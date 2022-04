Mercado Credito ¿Cómo solicitar un préstamo de Mercado Pago?

Tu quieres saber pagar en cuotas sin usar tarjeta de crédito o obtener un préstamo sin una cuenta bancaria? Mercado Pago tiene una solución para ti y te contamos un poco de ella en este artículo Créditos y Préstamos de Mercado Pago y cómo puedes conseguirlos.

¿Cómo funciona el mercado de crédito?

El mercado de crédito es un Un préstamo online que ofrece Mercado Pago para que puedas comprar hasta en 12 cuotas sin tener tarjeta de crédito. Y si eres una pyme o vendes a través de una plataforma, podrás obtener préstamos por el dinero disponible actualmente y luego pagar las cuotas mensuales correspondientes.

Solicitar Mercado Crédito es muy sencillo porque, dependiendo de tu perfil, Mercado Pago te lo puede dar automáticamente. ¿Cómo sabes que lo tienes? Fácil, Revisa tu método de pago al realizar una compra si no aparece la opción “Mercado Crédito” y no puedes verificar en el menú de tu cuenta. De lo contrario, puede obtenerlo yendo a este enlace y cree un usuario si no tiene uno, o iniciando sesión en su cuenta y siguiendo los pasos proporcionados.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a Mercado Crédito?





Por lo tanto, si desea obtener un préstamo, debe cumplir con las siguientes condiciones:

Tendras que vende más de MIL PESOS al mes con Mercado Pago o la plataforma de Mercado Libre. Si ha recibido crédito anteriormente, Debe haber tenido “buen comportamiento de pago”es decir: no deba cuotas y pague todo a tiempo. Tus clientes deberían dártelo “Buena reputación”. Como resultado, tu nivel será más alto y Mercado Pago tendrá mejores beneficios para ti. Puedes saber si tienes saldo gratis en el apartado “mercado crediticio“

Recuerda que todos estos puntos deben ocurrir dentro de los últimos 3 meses.

¿Cómo solicitar un préstamo de Mercado Pago?





Hay dos tipos de préstamos: uno es un préstamo “Tarifas fijas” y más “Dinero fácil”. Para la primera opción debes:

Especificar el monto y las tarifas. El monto de las cuotas se deducirá de los fondos disponibles en su cuenta cada mes. También puedes cancelarlo antes y no incurrirás en costos adicionales.

Para la segunda opción:

Ingresa la cantidad que requieres. Devuélvelo en un plazo de 7, 14 o 21 días. Úsalo tantas veces como necesites si tu nivel de ventas es bueno.

¿Es gratis solicitar un préstamo?

La activación de Mercado Crédito es completamente gratispero se le cobrarán intereses sobre la compra (aproximadamente un 40%), que dependerán del tipo de usuario y del monto de las cuotas.

¿Para qué puedo usarlo?

Mercado Crédito se utilizará para compras en Mercado Libre, en tiendas que cuenten con licencia de Mercado Pago; paga por QR, cobra SUBE, paga servicios y hasta recarga tu celular

¿Cuál es el monto máximo en el mercado de crédito?





si hablamos de Créditorecuerda que Mercado Pago te presta $10.000.000 en 24 cuotas fijas.

si hablamos de prestamospuedes levantarte $ 1,500,000pero no olvides devolver el dinero a tiempo si quieres solicitarlo más de una vez.

ESPECIFICACIÓN: tendrás un límite de préstamo, que puedes ver en la sección de Mercado de Crédito.

usted puede estar interesado

¿A cuántas cuotas da Mercapago?

Mercado Pago te da la opción de elegir 1, 3, 6, 9, 12 y hasta 24 cuotas fijas si requieres un monto máximo.

A partir de entonces, el importe de cada cuota se descontará de tu cuenta cada mes, aunque podrás cancelarlo mediante otros métodos de pago.

¿Cómo funcionan las cuotas de Mercado Crédito?





Porque Mercado Pago te ofrece crédito en base a tu saldo disponible y reputación, las cuotas se pagarán directamente de su cuenta cada mes y en el mismo día. Este día será la fecha en que solicitaste el préstamo, lo que significa que si fue el primero, habrá todos los primeros descuentos.

Por otro lado, Recibirá un correo electrónico tan pronto como se acerque la fecha de pagopara saber cuándo se cancelará su dinero, o si elige otro método de pago, para saber cuándo puede cancelar.

Aquí hay algunas ADVERTENCIAS:





Es importante tener en cuenta si no pagas tus cuotas a tiempo, te cobrarán intereses diarios. SíMercado Pago suspenderá tu cuenta si sigues sin pagar y no tendrá acceso a ella ni a la compra de Mercado Libre hasta que haya pagado el monto correspondiente. Sísiempre Considera el monto total que vas a pagar y si tienes el dinero para pagar las cuotas. Si ves que no puedes, elige otra forma de pago.

tasa de interés de préstamo de mercapago

Como se describió anteriormente, Las tasas de interés dependerán de tu perfil como cliente de Mercado Pagopero para aproximaciones van desde 29% a 55%. Si vas a “mercado crediticio“, entonces”Detalle“Y finalmente a”términos del préstamo“, Verás cuál te corresponde la tasa de interés anual, más los costos financieros y la tasa efectiva.

¿Cómo liquidar tus préstamos de Mercapago?





Puedes pagar los préstamos a ti mismo tarjeta de débito, efectivo en Rapipago o Pagofácil, transferencia bancaria, con dinero de tu Mercado Pago o con tarjeta de crédito Visa o Mastercard. Para hacer esto, escriba z Web o aplicación móvil a su cuenta y luego aSección de mercado de crédito” y finalmente, especificar las cuotas y la forma de pago según tus preferencias.

¿Es posible hacer un prepago?

Por supuesto, si deseas devolver tu préstamo o respaldar tus cuotas, puedes hacerlo seleccionando el método de pago requerido en «Mercado Crédito».