comisión de presupuesto y tesorería.

Había un peronista riojano, Ricardo Guerra, y el Frente de Todos aseguró un escaño para nueve de sus 17 miembros. Juntos para variar quedaron siete, y el resto fue para Weretilneck de Río Negro, los aliados del oficialismo.

Esta conformación provocó algunas disputas entre los bloques, que se tornaron blancas con el final del receso estival.

La semana pasada

Líderes la semana pasada El Frente de Todos y Juntos por el Cambio se reunieron nuevamente para intentar acercar las posiciones. Más temprano, la vicepresidenta Fernández de Kirchner había ordenado a la oposición ocupar los cargos que le correspondeneliminando así la posibilidad de que el peronismo se quede con todo.

Sin embargo, la situación aún es lejana: Juntos por el cambio, pretende mantener la presidencia en las ocho comisiones que ocupó hasta diciembre y sumar dos más. También propone que el oficialismo y la oposición nombren ocho diputados y el decimoséptimo por ser un partido minoritario.

En el Frente de Todos, en cambio, quieren mantener el statu quo, que rige desde 2019; y exigir a la oposición que, para lograr el acercamiento, respete los acuerdos parlamentarios alcanzados antes de cada sesión.