Cómo autorizar un pago en Tarjeta Naranja X

Es posible que haya intentado realizar una compra normal con su Tarjeta Orange y su transacción haya sido rechazada. No te preocupes, este artículo te dirá cómo para autorizar un pago en Orange X.

¿Cuándo debo autorizar un pago con tarjeta naranja?

Es importante saber en qué situaciones deberá autorizar un pago para utilizar su pago tarjeta naranja sin restricción y puede aceptarlo en cualquier tienda. Esta autorización es necesaria para cualquier tarjeta Orange X que posea.

autorización de pago, Debe realizarse en caso de no aceptación de la compra o en caso de viaje si utilizas Orange Visa tanto para compras en tienda como online. Tenga en cuenta todos sus datos, incluidos los últimos movimientos de su tarjeta y Código de Autorización que explicaremos a continuación.

¿Qué es un código de autorización de compra?





Ahora que sabemos cuándo autorizar el pago, Imprescindible saber qué es el código de autorización de compra y qué cubre para que pueda adquirir el producto correspondiente.

Él el comerciante debe proporcionarle el código de autorización donde intenta comprar Cada vez que se realiza este proceso, el comercio emitirá un cupón a su tarjeta para que se apruebe la compra y se aplique el descuento correspondiente.

¿Por qué medio puedo autorizar un pago de Orange?

La única forma en que puede solicitar una autorización de compra en este momento es estoy llamando teléfono a Orange X. Para evitar errores, siga estos pasos:





Llame al siguiente número 0810-333-6272 .

. Ingrese su ID para ser reconocido por el sistema, escuche la confirmación y presione 1.

Para contactar a un representante, seleccione la opción 2 del menú.

Especifique la tienda o el sitio donde desea comprar.

Anuncie la cantidad que desea pagar.

Elige un plan de pago (si quieres financiar la compra).

Ahora dale los datos requeridos y listo.

Algunas veces, te pedirán que esperes unos minutos a que el sistema autorice el proceso de pago y vuelva a realizar la compra.





Importante: Si usted tiene tarjeta visa naranja o tarjeta MasterCard, para autorizar la compra deberá hacerlo llamando a las entidades correspondientes. En cambio, si solo tienes una tarjeta Orange, tendrás que autorizar con el número que te dejamos arriba.

¿Puedo autorizar a otra persona a pagar con mi tarjeta?

Si la persona que realiza el pago no es el titular de la tarjeta que entrega entonces no podrá hacer lo mismo, incluso si necesita autorizarlo. El pago y autorización sólo puede ser realizado por el propio Titular de la Tarjeta, incluso acreditando su identidad ante el comercio, caso contrario no podrá hacerlo.

Lo mismo sucede en el caso de adicional, la persona que lo posee debe hacer el pago o autorizarlo él mismo, si lo necesita.

¿Cómo autorizo ​​compras online con Orange Visa?





Mencionamos este punto anteriormente, pero echemos un vistazo más de cerca a este proceso. Como ya hemos anunciado, si tienes tarjeta Visa Naranja, tendrás que llamar a esta entidad para que puedas autorizar la compra, ya que Visa se encarga de validar las transacciones.

Para eso, El proceso de autorización para compras online con Visa Orange es el mismo que para una Tarjeta Orange simple. pero en este caso puedes solicitarlo al número de Visa que figura en la tarjeta o con el número que te facilitaremos más abajo. Veámoslo paso a paso:





Número de llamada 0810-777-6272 o el que figura en el reverso de su tarjeta y pertenece a Visa. Introduce tu DNI y confirma 1. Seleccione la opción 2 y espere a que se conecte el acceso directo. Tan pronto como el asesor esté presente, dígale que desea realizar una compra con visa y necesita un permiso. El consultor probablemente le pedirá algunos datos personales para confirmar que usted es titular de una tarjeta. Indique en qué tienda desea realizar la compra y el importe. Espere a que el asesor confirme que la autorización está completa. Es posible que deba esperar unos minutos antes de volver a intentar su compra.

Como puedes ver, no es complicado y Solo toma unos segundos completar la autorización.

en en caso de viajar se debe informar a Visa y Tarjeta Naranjaporque te permitirá usarlo en el extranjero.





Darse cuenta de Si ha pasado un tiempo considerable fuera del país, debe comunicarse con ellos y hacerles saber que todavía está en el extranjero.porque si no lo haces, bloquearán el acceso a tu tarjeta para que puedas comprar.

Importante: Este trámite también se puede realizar si te encuentras en Argentina y el pago es declinado de alguna forma.

¿Cuánto tarda una autorización de compra?

Depende mucho del sistema, normalmente, como comentábamos, suele tardar unos 10 minutos y es automático, pero en a veces puede llevar más tiempo.

A la hora de comprar con Naranja Visa, siempre te recomendamos que lo autorices primero para no perder tiempo nada más empezar.

Importante: En el caso de un viaje nacional, puedes realizar pagos a plazos, pero si estás fuera del territorio, debes pedir financiación, ya que no tienen por qué aceptar pagos a plazos, por lo que debes saber cuánto puedes gastar. en un solo mes.