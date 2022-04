Troilo, como hipótesis para un mapa del tango argentino

Mariano Suárez y Miguel Ángel Taboada, autores de la investigación. (Foto: Alfredo Luna)

“Troilus. Teoría del todo” es la última biografía de un bandoneonista, compositor y director Aníbal “Pichuco” Troilodisponible a partir del lunes en librerías por periodistas mariano suarez Y Miguel Ángel Taboada escribió en el llamado “a restituir su carácter, no desde la mitología del Buenos Aires perdido”, sino “únicamente desde su posición como músico”.



Mil Campanas, libro publicado en tono cálido y reflexivo, muestra en su contexto a un bandoneonista y compositor nacido en 1914 en el barrio bonaerense de Almagro, lo descubre como el “hijo de su tiempo” y explora los secretos de una forma intuitiva y Músico autodidacta que se convirtió en un personaje de referencia y tanga clásica eterna.



“El Gordo nos incluyó a todos”. Cuando lo escuchas, sientes que su música te pertenece. Es algo muy misterioso. Y uno pensaría que quien logra algo así nunca puede ser ignorado. Que no hay posibilidad de indiferencia. Y -sin embargo- se observan muchas veces gestos y acciones despiadadas hacia nuestra música”, expresa el músico salteño Dino Saluzzi en un pasaje de un libro que también tiene palabras de un periodista santiago giordano un pianista leda torres.



Preguntaron cómo abordaron este trabajo. Debido a que se ha escrito tanto sobre su personaje como el emblema y la tanga de Buenos Aires, Suárez Télama sostuvo: “El desafío era recuperar su carácter, no desde la mitología del Buenos Aires perdido, sino desde su lugar como músico. En este sentido, el libro enfatiza la forma en que los músicos contemporáneos renuevan su obra, y en ese sentido les damos un importante desarrollo en el libro..





Suárez y Taboada y la difícil pero tranquilizadora tarea de recordar a Pichuca. (Foto: Alfredo Luna)



“Al mismo tiempo, rechazamos la narrativa de Troilus desde un punto de vista individual. La música siempre es un acto colectivo, y Pichuco estaba rodeado (podría rodearse) de inmensos artistas -continuo-. En ese momento, “Troilo. Teoría del Todo” es una biografía compuesta por varias biografías. Entonces había que hablar necesariamente del país y del movimiento cultural de nuestro tiempo, que es sobre todo la diferencia estructural entre ese tango y el tango de hoy.“.



En este sentido, Taboada agregó: “Hemos incluido unas generosas palabras introductorias de Dino Saluzzi, que no es solo un bandoneonista de tango tradicional, y que simboliza nuestra posición en relación con los lugares comunes y los emblemas de la historia de Troil”..



“Troilo”. Teoría del Todo” está disponible el lunes en formato e-book en todos los países del mundo y en las librerías nacionales. Tendrá su presentación mañana a las 20 horas en el Club Social Cambalache, Defensa 1179, en el barrio porteño de San Telmo.



Esta biografía se destaca desde la mirada aniversario y caricaturesca del artista y presenta un texto riguroso a nivel musical, pero que al mismo tiempo pretende contribuir a la comprensión del momento patrio, cultural y político.



“Troilo nunca dejó de ser Troilo, aunque trabajó con varios arregladores. No era conservador, como algunos tradicionalistas quieren que se vea. Pichuco ha cambiado con los años y ha cambiado para bien del tango”. Miguel Ángel Taboada

Los autores, que expresan visiones generacionales distintas, pero siguen la misma línea en las redacciones, cuentan aquí cómo la infancia de Pichuc coincidió con la transformación del tango y cómo cuando tuvo la edad suficiente para dedicarse al oficio (a los 11 años), el tango Era música en plena ebullición.



Télam: ¿Cómo surge la necesidad o la idea de escribir un libro sobre este signo del tango?



Mariano Suárez: Sobre Troil se ha escrito mucho, en algunos casos muy bien. Escribir casi 50 años después de su muerte, más de cien después de su nacimiento, puede verse como un problema, ya que la mayoría de los músicos que lo acompañaron ya no están y son fuentes que no se pueden volver a consultar. Pero también como ventaja: la distancia temporal invita a depurar lo accesorio de lo principal, a dejar de lado los contornos del personaje, a veces caricaturizado, que también fue construido sobre Troil para que la vista sea sólo su música y el movimiento musical. de su tiempo. Intentamos crear la virtud de la distancia temporal.



T: ¿Cuál fue su trabajo conjunto para sumergirse en varios aspectos de su vida, comenzando por su talento y su formación -casi autodidacta- desde su aporte al tango desde el bandoneón, su progresión hacia el bajo y su visión de conjunto del ¿la música?



Miguel Ángel Taboada: Es un músico que se desarrolló desde 1937 hasta principios de la década de 1970. Nacido con una orquesta todavía asociada a la danza, se encaminó hacia una orquesta que necesita ser escuchada, siguiendo la línea decareana pero transformándola con sus públicos, con su buen gusto, con un estilo que ha sido posible gracias a arreglos como Argentino Galván o Astor Piazzola. En poco tiempo se convirtió en un canon del tango, que puede presentarse como una síntesis de todo lo que le precedió, y un espejo en el que se mira para los que le sucedieron.





Aníbal “Pichuco” Troilo, gran bandoneonista recordado por Suárez Y Taboad en su libro.



T-¿Qué fue lo que más te sorprendió al escribir el libro? ¿Ha cambiado tu visión de Troilus desde que lo escribiste?



MS: Hay una cualidad que contrasta mucho con esta época de instante y ambición de trascendencia. Troilo actúa como un músico sin prisas que construye con paciencia. Por ejemplo, es un gran compositor, pero compone mucho menos de lo que podría. Parece componer cuando no tiene a mano otro músico a quien confiarle la tarea, o cuando, como en el caso de “Responso”, se ve obligado por un acontecimiento como la muerte de Homer Manzi. Música por delante.



T: El hecho de que yo sea un periodista de diferentes generaciones, ¿ha enriquecido de alguna manera este libro, donde queda claro que aunque fue un innovador, nunca dejó de ser él mismo, sino que pudo reaparecer y mantener su propio sello?



MAT: Troilo nunca dejó de ser Troilo, aunque trabajó con varios arreglistas. No era conservador, como algunos tradicionalistas quieren que vea. Pichuco ha cambiado con los años y ha cambiado para bien del tango. Fue un músico de tango clásico. En el jazz sucedió lo mismo con Duke Ellington. No era ni moderno ni conservador. Era un músico de jazz clásico que siempre estaba en la cima. Era, por así decirlo, un purista. Los puristas se preocupan mucho por su propio sonido. Troilo y Ellington están emparentados en este punto.