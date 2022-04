Vic Mirallas: “No me dejaré influir por las multinacionales”

Vic Mirallas llega a Argentina para presentar “Crucidramas”

Vic Mirallas, Músico y productor español que vendrá al país esta semana para presentar su disco en los próximos días “crucigramas”aseguró que para él era fundamental “defender la creatividad y la libertad artística” sin “ser influenciados por empresas multinacionales o personas que te piden que hagas algo que se está vendiendo”.



Antes de su presentación en Quilmes Rock y su única actuación el 4 de mayo en el Niceto Club de Palermo, el talentoso multiinstrumentista habló con Télam sobre su nuevo repertorio, donde colabora con Argentina. Ca7riel y otros músicos de renombre del panorama español como Kousu, Juancho Marqués y Carlos Ares.





Vic Mirallas “Half Me” VER VIDEO



“Fue bastante anárquico, comparable al momento que estuvimos en cuarentena y por el cual todo se paralizó sin saber muy bien lo que pasará en el futuro. La pasé encerrada con mi expareja en una niña muy pequeña: ahí es donde los dramas venían de. de todas partes, dramas que nunca he dejado de entender y que supongo que nunca entenderé”.explicó su catarsis creativa.



Mirallas, que recorrió el mundo como corista y saxofonista en gira alejandro sanz e incluso colaboró ​​con algunas estrellas latinas, como la colombiana Camiloinvadió la escena barcelonesa con un diseño depurado que mezcla con audacia pop, jazz, R&B, salsa y funk con géneros urbanos, una mezcla que ha calibrado desde que trabajaba en el American Berklee College of Music.



“Empecé a estudiar música clásica en Barcelona, ​​pero me sentía como la oveja negra de mis compañeros y me fui porque no era un lugar para nada flexible. Fue un comienzo muy bonito e interesante para mí”.el Señaló.



Incluso dentro de esta diversidad, tuvo que lidiar con la apariencia nuevamente. “El espíritu de un músico de jazz” por “hacer las cosas un poco más comerciales” que sus compañeros que lo acusaban de haber “vendido al diablo”: “Entonces los poperos, que son más comerciales, me decían que la mía era muy diferente y que no se entendía. Creo que las visiones de gente externa pueden torcer tu idea y lo que realmente tienes de ella”.



“Y creo que es muy bueno expresar siempre una opinión, pero si la piden. El hecho de que brinden esa opinión de forma gratuita puede lastimar al creador, y eso es algo que he visto mucho a lo largo de los años”. en el que formé mi estilo e influencias externas. Está muy bien ser un poco egoísta en ese sentido y decir ‘yo quiero hacer esto'”.añadió.





El artista catalán es una de las personalidades de renombre dedicadas al entrelazamiento de géneros.



Entre las presiones de su discográfica y los elogios exagerados de sus compañeros, Mirallas tuvo que aprender a encontrar un equilibrio para que el éxito o el fracaso no le minaran al final: “Sobre todo, busco poder lanzar música sin tantos lazos conmigo mismo. Porque parece que cuando estás haciendo algo, tienes que sentirte súper bien, y cuando es malo, entonces tienes que sentirte bien”. Deprimido.”



“Soy parte de una multinacional donde hay artistas que han pegado mucho más que yo y que tienen un estilo mucho más comercial que yo. Mi crítica es que sigue siendo lo mismo, hablando de la misma ronda de acordes. lo que sacaría de dentro quería acabar con esto, no con una discográfica que antes sabía quién era yo, y ahora se tiene que comer hasta que acabe el contrato”el Señaló.



El español aprovechará su estadía en Buenos Aires para calibrar la transmisión en vivo de sus presentaciones, donde contará con el apoyo de los argentinos. Pedro Pascual (guitarra), Julián Gallo (bajo) un Pablo González (batería) y tendrá algunos aliados locales en el club de Niceto como Ca7riel, Benjamín Amadeo Y Femigangsta.