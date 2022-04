Ser joven y monotributista

Foto: archivo.

El empleo es uno de los principales problemas que afectan a los jóvenes en todo el mundo, y especialmente en nuestro continente y en nuestro país.

En Argentina, el desempleo juvenil ha superado consistentemente el 15% desde 2016, siempre más alto entre las mujeres y exacerbado por la crisis económica subsiguiente y el impacto de la pandemia. Es un hecho que los jóvenes tienen grandes dificultades para insertarse en el mercado laboral, y cuando lo hacen, suele ser en condiciones precarias.

El pasado lunes, el gobierno anunció un paquete de medidas destinadas a mitigar el impacto de la inflación en los bolsillos de los sectores más vulnerables de la sociedad. Estas medidas incluyen la emisión de una prima extraordinaria para los monitores de categoría A y B con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años, que perciban hasta dos salarios Mínimo, Vital y Móvil. Para asalariados no formales e informales, el bono será de $18.000 y se entregará en dos cuotas.

Reuní testimonios de 20 monotributistas de 25 a 30 años que viven en la provincia de Buenos Aires y cumplen con los requisitos necesarios para recibir el bono. El salario mínimo, vital y móvil vigente es de $ 38.940, por lo que se trata de jóvenes que no superan los $ 77.880 en su factura mensual.

Lo primero que destacaré de estos testimonios es que de las 20 personas con las que hablé, ninguna sustentaba su economía con un solo trabajo permanente y estable. La mayoría trabaja por cuenta propia y los que tienen trabajos fijos los complementan con uno o más trabajos temporales o esporádicos.

Esta inestabilidad en relación al ingreso mensual se refleja en el nivel de su situación habitacional. Ninguno de estos jóvenes puede cubrir el alquiler y los servicios. Muchos de ellos aún no han podido salir del hogar familiar debido a la precariedad laboral, y los que lo hacen comparten los gastos con una o más personas.

En otras palabras, la norma es tener más de un trabajo y aún así no lograr la independencia económica.

Otro factor que se repite es que a pesar de que tienen (en promedio) 7 años en el mercado laboral -porque empezaron a trabajar a los 17, 18 o 19- son pocas las experiencias laborales vacantes entre ellos. La mayoría trabajó informalmente durante varios años antes de convertirse en monotributistas.

Regina tiene 25 años y es freelance. Tiene un promedio de 4 trabajos simultáneos. Algunas tienen que ver con lo que estudian (animación) y otras nada. “Yo no pago alquiler ni servicios porque tengo la suerte de que mis padres pueden soportar estos gastos y seguir teniendo un lugar para vivir (y trabajar al mismo tiempo). Cuando le pregunto en qué usaría los $ 18,000, responde que está pensando en invertir en herramientas de trabajo, pero también en ahorrar, porque “los precios de alquiler en mi capital federal (si tienes la suerte de encontrar algo) son Estás loco El bono la tranquiliza en este sentido: “En este punto, cuando quiero empezar a ser más independiente económicamente, cualquier cosa ayuda”.

Estrelle, quien tiene 27 años y trabaja en una universidad nacional brindando asistencia técnica a los docentes del campus virtual y a la Secretaría de Educación de la CABA, también se sintió aliviada: Entendemos que es un parche, pero algo nos tranquiliza.

La cancelación tanto del monotaxi como de la deuda de tarjetas de crédito se repite como un gasto importante que palia el bono. Andrés, un montador audiovisual de 26 años, también lo considera una prioridad. “Lo usaré principalmente para pagar deudas con monotaxia. Todo lo que queda es pagar el alquiler. El anuncio del bono no me tranquilizó, pero me pareció una buena oportunidad y me alegró que haya gente que lo necesita mucho más que yo y definitivamente aliviará algo de la presión financiera”, dice sobre su trabajo. historia que nunca tuvo una obra vacía permanente. “Hubo tres proyectos en los que parte de mi tarifa estaba vacía y uno completamente vacío. Ninguno duró más de dos meses”.

“Lo usaría para pagar con tarjeta de crédito”, dice Francisca. Ha estado trabajando desde que tenía 18 años y solo tenía un trabajo vacante en Starbucks. Ahora ha encontrado un ingreso estable en la galería de arte, que agrega de vez en cuando. Tiene 25 años, solicitó la monotaxia porque requería un trabajo previo en la gestión municipal. “El bono no me tranquiliza, pero me hace feliz”.

Cuando le pregunto a Fausto si eso lo calma, dice exactamente que no. “Creo que hay un problema global con la inflación y los países pobres lo sentirán”. Tiene 26 años, comenzó a trabajar a los 19 y hoy no tiene un trabajo fijo. “No pago servicios ni alquiler, porque llevo meses viviendo en casas de amigos. Me apunté a una monotaxia porque necesitaba comprobar mis ingresos a la hora de conseguir un alquiler. Si me dan un bono, literalmente usaré el dinero para comer”.

Te tampoco se sintió aliviado por la noticia. “Ni siquiera le di, me parece la pobre cantidad de inflación que prevalece en este país hambriento y con la moneda africana. Todavía voy a registrarme. Definitivamente lo usaré para cubrir deudas. O huevos. El dinero fluye entre mis dedos como el agua, y planificar gastos en una economía tan inestable e incomprensible es casi imposible para mí.” Julián es traductor autónomo. Al igual que Regina, todavía vive en la casa en la que creció, lo que le ahorra el pago del alquiler.

Si bien las propias experiencias e interpretaciones de la realidad difieren en algunos aspectos, estos testimonios revelan que el apoyo económico que ofrece el Estado ingresa a la parte de la sociedad que lo necesita con urgencia. La urgencia no es solo no tener para comer -aunque es, por supuesto, primordial que el Estado se ocupe de los necesitados hoy- sino que la mano de obra que se suministre al mercado laboral nunca terminará en la calidad adecuada. la vida que se aproxima. También es claro que las medidas no resolverán el problema estructural que subyace a las condiciones precarias que enfrentan los jóvenes al ingresar al mercado laboral.