Zaino, la promesa del freestyle, que ya es una realidad

Zaina: “Creo plenamente que el freestyle es un arte”

estilo libre Lautaro Sainamejor conocido por su seudónimo ZaínaEl sábado se enfrentará al experimentado Clan en el tercer período de la Liga Argentina FMS, donde con apenas 18 años demuestra que ya dejó el apodo de “promesa” con el que vivió de adolescente para convertirse en la realidad de la batalla. élite.



“Trato de no molestarme con la pegatina o lo que digan los demás”asegura el rapero en una charla con Télam, uno de los más jóvenes de la escena y recién ascendido a FMS, donde estuvo un poco nervioso el primer día por perder sin atenuantes contra Lobo y luego se recuperó, hizo un gran espectáculo y venció al cordobés Naista en el segundo.



El sábado 30 a partir de las 15:00 horas en el Estacionamiento de Estudiantes de La Plata -Calle 1 y 55- y también en vivo gratis por el canal de YouTube Urban Roosters, Zaina tendrá un duelo generacional y de estilo con clanuno de los MCs más exitosos de la historia argentina.





“Soy Zaina, me gusta rapear, me va bien en lo que hago y ya está, no le prometo a nadie”, dice.



La juventud de Zaín no debe confundir a los menos apasionados por el tema: el limeño, el partido de Zárate, arrancó a los 13 años y está en primera línea desde hace años. Antes de llegar a la edad adulta, ya participó en varias Red Bull Batalla Argentina, así como en exhibiciones y competencias internacionales, entre ellas Ganó la Sangre Inca de Perú en 2015 con apenas 15, superando en la final al legado histórico de Jota.



Como resultado, muchos se refirieron a él como el “futuro del rap”. un título que jura que nunca fue una carga, pero que llamó la atención de fans y raperos por igual. Triunfos sonoros y rimas virales muy pronto introdujeron a un potencial campeón.



Sin embargo, el proceso tomó un poco más de tiempo. Perdió su primer intento de avanzar a la liga, se subió a la tarima y hasta cuestionó su propio estilo.



“Hoy estoy muy feliz porque llegué a la FMS, feliz de haber logrado seguir compitiendo a un nivel de élite. Trato de no dejarme llevar por lo que digan los demás y seguir freestyle porque lo amo”. Zaína



El año pasado, en el segundo año que probé, logró ganarse un lugar en la cuarta temporada del Freestyle Master Series (FMS) local en los playoffs contra el MKS y comenzó a examinar la musicalidad y la fluidez que añadían frescura a su ingenio. Incluso su voz cambió, dejando atrás al chico.



Tel: ¿Cómo te imaginas una batalla contra el Clan? ¿Cómo te preparas para la batalla o la competencia?



Zaina: Creo que será una batalla donde ambas posiciones se destaquen de manera diferente. Creo que me conmovió la visión de un nuevo panorama, una nueva forma de ver la cultura y una nueva generación diferente a la que tocó el Clan. Por lo tanto, habrá posiciones muy diferentes, pero creo que también habrá mucho respeto.



Preparo la batalla antes de la “competencia” entrenando mucho, pero sobre todo estilo libre. No es que entrene muchos formatos ni nada, sino que prometo rapear una hora al día para llegar con la mente fresca, y en cuanto a conceptos, tengo la mente mucho más inteligente. Una vez que aprendas a hacer estilo libre gratis, con conceptos será mucho más fácil.



T: En la segunda cita con Naista estuviste muy relajada, disfrutando, con un estilo renovado, más musical, que le da frescura a quien conociste. ¿Es algo en lo que trabajaste?



Z: No solo trabajé en eso, sino que también lo mentalicé. Llegué al punto en que recibí tanto “odio” y tanta crítica que pensé: “Ya no quiero tratar de complacer a los demás, quiero hacer lo que disfruto, lo que me gusta escuchar y lo que Me gusta. yo más”. Es por eso que comencé a concentrarme en lo que me llena, que es más hacer un buen minuto para mi oído que un minuto para apegarme a seis patrones de respuesta. Evidentemente, si puedo contestar las respuestas mucho mejor, pero cuanto más agradable me resulte, mejor.



T: ¿Cómo te encuentras en este interminable debate sobre si es un deporte libre o un arte?



Z: Creo plenamente que el estilo libre es un arte. Aunque todos los modelos se pueden puntuar, mucho depende del criterio de cada jurado, por lo que es muy difícil. Quizá Jury encuentre esta rima como puntuación y otro jurado como otra cosa.



Aunque tiene cosas que están entrenadas, no le resta valor al arte del estilo libre. La verdad es que no lo veo como un deporte, dado que nació como un movimiento de libertad de expresión y lo lindo es que cualquiera puede hacerlo si quiere transmitir algo.



P: ¿Cuánto te abrumó la carga de “promesa” o “el futuro del rap” cuando te hiciste famoso?



Z: No creo que la “promesa del futuro” me molestara nunca, porque cuando era pequeño me lo tomaba con mucha calma. Comenzó a ponerme un poco en cuarentena cuando dejé de competir debido a la pandemia y me sentí un poco estancado.



Hoy estoy muy feliz porque llegué a FMS, feliz de haber logrado continuar la competencia en un nivel élite. Intento no dejarme llevar por lo que digan los demás y seguir el freestyle porque lo disfruto. Soy Zaina, me gusta rapear, me va bien en lo que hago y eso es todo, no le prometo a nadie.



T: Después de un salto exponencial y viralidad con El Quinto Escalón y las primeras temporadas de FMS, llegando a una mayor audiencia e incluso transmitiendo por televisión, ¿dónde está el freestyle hoy?



Z: Creo que es un poco un retiro para la audiencia hoy en día, pero luego te das cuenta de lo fuerte que fue el auge del estilo libre hace dos o tres años, no importa cuánto esté bajando, hay tanta gente a la que le encanta… Realmente saboreé una cultura que todavía tiene algunas vistas gigantescas. Veo esto en un momento en que la gente a la que realmente le gusta el estilo libre se queda, y creo que eso es bastante bueno.



T: ¿Qué futuro imaginas para esta escena?



Z: Ahora que es más profesional y hay más gente interesada de verdad en el freestyle en sí y en cada una de las competiciones, no solo en los momentos virales, le veo un futuro muy prometedor. Con el tiempo habrá más gente interesada en el movimiento, será más masivo.