Problemas con la tarjeta Mercado Pago ¿Dónde puedo reclamar?

Como siempre, tarjeta mercado pago puedes introducir algunos problemas con pagos, débitos directos, lector de tarjetas y más. En este artículo te contamos cómo solucionarlos para que no se repitan.

Problemas con los pagos de Mercado Pago

Si tienes algún problema con el pago de MercadoPago, ya sea como cliente o como vendedora continuación te explicamos cómo y dónde puedes reclamar.

¿Cómo me entero del pago?





Es posible que desee ignorar el pago porque alguien usó su tarjeta o cuenta, o puede haber tenido un problema con el vendedor o no está seguro de la compra porque el vendedor no tenía muy buena reputación. Cualquiera que sea la causa, Para cancelar un pago, debe hacer lo siguiente:

puede arreglar un reembolso con el vendedor y en este caso el dinero será depositado en tu cuenta de mercado pago. Pero, Si el vendedor no desea reembolsar, comuníquese con Soporte Técnico de Mercado Pago dentro de las 24 horas de la compra. Entonces llegué a la declaración “Cancelación de pago“Y explicar la razón de la ignorancia. Si utilizó una tarjeta de crédito, Mercado Pago le devolverá el siguiente estado de cuenta. Si no se ha realizado la compra, se devolverá el dinero inmediatamente, en caso contrario tendrás que esperar 3 días laborables.

Me cobraron incorrectamente, ¿dónde debo reclamar?

Puede utilizar diferentes opciones para reclamar:





Aplicación movil: Inicia sesión con tu nombre de usuario y contraseña.

En el menú busca la opción “ Ayudar “.

“. Seleccione “ Pagos “.

“. Aquí encontrarás varias formas de contactarlo. Servicio al Cliente .

. No obstante, antes de comunicarte por teléfono o vía Whatsapp, podrás ver y posibles soluciones según la opción que marques y todas las preguntas frecuentes sobre el tema. Si aún no resuelve estas preguntas, entonces existe la posibilidad de una comunicación telefónica. A través de sus redes sociales: puede Envíelos por correo electrónico a través de Facebook Messenger, Twitter o Instagram y el consejero responderá a sus preguntas.

Facebook

Instagram

Gorjeo

3. por telefono: Llamar 0810-222-7963 o enviar whatsapp a +54 9 11 2722-7255

¿Cómo reclamo un movimiento que no hice?

Como en los puntos anteriores dPara realizar una reclamación debes informar a “Protección al Consumidor” y explicar tu situación.

Me pagaron, pero no puedo usar mi dinero





estaba contando con eso El pago debe ser aprobado antes de que pueda usar su dinero. ingresar aquí para ver si ya tienes el dinero. Y si quieres saber más detalles sobre cuánto tiempo tienes que esperar, puedes entrar aquí. El plazo dependerá de si vendes a Mercado Libre, si haces tú mismo el envío, si cobras comisiones en tu tienda online, o si usas “Punto”.

Mi tarjeta de compras no funciona

Si quieres realizar una compra pero tu tarjeta no funciona, puede ser por alguno de los siguientes motivos:

Asegúrate de eso tienes saldo disponible en tu cuenta. Recuerda que tienes un límite diario hacer compras. no puedes superarlo $ 100,000. ¿Suspendido la tarjeta por alguna razón? ¡No olvides reactivarlo! Recuérdalo por Paga en linea debes marcar la opción “Paga como crédito en una sola cuota“. Si va localizacion fisicapuede usa la tarjeta o escanea el código QR si la tienda lo tiene disponible.

Problemas con el cobro de Mercado Pago





Anteriormente te explicamos cómo puedes hacer una denuncia si compraste algo con Mercado Pago. Pero si es un vendedor, puede haber algunos problemas, por lo que le explicaremos lo que puede hacer de todos modos.

Recibí una queja y no sé qué hacer

Si ha recibido una queja del comprador, comuníquese con él para averiguar el motivo de la queja y cómo pueden resolverlo juntos. Así que habrá tres tipos de opciones:

Responder a las dudas que tenga el comprador y especificar bien todos los datos de envío y entrega. En caso de que no sepas qué hacer, Pide ayuda a Mercado Pago. Finalmente, si el comprador sigue insatisfecho, puede seguir reembolsando.

