Se viene “Gaslit”: Watergate desde el punto de vista de la esposa del poder

“Gaslit”, una miniserie protagonizada por Julia Roberts que interpreta a Martha Mitchell, una mujer que desató públicamente el escándalo Watergate a principios de la década de 1970 sobre la política estadounidense, llega este domingo a la plataforma de streaming Starz Play para recrear una historia que “Volverá a la cuestión de lo que uno está dispuesto a hacer si siente que la causa es justa”.

Así resumía el espíritu de la tira el actor Shea Whigham, que habló en exclusiva con Télam sobre esta trama que vuelve al mundo audiovisual más actual que nunca 50 años después de su estallido y protagonizada por Gordon Liddy, un “hombre musculoso y un tanto engañoso”. agente del FBI que lideró la operación” que, dos años después, condujo a la caída del poder de Richard Nixon.

El papel encaja como una caracola en el intérprete, cuyo nombre resuena entre los personajes más populares de Hollywood, pero un rápido repaso a su carrera muestra su siempre excelente presencia en una serie de títulos de cine y televisión.

Whigham fue un colega sarcástico de Paul Walker en “Rápidos y Furiosos” (2009), el hermano de Bradley Cooper en “Rápidos y Furiosos” (2009). la aclamada comedia dramática “The Light Side of Life” (2012) e incluso el desafortunado astronauta Gus Grissom en “The First Man on the Moon” (2018).

La televisión también elevó su perfil cuando se puso en la piel de “Eli” Thompson, el hermano del protagonista que estuvo a cargo de Steve Buscemi en “Boardwalk Empire”, y años más tarde como el sheriff de la tercera fila, “Fargo”.

Con esta variada carrera, Whigham, quien también estuvo en “El lobo de Wall Street” (2013), “Joker” (2019) y “Perry Mason”, esta vez asume el papel de Lidda, una de las más excéntricas y curiosas. personajes del caso Watergate, en el que cinco hombres fueron detenidos en un robo en el Comité Nacional del Partido Demócrata para obtener documentos.

En “Gaslit”, una adaptación del aclamado podcast “Slow Burn” de Leon Neyfakh, es la provocación y la tenacidad de Liddy lo que lo lleva a persuadir a John Mitchell, el fiscal general de los Estados Unidos, interpretado por el irreconocible Sean Penn, para que dé luz verde a su plan. invadir las oficinas de la competencia electoral.

Después de eso, Martha, una aristócrata extrovertida que conocía muy bien el backstage de la administración Nixon, fue prácticamente secuestrada en un hotel lejos de su zona residencial de Washington y obligada a no tener contacto con la prensa, aunque pronto descubrió que el trasfondo era más controvertido. de lo que ella había imaginado.

Y por sus intentos de comunicarse con los reporteros para advertir de estas maniobras y sacar a su esposo del escándalo, Martha fue golpeada y sedada para evitar que difundiera información sensible.

El abuso físico y mediático que sufrió se convierte en un lado B importante y aún oculto del descubrimiento de Watergate, comúnmente asociado con la investigación del Washington Post y Carl Woodward del Washington Post; y brinda una nueva perspectiva sobre este escándalo, que tuvo réplicas en otras épocas y latitudes, aunque -lamentable y sorprendentemente- no tuvo ni remotamente las mismas consecuencias en el sistema.

Unos días después de su estreno, Whigham habló con la agencia sobre su época y la importancia de “Gaslit”, que también cuenta con Dan Stevens, Betty Gilpin, Patton Oswalt y Aleksandar Filimonovic en el reparto.

Télam: Liddy era un tipo bastante brutal y complejo. ¿Fue difícil darle vida a este personaje?

Shea Whigham: Sí, absolutamente. Se sabe mucho sobre él, pero quería saber si podía hacerle justicia. Para mí, todo comenzó tratando de encontrar a una persona en él, porque no puedes ir y jugar a la locura que hay en su vida sin encontrar realmente a esa persona. Tratamos de desmitificar el mito, por lo que nos preguntamos si tenía cualidades honorables como su vida, su familia y sus amigos. Yo creo que tenía un rasgo de honor, y es que no daba nombres, era el único que no. Estuvo dispuesto a pasar 23 años en una prisión de máxima seguridad y nunca entregó a nadie. Ahí pude encontrar la forma de entrar en él, de interpretar un personaje como él.

Casi medio siglo después del escándalo, ¿qué tan importante crees que es volver a esta historia?

SW: Creo que los espectadores de hoy reconocerán algunos de estos elementos que ocurrieron hace 50 años. En este sentido, me parece que todo esto remite a la antiquísima cuestión de qué se está dispuesto a hacer, qué límites se está dispuesto a traspasar si se siente que la causa es justa. Y eso es algo que sucede en todo el mundo, todo el tiempo, son problemas que siguen surgiendo.

T: En ese sentido, ¿qué nueva perspectiva crees que trae la serie?

SW: La verdad es que ni siquiera sabía hasta qué punto Martha había actuado para descubrir Watergate. Espero que la gente pueda ver y entender cuál fue la experiencia, la visión de la mujer, y al mismo tiempo siento que es una serie muy divertida. Es un entramado que se entiende episodio tras episodio, con estilo y trama casi al estilo de los hermanos Coen. Eso fue algo que me sorprendió cuando lo vi hecho, porque no me di cuenta hasta entonces de lo divertido que podía ser.

T: Con su estreno, “Gaslit” se suma a la creciente lista de producciones basadas en casos reales. ¿Crees que este es un fenómeno que ocurre por algo especial?

SW: Creo que si haces una buena historia, la gente la encontrará. Creo que eso es lo que vemos con todo el contenido que sale, porque si no está bien hecho o bien dicho, los espectadores pasarán a otra cosa muy rápidamente. En este caso, “Gaslit” está dirigida por Matt Ross, y su obra imprime esa mentalidad, esa sensación cinematográfica, dentro de las ocho horas de narración. En general, por lo tanto, creo que está sucediendo que el público ya no puede ser engañado.