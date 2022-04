Teléfono mercado pago ¿Cómo comunicarse?

Te lo contamos todo en este artículo. medios de contacto a la que tienes acceso plantear sus reclamaciones o preguntas y que te puedes comunicar con un asesor de Mercado Pago. ¡Seguir!

¿Cómo puedo contactar con Mercado Pago?

Mercado Pago no cuenta con un teléfono al que se pueda llamar y contacta a un asesor. Al ser una plataforma 100% virtual, no cuenta con este tipo de atención. Pero claro que no te dejará solo con tus dudas o problemas.

Para Comunícate con Mercado Pago a través de la web o la aplicaciónTú tienes 3 opciones a la que accederá desde el mismo sitio. Te lo contamos con más detalle a continuación.

Además, puede comunicarse a través de las redes sociales.





Enviar un mensaje a MercadoPago

Para hacer esto, debe iniciar sesión en su cuenta usando nombre de usuario y contraseña e ir al menú Ayudar. Luego al final del sitio encontrarás una sección que dice «¿¿Necesitas más ayuda?? » y debajo del botón con la inscripción «Contáctenos»Donde debe hacer clic.

debería selecciona el motivo de tu consulta y en todas encontrarás una opción que dice «Enviar un mensaje«.

Debe escribir un comentario que explique la pregunta que necesita resolver y también puede adjuntar archivos para ayudar a los consejeros a comprender su caso.

Se enviará una respuesta al correo electrónico que proporcionó.





IMPORTANTE: Si no inicias sesión con tu usuario y contraseña, no verás las opciones para contactar con Mercado Pago.

Chatear con Mercado Pago

Para acceder a esta opción, deberá seguir el mismo procedimiento explicado anteriormente en la sección “Enviar un mensaje a Mercado Pago”. La única diferencia será que después de elegir el motivo de tu pregunta, colocas «Chatea con un representante«. Para completar debe hacer clic en «Hablemos en nuestro chat«.

La oferta establece que el consultor te contestará en unos 3 minutos.

Se le asignará un número de caso y un representante responderá sus preguntas rápidamente.





usted puede estar interesado

Habla con Mercado Pago por teléfono

Para acceder a esta opción, debe seguir el mismo procedimiento explicado en la sección “Enviar un mensaje a Mercado Pago”. La única diferencia será que coloques «Hablar por teléfono«.

Nunca divulgarán su número de teléfono, pero le pedirán que lo haga. ingresa el numero para llamarte. Se pondrán en contacto contigo en 3 minutos según el menú.

Si la opción “Hablar por teléfono“Es gris y dice leyenda”no disponible ahora»No te preocupes, tienes que esperar a que se vuelva a habilitar.

¿Qué es la aplicación de Mercado Pago?





Al igual que con el contacto telefónico, Mercado Pago no le proporcionará un número para comunicarse, pero Te pedirá que escribas un número de teléfono para que puedan contactarte. a través de WhatsApp.

Para ello, deberás seguir los mismos pasos que te explicamos en el «Chatear con Mercado Pago«Pero después de hacer clic en el botón«Chatea con un representante“Debe seleccionar una opción”Te escribimos por WhatsApp«. Debe ingresar su número de teléfono aquí para que el consejero pueda contactarlo rápidamente.

Comunícate con Mercado Pago a través de las redes sociales





A través de Redes sociales Mercado Pago Puedes agregar comentarios o enviar un mensaje privado para que el representante del tema te responda a la brevedad.

IMPORTANTE: Todas las formas de contactar con Mercado Pago tienen tiempo máximo para elegir el método de contacto e introducir sus datos. Hay que prestar atención a las horas que dicen «Tiempo de finalización«Porque cuando termines, el sitio web automáticamente cerrará tu sesión y tendrás que esperar unos segundos antes de volver a ingresar tu consulta.