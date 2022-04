Cómo activar la tarjeta Galicia ¿Cómo reponer la tarjeta?

Si eres cliente de Banco Galicia, esta información te puede ser útil. También te facilitaremos toda la información que necesites para disipar tus dudas. Problemas de seguridad con tu tarjeta Galiciaya sea de crédito o débito y qué hacer en caso de robo o pérdidaAdemás.

¿Cómo reporto la pérdida de mi tarjeta de débito Galicia?

En el caso de que hayas perdido o seas víctima de robo o hurto de tu tarjeta de débito o crédito Galicia, deberás mensaje hecho que impide su uso por parte de terceros. Para ello, debe realizar los siguientes pasos:

Si estás en nuestro país:





Lo primero que tienes que hacer es Comuníquese con Fonobanco al siguiente número: 0810-444-6500 .

. Seleccione una opción “Cartas”.

Siga los pasos dados por la persona que lo está ayudando.

Ten en cuenta que puedes realizar este paso las 24 horas del día, de lunes a domingo.

Si se trata de una tarjeta de crédito, el reemplazo llegará a su domicilio dentro de los 5 días hábiles. En el caso de una tarjeta de débito, el canje puede demorar aproximadamente 10 días hábiles.

Canales de comunicación si estás fuera del país:

Si tu tarjeta es Visa y estás en Estados Unidos, número de teléfono es: 1-800-396-9665 . Esta llamada es gratis.

número de teléfono es: . Esta llamada es gratis. Si tienes visa y estás en otros países, puedes contactar en: 1 (303) 967-1098 (esta llamada es de cobro revertido).

puedes contactar en: (esta llamada es de cobro revertido). Si eres cliente de Visa Business o Visa Corporate ya sea de los Estados Unidos o Canadá, el número de teléfono es: 1-800-847-2911 (Llamada gratis). Desde otros países del mundo puedes llamar a: 1 (303) 967-1098 (esta llamada es de cobro revertido).

ya sea de los Estados Unidos o Canadá, el número de teléfono es: (Llamada gratis). Desde otros países del mundo puedes llamar a: (esta llamada es de cobro revertido). si es tu tarjeta tarjeta principal Puedes llamar al siguiente número desde cualquier parte del mundo: (54-11) 4340-5656 (llamada con costo revertido).

Puedes llamar al siguiente número desde cualquier parte del mundo: (llamada con costo revertido). Si eres un cliente American Expresspuedes comunicarte desde cualquier país llamando al: (54-11) 4379-2300 (esta es una llamada inversa).

Perdí mi tarjeta Galicia, ¿qué debo hacer?





Al igual que ocurre con el robo, debes comunicarte por los canales de comunicación que te indicamos anteriormente para que sea bloqueado por seguridad y no corras el riesgo de que tu tarjeta Galicia sea utilizada por terceros.

Si por el contrario no te lo han robado pero no lo encuentras, la medida de seguridad que puedes tomar temporalmente es suspender tu débito Galicia de la siguiente manera:

Entrar a Banca online gallega y ve a la sección « tarjetas «.

«. Seleccione la pestaña que desea pausar y, en la sección “Más opciones”, seleccione “ pausar la tarjeta «.

«. Este paso también se puede realizar desde la aplicación móvil de Galicia.

Si lo encontraste, puedes cancelar suspensión de la misma manera ingresando de la misma forma que en los pasos anteriores y seleccionando el ícono “Eliminar Pausa”. Puedes realizar este trámite para las tarjetas de débito Galicia, Visa y Mastercard.

¿Cómo solicito un cambio a mi tarjeta de débito de Banco Galicia?





En el caso de que tu tarjeta esté rota, dañada o los datos no se carguen correctamente, te recomendamos que solicites una tarjeta de reemplazo para que puedas Renovarla y poder utilizarla sin problemas ni complicaciones. Esto se hace de manera muy simple:

DE Banca por Internet, en la sección “ tarjetas “opción” Reimprimir ” y después “ Reemplace la tarjeta «.

“opción” ” y después “ «. A través de la aplicación Galicia en la opción “Tarjetas” y luego “Reemplazar tarjeta”.

