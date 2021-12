No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos doce meses por no pagar ningún tipo de obligaciones; no descalificado por BCAA o por orden judicial; No registrar una demanda de acuerdo con el informe de historial comercial en los últimos cinco años; no registrar gravámenes; y no registrar una petición o declaración de concurso o insolvencia.