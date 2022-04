Una joven denunció discriminación durante una entrevista de trabajo en una aerolínea

Tras una denuncia en Twitter, la joven llamó a visibilizar y no callar su tipo de acciones (Foto Twitter).

La joven manifestó a través de su cuenta de Twitter que se sintió discriminada durante una entrevista de trabajo en una aerolínea cuando uno de los reclutadores le dijo que tenía que “bajar de peso” en el puesto al que postulaba, mientras que la aerolínea Emirates dijo que estaba “muy preocupado” y se refirió a la investigación en curso.

“Honestamente, tiene que perder peso”, dijo Josefina Macchi, de 25 años, cuando le preguntó a Recursos Humanos por qué no había sido entrevistada por Emirates Airlines.

“Agradezco que me lo hayan dicho a mí y no a una persona con un trastorno alimentario, a alguien que lo comenta y no sabe cómo puede reaccionar”.dijo este martes durante un reportaje en la señal C5N.

Nunca pensé que lo haría, pero hoy estoy muy confundido.

Como muchos de ustedes saben, completé un curso de asistente de vuelo y lo que más quiero es volar, por eso fui a una entrevista con Emirates Airlines hoy. Sigo 👇🏼 pic.twitter.com/1ISbvL0R7y – Josefina (@JoseMacchi) 25 de abril de 2022

“Nunca pensé que lo haría, pero hoy estoy sumamente confundida”, comenzó hablando la joven a través de sus redes sociales.

“Como mucha gente sabe, completé un curso de tripulación de cabina y, sobre todo, quiero volar. Para hacer eso, fui a una entrevista con Emirates Airlines hoy”.continuado.

Más tarde, la joven explicó que el reclutador había pedido a los candidatos que se unieran y tuvieran una conversación en inglés: “.

… Los evitaba (con eso quiero decir que su nivel de inglés era un poco más bajo que el mío) TODO está en inglés, pero afortunadamente eso no me molestó. Al final de esta instancia, sacan a todos de la sala y luego el reclutador les dice que ingresen números. – Josefina (@JoseMacchi) 25 de abril de 2022

Al final de esta instancia, la reclutadora pidió a las candidatas que esperaran afuera, y ella y otras personas llamaron a Macchi: “Entré y me enteré que había una chica que no había hablado directamente en el caso anterior porque no t. Sé CUALQUIER inglés, porque lo primero que pensé fue… ‘Ay, no me quedé'”, explicó desde su cuenta de Twitter.

Ante esta situación, la joven dijo que no tenía “nada que perder” y esperó hasta que le preguntó al reclutador por qué no la seleccionaban, a lo que respondió: “Honestamente, tienes que perder peso”.

“Después llegaron los elogios de ella”, continuó, “eres muy linda, tienes muy buen nivel de inglés, pero lo necesitas. Tienes que esperar seis meses y bla, bla. Ah, y por favor no comenten lo que les dije porque no habla bien de la empresaDice el reclutador.

Entonces la RRHH nos dice que tuvo que despedirse de nosotros porque no pasamos a la siguiente etapa… Tenía buena intención.

Pero alto… mi pareja (la que presenté) no entró en la habitación… o sea, PASÓ!! 👇🏼 – Josefina (@JoseMacchi) 25 de abril de 2022

Frente a frente, la joven dijo sentir un “puñal” al escuchar el regreso.

“Es claro que la HR no tenía idea de lo que decía, era una barbaridad. Y lo más fuerte es la impunidad con la que está lidiando la empresa”, dijo.

Dada la repercusión de su caso en las redes sociales, Macchi dijo que recibió una variedad de mensajes, desde “vas a tomar una aerolínea” hasta “ya sabes a dónde vas, tienes que salir a trotar”, razón por la cual silenció el anuncio de Twitter.

“Yo entiendo que cuando estás en estas áreas es normal que te lo digan, y es triste. Es natural que te digan que tienes que bajar de peso para ser azafata”, dijo hoy durante una entrevista.

Así que insisto y espero a que termine con las dos personas y luego me llama. Vengo y pregunto (inglés) “¿Qué puedo hacer para mejorar en la próxima búsqueda?” A lo que él responde: “Sinceramente, tienes que perder peso” 👇🏼 – Josefina (@JoseMacchi) 25 de abril de 2022

“Mucha gente me escribió para no bancar”, agregó Macchi, argumentando que “el caso era tan visible por alguna razón, porque en general”, estas personalidades no suelen hablar de eso, y pasan cosas como depresión, malestar. , ansiedad, y es horrible”.

Por fin, Macchi llamó a que este tipo de actos sean visibles y no silenciosos.

“El silencio es peor. Hay que hablarlo y tratarlo, terapia más que nada, y las cosas pueden ser mejores de lo que son. Quedarse callado no lo es”.

“No habla bien de la sociedad”

“No habla bien de la sociedad” Y eso era todo lo que le importaba. – Josefina (@JoseMacchi) 25 de abril de 2022

Declaración de Emiratos

Por su parte, Emirates ha hecho público un comunicado a través de fuentes en el que están “muy preocupados por el supuesto incidente y lo están investigando”.

“En Argentina, trabajamos con una empresa asociada externa para respaldar nuestras necesidades de reclutamiento de tripulantes de cabina. Tenemos expectativas claras de todos nuestros socios de reclutamiento en todo el mundo y esperamos que demuestren los más altos niveles de competencia y profesionalismo”.

“Los requisitos y cualidades por los que nos esforzamos como asistentes de vuelo de Emirates se enumeran en www.emirates.com/careers. Desde el lanzamiento de nuestra campaña de contratación de tripulantes de cabina en 2021, hemos reclutado con éxito a otras 2726 personas para nuestra tripulación de cabina. de 105 países y esperamos seguir reclutando más talento de Argentina para unirse a nuestra aerolínea”.