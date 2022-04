solicitar una tarjeta de progreso

Él tarjeta de progreso Esta es una tarjeta de débito emitida por el plan Progresar. “Progresar” es un programa promovido para acompañar a los jóvenes argentinos a culminar su educación primaria o secundaria, para cursar estudios superiores o una formación profesional.

El propósito central de Progresar es encaminar las actividades del Estado para garantizar los derechos y el posterior crecimiento de nuestro país, posibilitando la igualdad de condiciones de acceso a la educación, estabilidad y egreso.

Con el programa Progresar tendrás acceso a una cantidad de dinero mensual como incentivo para continuar con tus estudios y poder retirar este dinero, lo convertirá en un destinatario de la tarjeta de débito.

¡El registro de solicitud de tarjeta Progresar está en marcha! No pierdas la oportunidad de obtener este apoyo. En este articulo, Te contamos cómo darte de alta en el plan Progresar para que tengas tu tarjeta. También te diremos quiénes son los beneficiarios, cuáles son los beneficios y te presentaremos una serie de preguntas frecuentes que hemos seleccionado para ti.

Ya empezamos…

Cómo solicitar una tarjeta Progresar

Como esperábamos, solicita una tarjeta Progresar Un requisito previo es el primer inicio de sesión en el programa Progresar. Este trámite es muy sencillo de realizar en la web. Le sugeriremos instrucciones:

Paso 1: Empezar

Ingresar Web Anses Progresar.

Haga clic en una de las tres opciones dependiendo de nivel de educación y/o formación : Educación compulsiva: Nivel primario y secundario. Educación más alta: Carrera de enfermería universitaria, terciaria y progresiva. Cursos de formación profesional – trabajo de progreso: Cursos avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET)

:

Paso 2: Registro

hice clic en “Nuevo Usuario”.

Complete sus datos personales Registrarse: Apellidos y nombres. Número de CUIT/CUIL. Por correo electrónico. Usuario. Clave.

Registrarse: presiona el botón “Crear usuario”.





Paso 3: Solicitud

Una vez que te hayas registrado, podrás iniciar sesión en el plan Progresar: el sistema te dará la bienvenida.

Actualice su información personal: cargue los datos que faltan y haga clic en “Actualizar datos”. Rellena tus datos académicos: ingrese los datos de la institución educativa y presione el botón “Guardar datos académicos”. Hice clic en el botón “Completar formulario de registro y envío”. Este es un paso obligatorio y muy importante, de lo contrario no se iniciará el proceso de registro. En ese momento, el texto aparecerá en la pantalla. “El formulario de inicio de sesión se completó con éxito”. Si tu quieres tu puedes descargar el documento de registro. Consulta el estado de tu registro ingresando a la sección “Estado de su solicitud” en el menú superior. Se le informará sobre la aprobación de la inscripción por correo electrónico. ¡Listo! Y está hecho…

recuerdalo ¡La matrícula para los Planes Avanzados de Educación Obligatoria y Educación Superior está abierta hasta el 30 de abril! Siéntete libre de iniciar sesión…

información adicional

te proporcionamos información adicional Lo que debes saber al contratar el plan Progresar, según el nivel de estudios y/o nivel profesional al que postules:

Sobre la educación obligatoria:

También puede procesar presencial en la oficina de ANSEScon el turno anterior.

Seguí estos pasos:

Descarga el archivo a tu computadora Formulario 2.87 para registro en Progresar prensado AQUÍ. Imprimí el formulario y lo llevé a una institución educativa para completar los detalles de educación y firmar. Pide turno en la oficina ANSES más cercano a su casa. Haga clic para rotar AQUÍ. Llegar el día del turno a la hora especificada con el formulario completo y firmado.

Sobre la educación superior:

Estoy pensando en esta información: La cantidad de dinero que te da el estado crece a medida que los estudiantes progresan en sus carreras. Existen diversos montos para apoyar el estudio de áreas estratégicas para el desarrollo nacional.

Si ya estás estudiando en un nivel superior y tienes la intención de recibir una beca, Ten en cuenta que debes haber aprobado más del 50% de las asignaturas: Consulta tu plan de estudios y años de estudio.

Sobre los cursos de formación profesional – Progresar Trabajo:

Cuando se trata de formación profesional o Progresar Trabajo, recuerda que la cantidad de dinero que cobrarás con tu Tarjeta Progresar es $ 3,600 por mes.

El dinero se recauda durante todo el año. (12 cuotas mensuales): recibirás el 80% de la mensualidad y el 20% restante si acreditas que eres estudiante a tiempo completo.