Ahora, si eres revendedor y has recibido un contracargo y estás seguro de que no has roto nada, Mercado Pago tiene “Programa de protección para revendedores“Para que puedas cubrirlo y no ahorrar tu dinero.

en este enlace puedes comprobar cuales son requisitos del programa.

¿Cómo puedo reembolsar?





Para reembolsar a un cliente, debe considerar si vendió desde Mercado Libre o si lo hizo desde su tienda en línea.

en Mercado libre dentro de los 21 días siguientes a la fecha de la operación, acceda a “ Calificaciones “Y escribió por qué se canceló la venta . El comprador debe hacer lo mismo.

dentro de los 21 días siguientes a la fecha de la operación, acceda a “ “Y escribió . El comprador debe hacer lo mismo. Dentro de ti Negocios en líneaHace 90 días ir a “tarifas aprobadas“En Mercado pago y selecto”devolver el dinero“. Allí sugiere la cantidad que vas a devolver.

Mi Lector Point tiene un problema, ¿qué debo hacer?

Si cree que hay un problema con el lector de puntos, primero verifique los siguientes puntos:

R. Si es nuevo, tienes que cargue la batería durante 3 horas y luego conéctelo a la entrada de audio de su teléfono móvil.

b. Cuando sacas una carta asegúrese de que la banda magnética esté hacia abajo y que pueda ver el frente de la tarjeta.

C. Asegúrese de que el lector esté bien conectado al teléfono móvilpuede quitar la tapa para tener una mejor bisagra.

d. Asegúrate de tener una bateríaParece una obviedad, pero a veces se nos olvida.

y. Graba audio en tu teléfono y desactivar cualquier otro sonido en “Configuración”.

F. A veces pueden surgir problemas de compatibilidadasí que pruébalo en otro teléfono.

GRAMO. reiniciar el lector usando algún clip.

h. Sí, nada de esto funciona Contactar Servicio al Cliente.

El pago del comprador no ha sido acreditado





Si vendió el producto pero aún no recibió el pago de la persona que lo compróno envíes nada hasta que veas que el pago ha sido aprobado.

Ingresar detalle de la operación en tu cuenta para que lo veas Estado de pago. en este enlace puedes ver ¿Cuántos días hábiles tienen las acreditaciones?según la forma de pago elegida por el comprador.

Si pasan más días, puede comunicarse con el comprador para asegurarse de haber realizado el pago correctamente (pedir comprobante de pago), o contacta a tu asesor de Mercado Pago.

usted puede estar interesado

Problemas de retiro de efectivo en Mercado Pago

¿Necesitas retirar efectivo de tu cuenta de Mercado Pago, pero por algún motivo no funciona? No te preocupes, a continuación te explicamos los pasos que debes seguir.

no puedo sacar dinero de rapipago





Primero, Recuerda que para poder recibir dinero de Rapipago, debes traer tu DNI y el código de extracción que generaste anteriormente. Con esta información, el cajero puede verificar la información y entregarte el dinero. Sin embargo, si no tienen el monto que requieres, puedes retirar menos y Mercado Pago solo descontará ese monto.

Para generar el código de extracción, seguí estos pasos:

abrí Aplicación del mercado de pagos. Seleccione “saca dinero“. Ingresar Cantidad a retirarpuede ser de hasta $ 30.000. Usted recibirá código para introducir en Rapipag.

No puedo sacar dinero de cajeros automáticos con la tarjeta

si no puedes sacar dinero de cajero mercadopago Esto puede deberse a que no tiene dinero en efectivo o porque ya retiraste tu cantidad límite ese día.

Recuerda que los cajeros Link y Banelco te permiten retirar hasta $8.500 y el retiro tiene un costo de USD 109,90

Para selección vía Banelcoentra tu CLAVOmarque la opción “Extracción rápida“Y entonces él Monto retroceder

Para retirar dinero usando LINKentra tu CLAVOestoy eligiendo”Extracciones / Avances“luego”Tarjeta de crédito – prepago ”y finalmente la cantidad.

