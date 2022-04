Santiago Mitre lanza al Bafici con “Flor”, una comedia negra y sangrienta

Santiago Mitre, director Florecita.

23° Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (Bafici) arrancará este martes con la proyección de “Pequeña flor”, una comedia negra que, según su director Santiago Mitre, tiene una “ligereza juguetona, juguetona”.

La quinta película del director.tras “La Cordillera” (2017), “La Patota” (2015), “El Estudiante” (2011) y “El amor -Primera parte”, que rodó en 2005 en colaboración con otros directores- es un thriller en el camino del absurdo un dibujante (Daniel Hendler) que, debido a su trabajo, se muda con su pareja (Vimala Pons) a una ciudad del interior de Francia y tiene un vecino concreto (Melvil Poupaud), con el que entabla una extraña y sangrienta rutina.

Para Mitre, es una película con “una historia de amor, un poco de comedia fantástica, un poco de asesinato, un poco de derramamiento de sangre, que incluso tiene secuencias musicales”. afirma el director en comunicación con Télam.

Basada en el libro del mismo nombre del argentino Iosi Havilio y adaptada por el propio Mitre junto a Marian Llinás, “Little Flower” se habla en español y francés y coquetea con la Nouvelle Vague, que en los años 50 y 60 combinó géneros y se atrevió a experimentar con la libertad que revolucionó el cine.

Daniel Hendler, el protagonista de La pequeña flor.

Télam: ¿Cómo nació “Little Flower”, tan alejada de tus películas anteriores?

Santiago Mitre: Cuando leí Květinka, que es un libro de Iosi Havilio que admiro y tengo la suerte de ser su amigo, pensé que había un germen de algo relacionado con una tradición cinematográfica de comedia un tanto loca, junto con otros géneros de una manera muy interesante. camino. Muchos de los pensamientos y el tono de la película son parte de mi interpretación y sentimientos cuando leo la novela, por lo que el material original era muy diferente al de mis películas anteriores y eso me estimuló más.

T: La película es una comedia negra que juega a la relectura en algunos pasajes y forma parte de la Nouvelle Vague. ¿Cuáles fueron las referencias y por qué elegisteis los brillantes y si queréis un tono juguetón?

USTED: Mi tarea era apropiarme de la novela, transformarla en pintura y darle una calidad cinematográfica. Y, por supuesto, en una película como esta, que se mueve en diferentes géneros, con la diversidad de géneros agrupados, uno inmediatamente recuerda un cine que ya no existe. Y la Nouvelle Vague es que a la hora de experimentar y jugar con las formas cinematográficas, un legado que los que hacemos cine no podemos dejar de pensar, sobre todo en François Truffaut, incluso en Claude Chabrol, de los modelos nos decíamos: “Bueno , estamos haciendo una película que puede hacer referencia a esta tradición. Y eso no está nada mal. Y sí, siempre pensé que la película debería tener un tono ligero para equilibrar lo que está haciendo el protagonista, que no voy a mostrar. Sentí que la novela y mis adaptaciones contenían una historia de re-amor entre los personajes, que debería tener una ligereza lúdica y lúdica. Incluso las escenas que pueden dar más miedo están pensadas desde una perspectiva humorística.

Escena de La florecita, dirigida por Santiago Mitre.

T: El “interior” francés, el papel respectivo de la música, los dibujos del protagonista, que al final bien podría ser el guión de la película misma. ¿Cómo abordaste la formación de una producción que tiene varios atractivos para la historia del cine?

USTED: En cuanto al interior, es un poco un montón de bromas e ironías de la película. Cuando “Student” se estrenó en Francia, me sentí muy orgulloso porque Francia significa algo para el cine. Y el primer lugar al que fui con la película fue Clermont-Ferrand, una ciudad que no se parece mucho a lo que piensas cuando piensas en Francia. Entonces, cuando comencé la adaptación, pensé en el protagonista que consiguió el trabajo allí, un lugar que no es amigable con él y que no es el más hermoso del país. La película está compuesta por fragmentos de un poco de ficción de Francia, cómics belgas y franceses que leí de niño, y por lo tanto el personaje principal es un dibujante, con música, con canciones como “Capri cést fini” del cantante Hervé Vilard, que Fue en esos años en Muy popular en Argentina son todas las cosas de la Francia imaginaria que se usaron para la película. Algo tiene también el hecho de que el perro se muerde la cola, el personaje vive lo que vive y luego lo plasma en dibujos, lo cual ya sé, la película es un juego que tiene diferentes insumos, procesando así su permanencia en ese lugar. , ser padre, su adaptación, todo acaba convirtiéndose en el objeto gráfico que intenta crear.

T: ¿Cuál fue la selección del elenco que agregó la grabación específica de Daniel Hendler?

USTED: Hendler es uno de los mejores comediantes de Argentina y tiene una manera muy especial de trabajar con el poder de la vista y una forma única de estar frente a la cámara, lo que le da una identidad fantástica. Y luego están los actores franceses, me hablaron de Vimale Pons, vi cosas de ella y nada, está loca, es divertida, tiene unas capacidades físicas extraordinarias y mucha sensibilidad. Para Melville era un caso raro, quería que el vecino del protagonista fuera como algo de otro mundo, un francés muy especial, y para Melville era elegir a uno de los actores más populares de la vida, me fascina su trabajo, el libertad que maneja él mismo, y descubrí lo buen comediante que es. Consiguió que el personaje fuera a priori horrible, alguien hermoso, fastidioso snob que se convierte en el mejor amigo del protagonista.

El director calificó la película de “juguetona y juguetona”.

T: ¿Qué crees que aportó a tu visión trabajar junto al guión con Marian Llinás?

USTED: Escribí todas mis películas con Marian, es parte de mi forma de filmar, es inseparable, y Mariano, por supuesto, tiene que ver con esa tradición de la fantasía sudamericana y cierto surrealismo de la novela de Iosi Havilio. Es un excelente colaborador.

¿Tiene algún significado especial que se haya elegido “Flor” para abrir esta edición del Bafici?

USTED: Es un momento de mucha alegría, estoy muy agradecido por el amor, la dedicación y la pasión que le pusieron los programadores. Fue importante porque sentimos que desde el primer momento que vimos lo que hicimos, llegamos un poco inseguros, con dudas, y recuperamos la confianza. Por otro lado, soy del Bafica, fue uno de mis lugares de formación y allí también presenté dos de mis películas. El hecho de que “Florecita” esté al inicio del Bafici es para sentirse querido, es un reconocimiento a un lugar que quiero mucho.