El dinero será depositado en una cuenta bancaria y tendrás una tarjeta de débito para comprar y retirar efectivo. Una vez que se apruebe su registro, podrá revisar cuándo comienza a cobrar.

Destinatarios de la tarjeta Progresar

¿Para quién es la tarjeta Progresar? Los destinatarios que pueden solicitar una tarjeta Progresar son:

Jóvenes de 18 a 24 años.

Personas con hijos menores de 18 años, menores de 35.

Personas trans, pueblos indígenas, personas con discapacidad o refugiados, sin restricción de edad.

Requisitos para solicitar la tarjeta Progresar

¿Qué se necesita para escribir en el plan? Los requisitos que debes conocer para inscribirte en el plan Progresar son:

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero (con residencia legal de 2 años en el país y tener DNI).

Ser estudiante de tiempo completo en una institución educativa.

Sus ingresos y los ingresos de su grupo familiar no debe superar los 3 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM).

Preguntas frecuentes

Responderemos todo aquí. Dudas sobre solicitudes de registro y tarjeta de Progresar:

Si me inscribí en Progresar el año pasado, ¿tengo que volver a inscribirme este año?

¡Sí! Es indispensable que vuelvas a iniciar sesión en Progresar. La inscripción está abierta desde 1 de marzo al 30 de abril.

Tenga en cuenta que para cualquier beca Progresar, el registro debe hacerse en línea desde Sitio web de Anse o de Aplicación Ansés.

Usted debe ser mucho cuidado al rellenar los datos del formulario, porque tiene carácter de declaración jurada, y por tanto la falsedad de cualquier dato que facilites te impedirá acceder a la beca.

Tengo 17 años, ¿puedo contratar el plan Progresar?

No. para registrarse en El programa Progresar debe ser mayor de 18 años.





¿Qué debo hacer después del registro?

Una vez completada la inscripción, la solicitud será evaluada por una junta examinadora. Por lo tanto, tendrás que esperar un tiempo. Los resultados de las becas otorgadas se publicarán dentro de los 60 días hábiles siguientes a la finalización del plazo de inscripción. ¡Se paciente!

¿Qué se considera un “grupo familiar”?

Se considera “grupo familiar” padre, madre, tutor o compañero de cuarto.

¿Dónde puedo consultar con un grupo familiar?

Una vez ingresado, es posible visualizar los datos de su grupo familiar “Mi ANSES” haciendo click AQUÍ con su clave de seguridad social.

Si necesitas actualizar los datos de tu grupo familiar, puedes hacerlo Delegación ANSES (no es necesario hacer cita previa) presentando los siguientes documentos originales:

Certificado de nacimiento.

DNI y actas de nacimiento de sus hijos.

Certificado de matrimonio o constancia de convivencia si está casado o vive en pareja.

¿Cuál es mi responsabilidad como solicitante de una beca?

Los solicitantes de becas de Progresar son responsables de la implementación y seguimiento de los resultados de las inscripciones en el portal de Progresar.

¿Qué debo hacer si he rellenado datos incorrectos en el formulario de registro?

Si has terminado con desinformación no podrá corregir la información en el formulario de registro: una vez que se haya completado y enviado el formulario de registro No se puede modificar porque de esta forma ya estarás registrado como solicitante en las condiciones declaradas.

Esto se debe a que, como mencionamos, la información proporcionada en el formulario tiene el carácter de una declaración solemne.

¿Puedo aplicar si mi beca no es otorgada?

Sí, puede aplicar si no se le otorga una beca.

Esta afirmación debe ser afirmada dentro de los 20 días hábiles a partir de la fecha de publicación de las becas otorgadasen el portal oficial de progreso.

¿Cómo se paga mi beca?

Él paga el pago de tu beca. Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en diálogo y relación directa con Ministerio de Educación.

El pago también se hará a plazos. hasta doce cuotas mensuales para los que se registran en la primera convocatoria en adelante seis cuotas mensuales para los que se apunten a una segunda convocatoria.

Para El trabajo de progreso se reembolsará dependiendo de la duración del curso.

¿Cómo se organiza el pago de la beca Progresar?

Se organizan pagos de becas Progresar de dos formas diferentes, dependiendo de las decisiones de la ANSES:

Pago a una cuenta de ahorro en el banco más cercano a su domicilio.

Retiro a través de correos argentinos.

Si alguno configurado ajuste de la beca, será necesario contactar a las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión (UDAI)) más cercano, o póngase en contacto * 130.

¡Eso fue todo! Buena suerte inscribiéndote en la beca Progresar y solicitando la beca. Tarjeta continua.