¿Cómo solucionar los problemas de Mercado Pago?





A veces, es posible que su aplicación no funcione porque necesita actualizarse o su conexión a Internet es deficiente asegúrese de actualizarlos y conecte sus datos o Wi-Fi. Si el problema persiste, intente desinstalarlo y volver a instalarlo.

Problemas con el plastico de mi tarjeta

Otros problemas suelen ocurrir con la propia tarjeta, aquí te daremos una solución.

no puedo activar la tarjeta

Ya solicitaste, todo salió bien y recibiste la tarjeta en tu domicilio. Pero ahora tienes problemas para activarlo, ¿qué hacer en este caso?

Abrí la app de Mercado Pago previamente descargada. Iniciar sesión con el correo electrónico que utilizaste para solicitar la tarjeta. Seleccione la opción “tarjetas“. Seleccione “tarjeta mercado pago“. Ahora haga clic en “Comienzo“. Completo con últimos 4 dígitos tu tarjeta. Etiqueta tu “Estado civil“Y haga clic en”Activar pestaña“.

⚠ Si ha hecho todo bien, pero aún tiene problemas, llame al Centro de atención al cliente para obtener una solución.

aun no he recibido mi tarjeta





Si han pasado varios días y no recibes la tarjeta, no te desesperes. Para saber cuánto falta y adónde va, puede Míralo entrando este enlace y luego ingrese su teléfono, correo electrónico o nombre de usuario. Recuerda, una vez que tienes plástico en tus manos, tienes que Activa la tarjeta Mercápago

⚠ Ten en cuenta que tarda 15 días hábiles en recibirlo, por lo que deberás tener un poco de paciencia. Si pasa más de un día, puede llamar al 0810 222 7963.

Mi tarjeta ha sido extraviada, robada o dañada, ¿qué debo hacer?

En caso de que esté seguro de que lo tiene en alguna parte, pero no puede encontrarlo ahora, puedes pausarlo y luego reactivarlo. Si lo ha perdido, está dañado o se lo han robado, entonces debe rescinde y pide que te den una nueva tarjeta.

Para pausar o informar, vaya a este enlace y haga clic en “Comienzo”Para verificar su identidad y proceder con los siguientes pasos.

Para bloquea tu tarjetapuedes hacerlo a través de la aplicación móvil o usando Sitio web para pagos en el mercado :





Iniciar sesión en tu cuenta.

hice clic en tu tarjeta.

marca “Reportar robo o pérdida“.

Continúe bloqueando la tarjeta para que nadie pueda usarla.

Pedí uno nuevo desde la misma aplicación, en el apartado “tarjetas“.

⚠ También puedes comunicarte con el cajero automático del banco correspondiente o llamar al servicio de atención al cliente de Mercado Pago.

Si nada de lo anterior te sucedió, te recomendamos leer Qué hacer si tu tarjeta de Mercado Pago ha sido bloqueada

El cajero me ha retenido la tarjeta, ¿qué debo hacer?

Este problema te puede pasar con diferentes cartas, pero no te desesperes, todo tiene solución. Para ello, deberás bloquear tu tarjeta, como se explica en el punto anterior, y luego llamar al banco correspondiente y reportar el problema.





¿Por qué no puedo pagar con Mercado Pago?

Esto puede suceder por una variedad de razones:

Algún error en el método de pago : su tarjeta no tiene saldo o ha caducado, los datos no se cargan correctamente.

: su tarjeta no tiene saldo o ha caducado, los datos no se cargan correctamente. No cumples con los requisitos de seguridad que son necesarios: Hay movimientos sospechosos en la cuenta.

Para evitar que esto te suceda, debes proporcionar la mayor cantidad de información posible al momento de realizar cualquier operación.

Si no puedes pagar el servicio, revisa estos puntos:

esa cuenta no ha sido pagado .

. Qué no ganó .

. Escanea o escribe bien el código se encuentra en la parte inferior de la factura.

se encuentra en la parte inferior de la factura. que Tú se permite el método de pago y tener dinero disponible.