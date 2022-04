Cómo solicitar asistencia en viaje en Tarjeta Naranja

¿Ya tienes todo listo para tus próximas vacaciones? Te asesoramos sobre cómo solicitar Ayuda en viaje con tarjeta naranja. Solo asegúrate de disfrutarlo.

¿Se puede contratar un servicio de asistencia en viaje en Naranja?

Servicio Clientes y no clientes pueden contratar asistencia en viaje con la Tarjeta Naranja empresa. Como resultado, es posible que cualquier persona pueda cerrarla, independientemente de que tenga o no una tarjeta de crédito Naranja.

Orange Card Travel Assistance se encarga de resolver cualquier imprevisto que pueda ocurrir durante su viaje. De esta forma, te ayudarán a solucionar problemas comunes como:

Costos de demora de viaje

Hospitalización

pérdida de equipaje

Transporte de un familiar en caso de hospitalización

citas medicas

Emergencias médicas, etc

Él Asistencia en viaje y cobertura de seguro con tarjeta naranja puede variar en cualquier caso. Pues bien, cada uno de los seguros que ofrece esta empresa tiene diferentes planes que ofrece a sus clientes.

Por ello, lo mejor es ponerse en contacto con la empresa por teléfono. 0810 345 0552. El asesor le proporcionará toda la información necesaria sobre las coberturas de seguro que tiene contratadas.

También puedes comprobar entrada en línea a Orange o v aplicación naranja x para teléfonos móviles con tu número de DNI y contraseña. Allí puedes ver qué seguro tienes contratado y qué cubre.

Si aún no has solicitado un seguro, puedes crear una oferta desde la web o desde la aplicación Naranja X. Aquí puedes ver todos los costes de contratación de un seguro y lo que incluye cada plan.

¿Qué debo hacer si tengo un accidente en el camino?





Lo primero que debes hacer es llamar al seguro de viaje que tienes contratado pedir ayuda en el momento del accidente. Ten en cuenta que no es lo mismo seguro que asistencia. Cuando lo haga, recibirá ayuda profesional en el acto. Luego puede reclamar su seguro para aprovechar su seguro.

Para hacer uso de tu contrato de seguro y obtener una indemnización adecuada, tienes hasta 72 horas de notificación desde el momento del accidente durante tu viaje. Este período es el período que proporciona su contrato de seguro. Pasado este tiempo, ya no procederá ningún tipo de reclamación.

¿Cómo solicitar la asistencia en viaje?

Ahora bien, en cuanto a los centros de asistencia en viaje que puedes consultar, dependerán de tu Tarjeta Naranja. De esta manera El servicio de asistencia en viaje es prestado por:





¿Cómo imprimo un contrato de seguro ofrecido por Naranja?

Cómo imprimir el contrato de seguro ofrecido por Naranja Dependerá de la compañía de seguros que hayas elegido. Por lo tanto:

Seguro Galicia: Entra en Orange online con tu DNI y contraseña. Desde aquí puedes consultar y descargar tus pólizas.

Entra en Orange online con tu DNI y contraseña. Desde aquí puedes consultar y descargar tus pólizas. SURA: ingresar Sitio web esta empresa con su número de identificación y contraseña para ver y descargar.

ingresar Sitio web esta empresa con su número de identificación y contraseña para ver y descargar. Otras compañías de seguros: comuníquese con su compañía de seguros y averigüe cómo descargarlo e imprimirlo.

Cuando contratas un servicio de asistencia o seguro con Naranja X, se cobra por débito automático. Por tanto, en cuanto te llegue la recapitulación de tu cuenta, verás detalladamente el nombre del tomador que has pactado.

¿Qué otros seguros puedo contratar con Orange X?





En cuanto a los seguros que te ofrece la tarjeta Orange, puedes contratar cualquiera de los siguientes:

Accidentes personales: proporciona una indemnización en caso de muerte o invalidez permanente. También cuenta con cobertura médica para hospitalizaciones, cirugías, ambulancias, etc.

proporciona una indemnización en caso de muerte o invalidez permanente. También cuenta con cobertura médica para hospitalizaciones, cirugías, ambulancias, etc. Coche: Dispones de varios seguros para tu coche, desde el obligado básico hasta el seguro a todo riesgo.

Dispones de varios seguros para tu coche, desde el obligado básico hasta el seguro a todo riesgo. Bicicleta: incluye atención médica y transporte al domicilio o centro médico más cercano en caso de robo.

incluye atención médica y transporte al domicilio o centro médico más cercano en caso de robo. Bolso protegido: En caso de robo, cubra todos los artículos que tenga en su bolso. Incluye los gastos de cambio de documentos, tarjetas de crédito, permisos de conducir y servicios de cerrajería y cambio de llaves.

En caso de robo, cubra todos los artículos que tenga en su bolso. Incluye los gastos de cambio de documentos, tarjetas de crédito, permisos de conducir y servicios de cerrajería y cambio de llaves. Carretera protegida: compensación por robos en cajeros automáticos y en la calle. Cubre su equipaje desde el envío hasta la recogida e intercambio de documentos y llaves si es necesario.

compensación por robos en cajeros automáticos y en la calle. Cubre su equipaje desde el envío hasta la recogida e intercambio de documentos y llaves si es necesario. Teléfono móvil protegido: indemnización por el robo de tu móvil en la vía pública.

indemnización por el robo de tu móvil en la vía pública. Compra protegida: Es un seguro de 90 días y es una devolución o indemnización por robo o daño del precio de la mercancía que compraste con tu tarjeta Orange. Si está roto y se puede reparar, cubre el costo de la reparación.

