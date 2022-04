“Ucrania está sola y no tiene capacidad para repeler a Rusia”

Según el analista, las tropas rusas se preparan para una gran ofensiva / Foto: AFP.

Después de dos meses de guerra prevista para mañana, las tropas rusas están tomando plena iniciativa en Ucrania y “preparando el terreno” para una gran embestida en el este que las fuerzas ucranianas encontrarán difícil de resistir, dijo el analista de asuntos estratégicos y coronel (R)argentino. Guillermo Lafferriere en entrevista con Télam.

Lafferriere es un distinguido veterano de las Malvinas y ex instructor militar. Estudió estrategia y una maestría en geopolítica, dictando conferencias y publicando libros y artículos académicos en Argentina y otros países. Un ejemplo de referencia son sus análisis diarios de defensa en redes sociales y en YouTube, uno de los pocos a nivel nacional.

Tel: ¿Qué pasó durante estos dos meses de guerra en Ucrania desde el punto de vista militar?

Lafferriere: Desde un punto de vista militar, podemos hablar de tres fases de la invasión. El primero, en el que los rusos actuaron con mucha rapidez y desde el primer día situaron cerca de Kiev en el oeste con una operación en la que intervinieron tropas aerotransportadas. Luego se involucran en una segunda fase de concentración en Kiev, de donde luego se retiran. Y ahora tenemos a los rusos concentrados en el este de Ucrania, la región de Donbas y todo el frente sur, todo lo que vino de (la península de Ucrania) Crimea (que Rusia anexó en 2014), incluido Kherson, a 140, 160 kilómetros al este de Odessa. En esta sección, se espera que las tropas rusas intenten rodear a las tropas ucranianas en Donbas desde el norte, el este y el sur.

T: ¿Cómo fue la primera fase?

Muy rapido. La primera mesa se celebra el cuarto o quinto día, y Ucrania ya pide un alto el fuego. Durante esos cuatro o cinco días, los rusos lograron: eliminar las fuerzas navales, muy pequeñas, pero finalmente destruirlas, y mantener el control de todo el Mar Negro —aunque no ocuparon el puerto de Odessa— y Azov; eliminar la parte operativa de la Fuerza Aérea de Ucrania, que ahora solo puede volar helicópteros o drones; y de ahí sus constantes llamados a zonas de exclusión aérea y cazas.

T: Pero a un precio muy alto…

L: Sí, este tipo de operaciones hacía que los rusos aceleraran, haciendo que perdieran porque operaban en columnas, avanzando rápidamente, lo que les abre muchos flancos y permite que las unidades enemigas actúen por la retaguardia, no por infiltración, sino porque las mismas La velocidad del avance ruso les ofrece la retaguardia.

T: Y luego vino la concentración en Kiev…

L: Exacto. Tras esta fase inicial, los rusos empezaron a consolidar el territorio conquistado, y recurrieron más al fuego de artillería de cañón y al lanzamiento de misiles y cohetes. Hay quienes dicen que esto en Kiev fue una gran maniobra de distracción que obligaba a las tropas ucranianas a concentrarse, y hay otros que dicen que fue para rodear o entrar por Kiev; me parece que entrar por Kiev es algo extraño, muy complicado, pero eso sí, rodearlo – para evitar que se envíen refuerzos a los Frentes Este y Sur.

Sea como fuere, Rusia ha decidido evitarlo, retirarse de allí; o los ucranianos lograron defender Kiev, pero de manera increíble, lo que no es más que obligar a los rusos a retirarse. Más tarde, Ucrania restaurará esta tierra, pero no a través de sus propias actividades, sino a través de la retirada de Rusia. La detención es buena, pero no es suficiente para sacar a los rusos del territorio ucraniano, por muy “vendidos” que digan oponer una dura resistencia.

T: Hay puntos de vista contradictorios sobre si la ofensiva de Donbas ya ha comenzado. ¿Ya empezó?

