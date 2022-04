Consultar el saldo de la tarjeta naranja online, por teléfono, mediante aplicación

¡Bienvenido! Te lo contamos en este artículo. como consultar saldo tarjeta naranja paso a paso. Además, te explicaremos cuáles son todos los métodos, alternativas o canales permitidos para ello.

¿Cómo encuentro el saldo de mi tarjeta naranja?

Consulta tu saldo disponible Esto es fundamental a la hora de ir de compras. Gracias a esto, podemos saber cuáles son las cantidades máximas para el consumo.

La primera y más fácil es cheque resumen de cuenta. En la segunda página encontraremos los límites disponibles para:

compras de una sola vez

en el plano

Planes largos (más de 6 cuotas)

El límite total de nuestra cuenta (incluidos los adelantos en efectivo)





V “Cómo leer un resumen de una tarjeta naranja“Te explicamos paso a paso cómo entender todos los conceptos que encontramos. Aquí te mostramos dónde ves los límites disponibles para compras y qué significa cada uno.

Sin embargo, es posible que ya hayamos comprado durante el mes. En consecuencia, el límite de compra no será el mismo que figura en nuestro resumen porque no está actualizado.

Asi que, ¿Cómo puedo consultar el saldo que tengo disponible para compras, actualizado y en cualquier momento? También le diremos qué opciones o canales están permitidos para él.

Consultar saldo Orange en el teléfono 0800





Otra forma de consultar el saldo disponible para compras Orange es llamando a tu teléfono 0800. Solo tienes que llamar y seguir las instrucciones de la operadora automática.

Él El número de verificación de saldo de la tarjeta naranja es 0810 333 6272. Puedes hacerlo en cualquier momento, todos los días del año.

Consulta tu saldo por SMS

Otra de las opciones o canales permitidos Consulta el saldo de tu tarjeta Orange por SMS. Solo envía un mensaje de texto a 5895 con la palabra EQUILIBRIO.

Cuando lo haga, recibirá un mensaje con saldos disponibles para compras por cada tarjeta de crédito activada. Es decir, si tienes Orange Visa, por ejemplo, te responderán saldos en Orange Classic y otros con saldos en Orange Visa.

Un aspecto importante a tener en cuenta con respecto a este medio es Solo se puede consultar tu saldo si eres miembro de Orange X. En tu móvil. Si aún no lo ha hecho, deberá ponerse en contacto con la empresa y registrar su número de móvil.

Consultar saldo disponible en Naranja Online





Si te gusta Consulta el saldo disponible para compras en Orange Online Tienes dos formas de hacerlo: entrando en tu cuenta o desde charla en línea.

Ahora probablemente te preguntes Cómo Iniciar sesión en Mi cuenta ver el equilibrio? Para ello, primero debe crear un usuario que trabajará a través de canales digitales.

Si aún no lo ha hecho, vaya al sitio web de Orange y haga clic en Registro.





Una vez que hayas creado tu cuenta, solo tienes que volver a la página principal de Orange e introducir tu número de DNI y contraseña de 4 dígitos que has creado

Entonces mira “Disponible“. También podrás ver el saldo disponible para compras en cada una de las tarjetas que hayas habilitado.

Por otro lado, si no tienes una cuenta de canal digital, puedes entrar al chat en línea. Para ello, también debes entrar en la web de Orange e ir hasta el final.

En la sección “queremos ayudarle” haga clic en “escribe con nosotros“. Al hacerlo, se abrirá una conversación en la que deberás introducir tu nombre y número de DNI.

A continuación, el asistente virtual te responderá, y si es así, selecciona “Tarjeta de crédito> Disponible para compras> Límite disponible para compras“.





A continuación, se le pedirá que introduzca su DNI sin espacios ni puntos y el correo electrónico con el que registró su cuenta en Naranja. Al final te responderá con un mensaje como son saldos disponibles para compras de cada una de las tarjetas de crédito Orange que tengas.

Usted puede estar interesado en:

Consulta tu saldo a través de Naranja X.

si te estás preguntando como consultar el saldo de mi teléfonopuedes hacerlo desde la aplicación Naranja X. Para ello necesitaremos descargar esta aplicación y tener una cuenta.

El procedimiento de registro es relativamente simple. Asegúrese de tener a mano su identificación, ya que deberá enviar una foto del frente y el reverso. También necesitarás tener plástico a la mano, ya que querrán algo de información al respecto.

Después de crear su cuenta, inicie sesión con su número de identificación y contraseña de cuatro dígitos. Luego ve a “Trámites en Línea > Saldos Disponibles“.

¿Puedo consultar el saldo del cajero automático de Orange?





