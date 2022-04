Mi tarjeta de Mercado Pago ha sido bloqueada. ¿Cómo puedo restaurarlo?

si tu Bloquearon tu tarjeta de Mercado Pago puede ser por eso movimientos sospechosos en su cuenta o por qué ha introducido el código de seguridad incorrecto tarjetas, sea por el motivo que sea, no te preocupes que existen soluciones para desbloquearla y que puedes reutilizarla. En este artículo te contamos cómo hacerlo.

¿Cómo desbloquear Mercado Pago?

Para desbloquear tu tarjeta de Mercado Pago, comunícate con cualquiera de Servicio al Cliente reporta tu problema

Los telefonos: 0810-222-7963 o (011) 4640-8000

Medios de comunicación social: Twitter AYUDA, Facebook

Ir a “menú de ayuda” sobre Sitio web o aplicaciones móviles.





¿Cómo verificar tu identidad en Mercado Pago?

Otra solución para evitar bloqueos o suspensiones es verificar tu identidad en tu cuenta de Mercapago. Para hacer esto, debes:

1) Inicie sesión en su cuenta.

2) Seleccione «Mis datos«.

3) Haga clic en «Verifica tu identidad«.





Mercado Pago verificará tu rostro a través de fotos y que toda la información requerida sea correcta.

si usted es el beneficiario de ANSESPara verificar su identidad, tome una foto de su identificación de la siguiente manera:

1) No lo olvides Los DÍAS deben pertenecer al TITULAR DE ANSES.

2) Comprobar si la información es clara, no oscurece nada y no se ve borrosa.

3) Sin flash pero encendido un lugar donde haya buena iluminación.

¿Cómo configurar el bloqueo de pantalla de Mercado Pago?





Mercado Pago te ofrece varias opciones para tener duplica la seguridad de tu cuenta, desde la verificación en dos pasos hasta el bloqueo de pantalla del móvil. A continuación te contamos un poco más sobre cada uno de ellos:

uno) Bloqueo de pantalla: Es la misma función que te ofrece tu celular, por lo que nadie tiene acceso a ella, solo que es específica para la app de Mercado Pago. Si usted tiene Androidepuedes activar tu huella dactilar, pin o elegir patrón; si usted tiene iOS puedes activar “Touch ID y código de acceso“o”ID de rostro y código«.

Ir a “Tu perfil“y luego a”La seguridad“Y Elegí el método. A continuación, puede seleccionar ambas opciones: “Al abrir la aplicación” y “Al usar dinero”. En cualquier caso, te pedirá que vuelva a ingresar la huella digital o ingrese el PIN o patrón.

dos) Verificación de dos pasos: esto consiste en codigos de sms para ingresar después de hacer clic en “iniciar sesión”. También puedes elegir «Autenticador de Google»Que genera códigos temporales con Google.





Autenticador de Google para Android

Autenticador de GoogleIOS

Para usarlo, seleccione la opción en la aplicación Market paga y escanee el código QR con la aplicación Google Authenticator. Espera a que se vinculen las cuentas, ¡y listo!

3) Dispositivos vinculados a su cuenta: Aquí puede ver los dispositivos que están vinculados a su cuenta, para que tenga un mejor control sobre dónde inicia sesión. Si hay un dispositivo en el que no desea iniciar sesión, simplemente haga clic en “eliminar”.

usted puede estar interesado

No recuerdo mi contraseña, ¿qué debo hacer?





Si no recuerda su contraseña, el procedimiento es muy sencillo:

Seleccione “Meterse en” e ingrese su correo electrónico, teléfono o nombre de usuario de inicio de sesión como de costumbre. Hice clic en «no se mi contraseña«. Marque la opción que desea recibir «código de verificación«. Una vez que lo reciba, ingrésala y haz clic en «Cambiar contraseña«. yo escribi uno nueva contraseña, verifíquela y seleccione “Cambiar contraseña”.

No puedo usar mi cuenta, ¿qué debo hacer?





Si no puede usar su cuenta, intente elegir «no se mi contraseña“Cambialo. También Verifica tu cuenta elección “Mis datos – Verifica tu identidad » y rellena el formulario. Otra forma es ir a la configuración de la cuenta y seleccionar la opción «no puedo usar mi cuenta«.

Si cree que su cuenta puede haber sido robada, comuníquese con Mercadopago para bloquearla y luego se comunicarán con usted para recuperarla dentro de las 48 horas.

¿Cómo recupero una cuenta de Mercado Pago suspendida?

Ingresaste a tu cuenta de Mercado Pago y de repente te encontraste con un letrero que dice «Hemos suspendido tu cuenta«. Esto puede suceder por una variedad de razones, pero MercadoPago automáticamente le pedirá que Adjunta el último comprobante de pago o venta que realizaste para solucionar el problema.

Si eres vendedor, a menudo hay “compradores”, que en realidad son personas que han robado una tarjeta o han presentado una denuncia en un banco que afecta al vendedor. En este caso, Cuanta más información proporcione sobre su venta, mayor será la posibilidad de confirmar la transacción y devolver la cuenta junto con el dinero. Puedes llamarlo Servicio al Cliente.

¿Cómo puedo recuperar mi dinero de Mercapaga?





Recuperar tu dinero es muy sencillo:

uno) Habla con el vendedor y explícale tu situación para recuperar el dinero de tu cuenta. Si no quieres hacerlo, puedes hacerlo Afirmar para que un asesor de Mercapaga te ayude.

R. Si el vendedor está de acuerdo y has pagado dinero en Mercado Pago, automáticamente te lo devuelven a tu cuenta.

b.Si has pagado con tarjeta de crédito, Mercadopago te pedirá que canceles la tarifa y lo verás en el estado de cuenta de tu tarjeta unos días hábiles después. Aquí es importante que sepas la fecha de cierre de tu tarjeta, de lo contrario verás el movimiento en el siguiente resumen.

C. Si has pagado en efectivo, también tendrás dinero en tu cuenta de mercado pago.

2) Puedes hacer «no saben de la compra“Llamar Servicio al Cliente banco emisor o visitar una sucursal. Recuerda que tendrás que 30 dias hacer una cancelación.