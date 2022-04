Winograd dispara una segunda oportunidad para “El Gerente” y pone el cine argentino en Paramount +

Carla Peterson.

Director Ariel Winogrado comenzó a filmar “Gerente”la primera película argentina en una plataforma de streaming Supremo +protagonizada leonardo sbaraglia Y carla petersonbasada en la historia real de un técnico cuya carrera está en declive, y propone compaginar los negocios de la empresa con el destino de la selección argentina durante el Mundial de Rusia 2018.



“Es la historia de un hombre que está absorto en su vida, es un tipo aburrido que no tiene el motor para seguir adelante, y la película cuenta la historia de una segunda oportunidad para él”.dice Winograd.



En charla con Télam, película taquillera que le gusta “El robo del siglo”, “Mi primera boda”, “Mamá se fue de viaje” y el reciente “Hoy el mundo está arreglado”habló del lado positivo de hacer una película inspirada en hechos reales, de la importancia del detalle a la hora de contar una historia atractiva que mucha gente conoce, y de la felicidad que significa para él volver a trabajar con Sbaraglia.



Intérpretes: Cecilia Dopazo, Pipo Luque, Marina Bellati, Agus Papryka, Mónica Raiola, Ignacio Saralegui Y valentin wein También encabezan un elenco estelar de la película, que con humor y mucha ficción cuenta cómo el gerente en cuestión, junto a su equipo de marketing, persuadirá a la junta directiva para iniciar una audaz promoción: “Si Argentina no clasifica a Rusia 2018, le devolvemos el valor de la televisión”.



El rumbo de la selección argentina y la vida personal y profesional de Álvaro irán de la mano en la comedia escrita Patrik Vega (“Hermanos y detectives” Y “La tesis del asesinato”) sobre la base de un libro “Gerente de Noblex”cuyos derechos exclusivos a nivel mundial han sido adquiridos por Vis.



“Hacer una historia real es algo muy positivo, sobre todo para quien la conoce y no tienes que explicarle de qué se trata, y quien no conoce la historia te va a decir ‘no puedo’. No creo que haya sucedido”. Ariel Winogrado



“Manager” muestra tras bambalinas una conocida promoción de ventas televisiva durante las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, que mantuvo en vilo a la empresa argentina y fue galardonada con dos leones de oro en el Festival Cannes Lions y más de 40 premios nacionales e internacionales. .



Leonardo Sbaraglia.



Télam: ¿Cómo vives la experiencia de volver a trabajar con Leo Sbaraglia después de “Hoy el mundo está arreglado”?



Ariel Winograd: Es absolutamente afortunado volver a encontrarme con Lee, la experiencia con él fue increíble, la pasamos muy bien en la película anterior. Es un actor increíble, como compone, como conecta, y la verdad es que lo pasamos muy bien juntos. Le gustó mucho este escenario y dijimos “vamos adelante” asumiendo un nuevo personaje.



No es muy común ver a Sbaraglia trabajando en comedias.



AW: Leo hizo trabajos de comedia en España y aquí lo vemos como un actor haciendo algo nuevo, pero para mí es genial porque como todos los grandes actores tiene muchos instrumentos. Le haremos un vientre desnudo, aunque todo le quede bien.



T: ¿Cómo surge la idea de contar esta historia?



AW: Surgió de una propuesta con Vis y Paramount, quienes compraron los derechos del libro y me sugirieron que hiciera una película. También en la Copa del Mundo quisieron hacer una historia de este tipo, asociada a las pasiones que despiertan en nosotros. A partir de ahí, Patricio Vega recibió el encargo de escribir el guión.



T: ¿Es la comedia el género en el que te sientes más cómodo?



AW: Creo que es el género narrativo más bonito, me interesa mucho que el público se identifique con él, me da una gran satisfacción hacer reír a alguien y disfrutar viendo la película que estoy haciendo. En la comedia me interesa lo que les pasa a los personajes es súper dramático, pero por otro lado el resultado hace reír a la gente, es muy emocionante, me siento muy realizada y me hace muy feliz.



¿Qué especia puede faltar en una buena comedia?



AW: Una buena comedia tiene que tener un personaje que tiene un gran problema y un desafío, y todo sale mal hasta que no funciona. Cuanto peores son los personajes, mejor es el espectador.



¿Te interesa trabajar con historias reales? ¿Cuánta ficción tiene el “Gerente”?



AW: Hay algo muy positivo en filmar una historia real, especialmente para aquellos que la conocen y no tienes que explicar de qué se trata, y los que no conocen la historia te dirán: “No puedo creer pasó.” El gran y hermoso desafío de contar una historia que pasó, pero ya le ganaste terreno: mucha gente sabe que es una historia de tipos que casi se derriten, ya estás entrando con una sonrisa. Muestra cómo es la Selección. Hablamos de periodismo, sacamos este caso de la realidad y lo convertimos en una ficción. Un entrenador de la vida real es un tipo muy feliz, el nuestro es un tipo triste y aburrido que plancha y antes del mundial tiene esta idea y nace algo que estaba fuera



T: ¿Es una película con mucho humor argentino?



AW: El humor y la historia son argento, todos los personajes funcionan. En ese momento es muy local con todo lo bueno y lo malo.