No, No es posible consultar el saldo disponible para compras Orange desde un cajero automático. Sin embargo, tienes otras opciones para realizar esta consulta.

Además de lo anterior, también puedes acudir personalmente a la sucursal Naranja con tu DNI y cédula. Aquí encontrarás terminales para el autogobierno.

En terminales de autoservicio:

Comience ingresando su IDENTIFICACIÓN en la pantalla o introduzca el plástico en el lector de tarjetas. A continuación, seleccione saldos disponibles. También podrás ver en pantalla qué saldos tienes disponibles para tus compras. Puedes imprimirlo desde aquí.

También puedes consultar tu saldo disponible en Orange va sucursal pídale a un consultor que le proporcione dicha información. Cuando lo hagas, te dará un recibo indicando tu saldo.

¿Cómo consulto el saldo de mi prepago Orange x?





Si tienes una tarjeta prepago Orange X física o virtual, también puedes consultar tu saldo por los mismos medios autorizados. Y eso:

Teléfono : llamar 0810 333 6272

: llamar WhatsApp : +54 9 3513 69-5913

: SMS : SALDO a 5895

: SALDO a 5895 chat en línea : naranja en línea

: naranja en línea aplicación naranja x: Trámites en Línea > Saldos Disponibles.

También puede utilizar y Cajero automático de Red Link o Banelco para consultar el saldo de tu tarjeta prepago Naranja X. Para ello, primero debes crear un PIN. El mismo se puede obtener desde la aplicación.

Una vez que estés en la caja, ve a “Consultas y demandas > Saldos“Y listo. Puedes ver tu saldo disponible en la pantalla e imprimirlo.

¿Cuánto dinero puedo agregar a mi cuenta Naranja X?





Una de las preguntas más comunes que hacen los usuarios de Orange X es ¿Cuánto dinero puedo agregar a mi cuenta? Puedes añadir dinero a tu cuenta Naranja X las veces que quieras, sin restricciones.

Si bien es cierto que no existen límites máximos de recarga, sí existen unos mínimos. Por lo tanto, podrá cargar dinero en su cuenta Naranja X cuando lo necesite, si es que lo necesita. una cantidad mayor a $ 100 (Peso argentino).

¿Me cobrarán por el saldo?

No, No hay costes ni comisiones por contabilizar el saldo en tu cuenta Orange XAl menos para esta empresa. No obstante, debes tener en cuenta que algunas entidades pueden cobrarte un recargo por realizar esta operación, como es el caso de Pago Fácil o Domiciliación Express.

Ambas empresas pueden cobrarte un porcentaje extra o una cantidad fija por cada operación que quieras realizar en PagoFacil o Cobro Express. Por eso, lo mejor es consultar con anticipación cuánto se cobrará el monto adicional para acreditar tu cuenta Naranja X en concepto de comisión.

¿El saldo de Orange y Orange Visa es el mismo?





No, el saldo de Naranja y Naranja Visa no es el mismo. Si tienes más de una tarjeta Orange, cada una de ellas tendrá un límite diferente para tus compras.

Como te decíamos anteriormente, cuando consultes el saldo disponible para compras, te informarán cuál es el importe máximo que puedes gastar en cada una de ellas.

¿Qué sucede cuando me quedo sin saldo en Orange X?

Otra de las preguntas más habituales entre los usuarios de Orange es ¿qué pasa cuando me quedo sin saldo en mi tarjeta? Si esto sucede, puede hacer tres cosas diferentes:





La primera es simplemente Esperar hasta fecha de cierre de la tarjeta. Es el día 25 de cada mes, por lo que a partir de esta fecha se vuelven a permitir los límites para las compras. La segunda opción es cancelar prematuramente lcompras que ha realizado. De esta forma, se libera nuevamente el saldo disponible. Por último, está la tercera opción. pedir un aumento en el límite temporal o permanente. Sin embargo, debe tener en cuenta que esto estará sujeto a verificación.

¿Qué significa un saldo de tarjeta negativo?

No te preocupes si ves que tienes cuenta Orange saldo negativo en la tarjeta, Así que eso es algo positivo para ti. Esto significa que hay un saldo a tu favor.

Tener un saldo negativo puede ser un saldo positivo por alguna razón. acreditación que se ha hecho a su cuenta o por sobrepago. A continuación te explicamos de qué se trata cada uno de ellos.

En el primer caso, esto puede deberse, por ejemplo, al desconocimiento de la compra que has realizado y que ha sido homologada con la tarjeta Orange. Como resultado, el monto total de la compra que no conocía se acredita en su cuenta.

En cambio, puede pagar de más pagando una cantidad más alta en su cuenta que la indicada en su estado de cuenta. También puede ser causado, por ejemplo, por pagar dos veces la misma factura.