L: No lo creo. Dio la casualidad de que el centro de gravedad se desplazó hacia el Donbas y el frente sur. Sin embargo, los rusos parecen estar preparando el terreno para la batalla. Desde hace varios días, los ataques a depósitos de combustible en toda Ucrania -no solo al este del Dniéper-, incendios en la concentración de tropas, instalaciones industriales, instalaciones logísticas militares… todo esto se llama preparación del campo de batalla. , darle profundidad a lo dicho, no profundidad para llegar, sino afectar al enemigo, debilitará la reacción que puede dar a esta ofensiva.

T: ¿Y qué podemos esperar ahora en Donbass?

L: Antes quería terminar lo anterior, porque nos lleva a otro punto que no se vio aquí en la Argentina, a saber, que a pesar de todas las vueltas, la iniciativa, la capacidad de forzar el ritmo de la guerra siempre estuvo del lado del Los rusos, incluso la retirada de Kiev, de donde básicamente se retiraron porque querían retirarse.

Es más, toda esta concentración que están haciendo en el Donbas y Crimea no le afecta a nadie, no porque los ucranianos sean torpes o no vean lo que viene, sino porque no tienen las herramientas para hacerlo: aviación y misiles. sistemas Es una triste realidad para Ucrania que esté sola: tiene buena información, tiene algunos recursos, pero no tiene la capacidad de expulsar a los rusos de su territorio.

Esa es mi opinión, y no es la mayoría aquí en Argentina. Aquí está la opinión de que estamos frente a una derrota colosal de Rusia y que sus fuerzas están hambrientas, no tienen combustible, municiones, etc. Y ninguno.

¿Entonces el éxito en Donbass está garantizado?

L: Ten cuidado. Los rusos pueden resultar seriamente dañados en el Donbas, dependiendo de cómo decidan rodear a las tropas ucranianas. Se están discutiendo dos opciones. Una que yo llamo la “valla corta” es la que va desde Izia hasta Lugansk y retiene a algunas fuerzas ucranianas. Es la estrategia más sencilla, es un camino más corto, tiene menos complicaciones.

La segunda, más arriesgada, es la bolsa “larga”, formada por unidades procedentes de la zona de Kharkov y uniéndose a otras procedentes del sureste. Esta es una cola de unos 300 kilómetros, un bolsillo mucho más grande que tragaría a los ucranianos en Lugansk y también en Donetsk.

Si quieren acabar con él rápidamente, tienen que atravesar una valla larga, que es más complicada, pero las tropas ucranianas son las más desgastadas. Si realizan un asedio breve, pueden causar daños considerables a las fuerzas ucranianas, pero no a las que las motivan a negociar rápidamente.

T: Rusia ha declarado Mariupol conquistada después de siete semanas de asedio. ¿Por qué era esto tan importante para Rusia?

L: Ni Mariupol ni ninguno de los puertos en los mares Negro o Azov son militarmente relevantes para Ucrania porque ambos mares están controlados por la flota rusa. Ahora Mariupol le está sirviendo a los rusos para tener un puerto en el mar de Azov que facilite la llegada de material, y porque se acaba de establecer una conexión entre el frente de Donbas y el frente sur, que viene de Crimea: ya se ha hecho. consolidado en un frente.

T: ¿Qué problemas podría enfrentar Rusia ahora que comienza la primavera, la nieve se está derritiendo y el suelo está cubierto de barro?

L: La descongelación ha terminado. También en Donbas, el terreno es plano y no pantanoso ni boscoso, como lo es la región de Kiev. Es decir, es adecuado utilizar la maniobra para ganar terreno y una mejor posición frente al enemigo.

Además, las dificultades del terreno afectan a ambos por igual. Pero lo que es más importante, estas dificultades en el terreno, si existen en este momento, no afectan la capacidad de los rusos para atacar con artillería, misiles, misiles guiados en varias partes de Ucrania.

Asimismo, nunca subestimes al enemigo. Nunca digas ‘no tienen comida, no tienen tal cosa, no pueden pelear’.

La guerra nunca es lineal. Las partes en conflicto chocan con dos cosas: la voluntad del otro y el azar. Los errores y problemas son permanentes y gana quien tiene mayor capacidad para asimilarlos, encontrar la manera de sortearlos, avanzar y aprender de ellos.