Vizzotti inauguró Semana de Vacunación Tucumana América

El secretario de Salud de la Nación, Carl Vizzotti, y su homólogo local, Luis Medina Ruiz, lanzaron desde Tucumán, junto con la Organización Panamericana de la Salud, la vigésima Semana Americana de Vacunación. (Foto por Tw @LuisMedinaRuiz4)

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, lanzó este sábado el programa en Tucumán Semana de Vacunación de Américadurante un acto en el que destacó que “en Argentina hay vacunas para todas las etapas de la vida que son libre, relájatey están disponibles en todos los centros de salud”.

“Hoy lanzamos este evento para todo el país desde Tucumán con la Organización Panamericana de la SaludDijo el ministro luego del acto oficial de lanzamiento de la vigésima edición del programa.

La inauguración de la Semana de Vacunación en América se realizó en el complejo Ojo de Agua al mismo tiempo que otros 8 operativos en el interior de la provincia.

La campaña continuará hasta el 30 de abril e incluirá varias actividades en toda la comunidad para completar sus vacunas.

“Este es un momento en el que se nos recuerda que debemos revisar el calendario todos los días y crear acciones para mejorar la cobertura”, agregó.

Vizzotti enfatizó que “En Argentina existen vacunas para todas las etapas de la vida que son gratuitasy están disponibles en todos los centros de salud, estos salva vidas Y ventaja a quien vacunamos y los que nos rodean“.

“Gracias a las vacunas se ha erradicado la viruela, en nuestra región se ha controlado la poliomielitis, el sarampión, la rubéola, la tos ferina, se han reducido las hospitalizaciones por neumonía y las muertes infantiles por tos ferina”, dijo.

“Hoy empezamos en Tucumán, luego vamos a Buenos Aires, Salta, Iguazú, Santiago del Estero”, dijo Vizzotti.

“Esta provincia ha trabajado mucho para vacunar y ha salud preferida y ella también trabajó muy duro en la respuesta a la pandemia, por eso estamos felices de compartir y reconocer que ahora que podemos volver a encontrarnos en persona, es un verdadero placer estar aquí”, dijo el mandatario nacional.

El ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, dijo: “Creemos que esta semana que viene es muy importante para especificaremos en el calendariolo sabemos Las vacunas salvan vidas es uno de los mejores inventos en salud“.

“Las vacunas lo son”. disponibleellos son libre, relájateEs tan accesiblecuando uno no puede ir a vacunarse vamos a su casaentonces no hay excusa para no vacunarse no solo contra el Covid, sino también contra todas las demás enfermedades”, concluyó.