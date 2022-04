Tras un frustrado intento de secuestro, el ministro de Sanidad alemán está preocupado por sus hijos

Karl Lauterbach, Ministro de Salud de Alemania. Foto: AFP

En una entrevista publicada este domingo, el ministro de Salud de Alemania, Karl Lauterbach, reveló que recibía constantes amenazas y que estaba preocupado por sus hijos, a los pocos días de enterarse. opositores a las restricciones anticovide planearon los ataques y lo secuestraron.

“No soy una persona asustada. Pero estoy muy preocupada por mis hijos. Y claro que me duele que mis hijos me tengan miedo. No está bien que los niños tengan que leer que los radicales querían secuestrar a su padre”, dijo Lauterbach a Bild am Sonntag.

La semana pasada, los medios y las autoridades dieron a conocer un plan de activistas de extrema derecha llevar a cabo ataques y secuestros a Lauterbach en represalia por las restricciones del gobierno para combatir la pandemia del coronavirus.

Cuatro sospechosos fueron arrestados el jueves pasado durante operaciones en varias partes de Alemania, donde la policía armas de fuego, municiones, lingotes de oro y monedas de plata y dinero en efectivo confiscados por valor de 10 000 EUR, declararon los demandantes.

Además, se encontraron documentos que detallan los planes del grupo y falsas confirmaciones sobre la vacunación contra el coronavirus.

El movimiento antivacunas amenazó al ministro de salud alemán. Foto: AFP

Los conspiradores, incluidos los llamados “ciudadanos imperiales”, como se llama a los grupos de extrema derecha y a las personas que rechazan la legitimidad del estado alemán moderno, formaron el grupo de chat de Telegram para discutir los planes.

Secretaria del Interior Nancy Faeserdijo que era un “Amenaza terrorista grave”.

En una entrevista publicada el domingo, Lauterbach dijo que estaba decidido a denunciar cualquier amenaza de violencia o asesinato.

“Actualmente, solo queda Colonia (la ciudad donde vive). 98 investigaciones iniciadas y en cursoy en 65 casos se identificó a los perpetradores”, dijo Europa Press.

Protesta el anfitrión ante mi apartamento. Protesta de los radicales. Como resultado, no existe una política ligera de Corona, solo para proteger sus protestas. La protesta está bien. Los desperdicios y desperdicios no existen, y además son muy caros. pic.twitter.com/tDTmSD0Wpm – Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) 11 de abril de 2022



“Un activista contra la vacunación que me amenaza con violencia probablemente también esté amenazando a su alcalde o concejal”, dijo Lauterbach.

Para el ministro del Interior, planes para el secuestro de Lauterbach, preparativos de atentados y fantasías de golpe de Estado reveló una nueva cualidad de amenaza en Alemania.

Faeser creía que el aumento de los casos penales contra funcionarios y representantes electos demostraba un desprecio por el Estado y la democracia, lo que requería reacciones enérgicas.

“Estamos muy atentos. Y no nos dejaremos intimidar”, aseguró.