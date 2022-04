XXL Irione lanza festejos de 20 años de rap en Bahía Blanca

XXL Orione: “La cultura hip-hop no ha muerto”

rapero Juan Manuel Fernández Maciukconocida artísticamente como Plancha XXLcomenzará a celebrar en mayo su vigésimo aniversario como artista de hip-hop argentino con su primera escala en Buenos Aires Bahía Blanca.



XXL Irione y sus destructores actuará el 7 de mayo en So Fresh de Bahía (12 de octubre de 108), donde evaluará su recorrido en el escenario como una de sus pioneras desde su debut en “Mermelada de rap” en el mítico Cemento.



El músico, que el año pasado celebró su carrera por todo lo alto en el Teatro Broadway y próximamente anunciará nuevas fechas de su gira nacional, aseguró en esos días que “La cultura hip-hop no está muerta” y celebró que algunos referentes de la nueva generación, como Rag Duki empiezo a interesarme por la historia de aquellos que “camino marcado” de los 90



“Todavía veo mi lugar hoy. No quiero ser la sensación de los niños, incluso si sucede, es genial. Entiendo que estoy aquí para hablarle a una audiencia más grande que lo ha olvidado todo y en silencio. Yo siento que funciona. También sucede que los niños crecen y comienzan a investigarlo “.Señaló a Télam.



en su opinión, “Hubo una generación de artistas que no recibieron la atención que merecían y fueron marginados porque la industria optó por el rock & roll y bandas vecinas”. y proporciono: “Entonces todo se basaba en el reguetón y el urbanismo. Todo estaba interconectado y eso demuestra una falta de identidad”.



“Pero esas cosas pasan porque no hay patrones. Un chico de 23 años no puede ser un modelo a seguir. Los referentes son los que colocaron las banderas y marcaron el camino”. concluido por el rapero, breaker y grafitero de Buenos Aires.