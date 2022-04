Visibilizar lo importante que es aprender a gestionar las emociones

Después de los premios Oscar, donde el actor Will Smith abofeteó a un colega, poco a poco se empieza a hablar de la salud mental de las partes involucradas. Un acto de violencia nunca estará justificado por la situación que lo desencadena, y mucho menos que actuemos impulsivamente cuando estamos estresados ​​y algo o alguien en nosotros evoca una emoción desagradable, como la ira. Hay muchos problemas en este tipo de situaciones y su análisis es ciertamente mucho más complicado, pero en esta situación en particular podemos ver la importancia de aprender a gestionar nuestras emociones.

La entrega de premios puede ser una situación de gran activación y estrés, porque la persona se encuentra en un estado de tensión física y emocional que surge como respuesta a un estímulo, aunque sea positivo, como es el reconocimiento. En el caso de un actor, por ejemplo, si estamos hablando en un contexto de Oscar, incluso podemos suponer que ha estado expuesto a situaciones difíciles antes; entrevistas, fotografías, expectativas que se depositan en ellas, para que el sujeto sea más activo emocionalmente y vulnerable para poder actuar asertivamente ante los retos que se le presenten.

Llamamos situaciones estresantes a aquellos eventos en los que percibimos la situación como física o psíquicamente amenazante activando la pérdida de la homeostasis en el organismo, es decir, la pérdida de la estabilidad o del equilibrio interno de la calma. Ante situaciones estresantes se activan diversas reacciones psicológicas, conductuales y fisiológicas para responder a la situación y poder atravesar el momento.

Las situaciones estresantes activan emociones que son difíciles de sentir, como la ansiedad, el miedo y la inseguridad, y en ese momento las personas deben ser capaces de tomar acciones asertivas para reducir el impacto negativo que esto puede tener. Esta capacidad de gestionar las emociones que tenemos y de expresarlas de forma magistral se denomina regulación emocional.

En el marco de las habilidades de regulación emocional, puede ser aprender a comunicar emociones de forma asertiva, actuando de forma contraria a lo que las emociones me provocan, también puede ser aprender a tolerarlo, o incluso aprender técnicas para poder relajarse o detener el impulso y la acción. Si no tengo estas habilidades, probablemente el resultado sea un comportamiento mal planificado, donde la gente actúa sin pensar en las consecuencias, como pudimos comprobar en los últimos Oscar.

En los actos impulsivos en situaciones de estrés, localizamos un umbral bajo en la fase de desarrollo de una respuesta conductual a los estímulos, que es controlada por la actividad de la corteza prefrontal, manifestada por la desinhibición motora, como caminar y abofetear a las personas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen muchos más factores que los neurológicos y que la impulsividad puede estar provocada por una combinación de factores como la genética, el entorno, la familia y, como hemos descrito, la falta de aprendizaje en la regulación emocional.

Actuar sin regular las emociones no es un mal funcionamiento; pero puede ser que cuando empiece a aparecer con más frecuencia se convierta en un patrón de comportamiento que no se puede controlar y se acompañe de otros signos y síntomas. El comportamiento impulsivo es intrínsecamente inapropiado porque a menudo es la base de emociones, comportamientos y relaciones inestables, y es importante abordarlos para que no conduzcan a un riesgo potencial intra o interpersonal.

Aunque normalmente podemos trabajar para reducir este comportamiento y aprender a ser más asertivos ante el estrés y las situaciones que despiertan emociones difíciles, muchas veces pueden formar parte de una manifestación más compleja de salud mental y si tienes problemas importantes como no saber gestionar Estrés, es necesario pedir ayuda porque existen muchas técnicas y estrategias para aprender a manejarlo.