Es un seguro de 90 días y es una devolución o indemnización por robo o daño del precio de la mercancía que compraste con tu tarjeta Orange. Si está roto y se puede reparar, cubre el costo de la reparación. La vida: En caso de fallecimiento por enfermedad o accidente, se indemnizará a los beneficiarios que elijas para tu seguro. También incluye la cobertura en caso de enfermedad o lesión que produzca invalidez total o permanente.

En caso de fallecimiento por enfermedad o accidente, se indemnizará a los beneficiarios que elijas para tu seguro. También incluye la cobertura en caso de enfermedad o lesión que produzca invalidez total o permanente. Casa: cubre los daños causados ​​por incendios, explosiones y fenómenos meteorológicos. Además, cubre el intercambio de alimentos refrigerados, retirada de escombros, traslado de mobiliario y alojamiento en los casos anteriores. En caso de hurto, cubre el hurto de los bienes asegurados. Por último, te protege de cualquier reclamación de que un tercero haya sufrido algún daño en tu vivienda.

cubre los daños causados ​​por incendios, explosiones y fenómenos meteorológicos. Además, cubre el intercambio de alimentos refrigerados, retirada de escombros, traslado de mobiliario y alojamiento en los casos anteriores. En caso de hurto, cubre el hurto de los bienes asegurados. Por último, te protege de cualquier reclamación de que un tercero haya sufrido algún daño en tu vivienda. Motocicleta: incluye hasta 6 eventos de remolque por año hasta 500 km. cada uno y traslado del pasajero con hasta un acompañante. Además, suministro ilimitado de combustible y cambio de neumáticos. En caso de robo o avería, incluye alojamiento en hotel, transporte del taller al domicilio y cobertura del coste de la fianza de la moto.

incluye hasta 6 eventos de remolque por año hasta 500 km. cada uno y traslado del pasajero con hasta un acompañante. Además, suministro ilimitado de combustible y cambio de neumáticos. En caso de robo o avería, incluye alojamiento en hotel, transporte del taller al domicilio y cobertura del coste de la fianza de la moto. Proteccion de la salud: Es una ayuda económica en la obtención de un diagnóstico de cáncer que puedes utilizar como desees.

Es una ayuda económica en la obtención de un diagnóstico de cáncer que puedes utilizar como desees. tecnología portátil: para computadoras, cámaras, tabletas y más.

para computadoras, cámaras, tabletas y más. tienda completa: Este seguro ofrece protección contra incendio, explosión, rayo, robo. Cubre todos los muebles y bienes que tenía en el momento del accidente. También incluye la responsabilidad civil que te protege de reclamaciones de terceros como consecuencia de un accidente que hayan sufrido en tu negocio.

¿Cuál es la diferencia entre la asistencia y el seguro de Orange?





Como te dijimos antes, Seguro no es lo mismo que asistencia. En algunos casos, puedes tener solo uno u otro, aunque dependiendo del servicio contratado, es posible tener ambos.

Por un lado, Por supuesto Le indemnizan como tiene derecho en caso de siniestro. Es decir, si hay un robo en tu casa, el seguro te pagará el importe según la cobertura que elijas. En cambio, uno participación Es un servicio que se brinda en caso de emergencia. Puede contar con la ayuda de un profesional para hacer frente a un imprevisto.

Hay algunas compañías de seguros que pueden incluir asistencia en el plan de cobertura. Además de la indemnización, puede obtener la ayuda de un profesional en el momento del accidente.

Teléfonos de contacto de las compañías de seguros que colaboran con Naranja





¿Cuándo tengo que pagar la asistencia en viaje o el seguro?





Si te preguntas ¿cuándo debo pagar la asistencia en viaje o el seguro de Orange? o ¿Debo pagar antes del viaje o con otro estado de cuenta? La respuesta es antes.

La asistencia comienza a funcionar a partir de la fecha de firma del contrato.. Cuando lo haga, el contrato quedará registrado. De esta forma, al igual que ocurre con los seguros, la asistencia deberá abonarse por adelantado.

¿Qué pasa con el seguro de viaje si no pago los datos resumidos de la Tarjeta?

Como ya te hemos dicho, el seguro de viaje se paga con un mes de antelación. Es decir, antes de empezar a usarlo. Por ello, si tienes pensado viajar en los próximos meses, te recomendamos reservar el servicio con antelación. El servicio de seguro y asistencia se agregará automáticamente a la publicación automática de su estado de cuenta.

Asi que, que pasa con el seguro si no pago contorno tarjeta naranja? En este caso, dependerá del estado por defecto. Continuarás pagando por dos meses, pero después del tercer mes Naranja ya no pagará. Como resultado, no dejaríamos de tener cobertura hasta que haya realizado el pago correspondiente.