Por llamada telefónica a Fonobanco, seleccionando la opción “Tarjetas”. Recuerda que el número es: 0810 444 6500.

Previa solicitud, la tarjeta puede demorar aproximadamente de 5 a 10 días hábiles en llegar a la dirección del solicitante.

Reemplazar mi tarjeta de crédito Galicia





El coste del cambio de tu tarjeta de crédito Galicia solo se aplica si es el único producto que tienes del banco. Esto quiere decir que si tienes una cuenta en Banco Galicia, no tienes costos de reposición de tarjeta de crédito. En cambio, si no es así, se te cobrará en tres cuotas.

Si su tarjeta de crédito está a punto de caducar, se renovará automáticamente. Es decir, te llegará una nueva tarjeta a tu domicilio y la tarjeta anterior permanecerá activa durante ese mes de validez para que puedas utilizarla.

Teléfono para desbloquear mi tarjeta Galicia

Si necesitas desbloquear la tarjeta, puedes hacerlo llamando al número de atención al cliente: 0810 444 6500 y seleccione «tarjetas«.

usted puede estar interesado

¿Cómo lavar tu tarjeta de débito Galicia?





Si por casualidad no puedes utilizar tu tarjeta de débito Galicia, puede ser porque aún no has creado un PIN Banelco o no la has bloqueado. Para lavar tu tarjeta de débito Galicia, debes:

Entra en la aplicación gallega y seleccione una pestaña. Una vez que haya hecho eso, haga clic en «PIN lavado Banelco«. Debe tener un Token para este paso.

y seleccione una pestaña. Una vez que haya hecho eso, haga clic en «PIN lavado Banelco«. Debe tener un Token para este paso. Otra opción es la banca en línea es lo mismo que desde la App y además necesitas el Token para ello.

es lo mismo que desde la App y además necesitas el Token para ello. Por otro lado, puedes llamar a Fonobanco y siga las instrucciones en la opción “Claves”. Él le hará algunas preguntas de seguridad.

Olvidé mi contraseña, ¿qué debo hacer?

Si olvidaste tu contraseña Puedes contactar con Fonobanco de Galicia en el horario previsto. Para hacerlo físicamente, debe generar uno nuevo a través del cajero automático de la siguiente manera:

Ingresa tu tarjeta de débito y PIN Banelco.

Ir a la opción « llaves “luego” Generación de claves ” y finalmente “ clave gallega «.

“luego” ” y finalmente “ «. Introduzca una nueva contraseña de 4 dígitos.

Introduzca la contraseña de nuevo para confirmar.

¿Cómo activar la tarjeta Galicia en un cajero automático?





Si deseas activar la tarjeta Galicia desde un cajero automático, debes acercarte a cualquier sucursal de Banco Galicia e ingresar al cajero automático con tu tarjeta. Una vez allí, deberá seleccionar la opción “Códigos” para crear un nuevo PIN de Banelco.

Número de activación Mastercard Galicia

Si necesitas activar tu Mastercard Galicia, debes ponerte en contacto con el siguiente número de teléfono y solicitarlo:

tarjeta mastercard galicia: (011) 4348-7000.

Activar la pestaña de coordenadas Galicia





Si desea solicitar un Mapa de coordenadastienes que ir a cualquier sucursal de Banco Galicia, ahí te entregan la tarjeta y la activan en ese momento.

¿Cómo activar la tarjeta Galicia para viajes al extranjero?

Si necesitas utilizar la Tarjeta Gelicia en el extranjero, puedes hacerlo sin ningún problema. Si su tarjeta tiene chip, no necesita avisar al banco. Si su tarjeta no tiene chip, siempre debe llamar según sea necesario:

En Visa desde Banca en Línea en la opción “Tarjetas”.

En el caso de Mastercard en el Sitio Web con su nombre de usuario y contraseña (si no los tiene, puede registrarse en ese momento). Ingresa al hacerlo Haga clic aquí.

Para American Express: hasta 48 horas antes del viaje por teléfono al: 4379-2500 o para 4279-2400. El horario de oficina es de lunes a viernes de 9:00 a 18:00.