Rusia dijo que no tenía fecha para poner fin a su intervención en Ucrania

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia acusó a Ucrania de ocultar personal militar extranjero en Azovstal.

Rusia no tiene planes de poner fin a su invasión de Ucrania, dijo el domingo el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y agregó que su país “nunca dejó de intentar” evitar una guerra nuclear.



“Nuestro ejército no ajustará artificialmente sus acciones para ninguna fecha, incluido el Día de la Victoria”, dijo Lavrov. en una entrevista con la televisión italiana Mediaset, según la agencia de noticias rusa Sputnik.



Rusia celebra el Día de la Victoria el 9 de mayo, en conmemoración de la victoria de la Unión Soviética sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar ese día en 1945.



Lavrov se dio cuenta la duración de la intervención militar en Ucrania depende “de la necesidad de minimizar cualquier riesgo para la población civil y el personal militar ruso”.



También aseguró que Moscú “nunca ha dejado de luchar por acuerdos que garanticen que no habrá una guerra nuclear”.



Mientras, acusó a Ucrania de intentar ocultar la presencia de mercenarios occidentales en la operación de evacuación de Mariupol.



“El deseo persistente e incluso histérico de (el presidente ucraniano Volodymyr) Zelenský, su equipo y sus patrocinadores occidentales de sacar a todas estas personas y enviarlas al territorio (controlado) por Ucrania se explica por el hecho de que muchos personajes “Confirmarían la presencia de mercenarios, o quizás oficiales activos de los ejércitos occidentales del lado de los radicales ucranianos”, dijo.





Las tropas rusas ya controlan gran parte de las regiones del sur y este de Ucrania. Foto: AFP



ya este domingo El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado que 80 civiles, incluidos mujeres y niños, han sido rescatados de la planta siderúrgica de Asovstal. en Mariupol, de quienes se decía que habían sido rehenes de los nacionalistas ucranianos.



Lavrov, por su parte, dijo que no había ningún representante de la “compañía militar privada” de Wagner en Ucrania y aseguró que no tenía ninguna relación con el gobierno ruso.



Wagner es una empresa de origen ruso, generalmente denominada “compañía militar privada” -aunque según algunas fuentes también un “pelotón secreto” de las fuerzas armadas rusas- que operará en varias regiones, especialmente en el este de Ucrania y Siria. .



“No existe tal cosa en Ucrania, solo hay una gran cantidad de mercenarios de países occidentales”, dijo Lavrov.



La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, dijo el jueves que ha habido unos 7.000 mercenarios en más de 60 países desde el comienzo de las hostilidades.