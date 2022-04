Cómo solicitar una tarjeta naranja libre de deudas

Tu quieres saber cómo aplicar o aplicar gratis ¿Deuda de tarjeta naranja? Usted está en el lugar correcto. A continuación te contamos todo lo que necesitas saber al respecto y te respondemos ¿cómo y dónde hacerlo? ¿Qué documentación debo presentar? cuales son requisitos? ¿Cuánto se tarda? ¿Tiene algún valor? Y mucho más.

¿Puedo solicitar una deuda gratis en Naranja Online?

Sí, una forma de solicitar un certificado libre de deudas es de Tarjeta Naranja. Para hacer esto, una vez que estés dentro, deberás ir a la “escribe con nosotros“. Esta opción se encuentra en la parte inferior de la página en el “queremos ayudarle“.

Se le pedirá que ingrese su nombre y número de identificación antes de chatear. Luego seleccione “Tarjeta de crédito “>”Quiero otra cosa”> escribe tu pregunta>”Quiero otra cosa”“.

En este punto, el asistente virtual te preguntará si quieres estar en contacto con el consultor. Responda que sí y espere a que el consejero le responda. Luego pregúntale qué quieres pedir para la condonación de la deuda, y ya está.

¿Puedo descargar un certificado libre de deudas de Naranja X?





No, No es posible solicitar o descargar un certificado libre de deudas desde la web aplicación x naranja. Esto se debe a que es un trámite interno y solo se puede solicitar de las siguientes formas:

personalmente con turno anterior .

. Chat en línea de Tarjeta Naranja.

Le enviarán una confirmación tan pronto como solicite una confirmación libre de deuda Por correo electrónico. Puedes descargar el mensaje que te enviaron.

¿Qué requisitos tengo que cumplir para salir libre de deudas?





Para solicitar el estado libre de deudas, debe cumplir una serie de requisitos. Lo primero y más importante es que tienes pagó el monto total adeudado. Como su nombre lo indica, esta es una prueba de que ya no está en mora.

A continuación, debe pedirles que le entreguen este documento. Este es un proceso personal y tendrás que presentar dos cosas:

Todas las confirmaciones de pago

IDENTIFICACIÓN

Puede presentar esta documentación personalmente en una de las sucursales de Tarjeta Naranja, si su deuda se encuentra en condiciones normales. Si la demora es judicial, deberá hacerlo en un estudio jurídico que aborde su caso.





¿Existe la solicitud de un bono libre de deudas?

No es completamente libre es responsabilidad de la empresa entregarlo tan pronto como haya pagado el monto adeudado en su totalidad.

Si su deuda está en los tribunales, debe comunicarse con el bufete de abogados que se ocupa de su caso. Después de pagar el monto total adeudado, te proporcionarán un certificado libre de deudas de forma totalmente gratuita.

Si no sabe qué despacho de abogados está tramitando su caso, puede ponerse en contacto con la Tarjeta Naranja. Ya sea por e-mail, teléfono, chat online o personalmente en la oficina, te facilitarán esta información.

¿Cuánto tarda Naranja en pagar mi deuda libre?





Es importante que tengas esto en cuenta el recibo libre de deuda no se entrega en ese momento. Además, si bien es cierto que es obligación de la empresa entregarlo, es un documento que debes solicitar.

Otro aspecto a considerar cuando se trata de plazos es el estado de la mora. Pues no es lo mismo que tengas una deuda refinanciada con tarjeta naranja que cuando está en los juzgados.

Por un lado, si tu la deuda sigue en un estado normal, Esto quiere decir que pagas en Orange, el certificado dura un día. Una vez que solicites un bono libre de deudas, deberás esperar hasta el día siguiente para retirarlo.





En vez de, si la demora es en la corte, sin deuda puede tardar hasta 10 días hábiles. El plazo comienza a correr cuando usted paga el monto total adeudado. El abogado que está a cargo de su caso le explicará qué pasos se deben seguir.

¿Es legal que no me quieran dar deuda en la tarjeta gratis?

NoNo es legal que no te quieran dar deuda gratis. Como ya te hemos dicho, es responsabilidad de la Tarjeta Naranja o del despacho de abogados emitirte este certificado. Solo puede solicitarlo después de pagar el monto total adeudado.

Si la demora es judicial, el bufete de abogados que se ocupa de su caso emite un certificado. Les acabas de pagar tu deuda, no la Tarjeta Naranja.

pero puede pasar El bufete de abogados no quiere darte deuda gratis. No te preocupes, deberás contactar con Tarjeta Naranja en este caso. Cuando lo haga, debe proporcionar todos los comprobantes de pago del estudio. La empresa entonces le emitirá ese certificado.