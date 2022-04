Ruiz Malec: “Este Gobierno está intentando crear trabajo de calidad”

El titular del Trabajo elogió el crecimiento del empleo en todas sus variantes. Foto: Eva Cabrera.

La ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, dijo hoy que el gobierno del Frente de Todos estaba “tratando de generar trabajo de calidad” y dijo que “no solo llegaron todos los empleos durante la pandemia del coronavirus”. pero la situación laboral en Buenos Aires es “aún mejor” que a fines de 2019.

En entrevista con Télam en el Día del Trabajo, que conmemoramos el domingo 1 de mayo, la funcionaria enfatizó que se estaba viendo un aumento del empleo “de calidad, formal, registrado y privado”.

Además, señaló los operativos de control que se realizan desde esta cartera, la discusión salarial con los gremios y el quehacer de los centros de formación gratuitos.

– Télam: ¿Cuál es la situación laboral en la provincia?

– Ruiz Malec: En materia de empleo privado, la provincia va muy bien. En 2021, los números mostraron una recuperación relativamente fuerte. Ya hemos recuperado todos los puestos de trabajo perdidos durante la pandemia hace unos meses, e incluso somos 35.000 puestos de trabajo más que a finales de 2019, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. En el gobierno anterior se perdieron más empleos que en 2020 sin pandemia. Todavía nos queda mucho camino por recorrer para recuperar lo que teníamos en 2015, pero hay buenas señales: la recuperación es cada vez más homogénea. En un principio era solo en la industria o los servicios y ahora se ve en la construcción y el turismo. Los últimos datos de desempleo del cuarto trimestre de 2021 salieron muy bien y creemos que seguirá así en el primer trimestre de este año. No hemos tenido grandes conflictos y el trabajo de calidad, formal, registrado y privado va en aumento. Hay, por supuesto, un debate muy grande sobre los salarios y su poder adquisitivo.

– T: El 3 de mayo se reúnen con sindicatos estatales y docentes en la mesa de seguimiento. Los sindicatos piden que se revise el acuerdo firmado para evitar pérdidas salariales frente a la inflación. ¿Tiene el gobierno la oportunidad de otorgar nuevos aumentos?

– RM: El gobierno de Buenos Aires se comprometió a acatar los acuerdos salariales y la evolución de precios. Tenemos datos para el primer trimestre, esperaríamos que el crecimiento del salario real fuera más fuerte. En algunos sectores iba creciendo y en otros se acercaba el empate, pero todavía no hay muchos datos para saber cómo será el resto del año. El objetivo es que el gobierno informe a los sindicatos sobre cómo se está desarrollando la hacienda provincial, porque lo que se pueda acordar aumentar debe estar, por supuesto, en función de lo que realmente se pueda pagar, pero también que los sindicatos puedan plantear sus preocupaciones por la resto del año. Veremos si habrá que avanzar en el ajuste de lo ya pactado, si habrá que hacer algún tipo de cambio en los esquemas, si habrá que añadir cuotas o puntos o no. La reunión de seguimiento es un poco visible en nuestro estado.

– T: ¿Cómo es el diálogo con los sindicatos?

– RM: Hay un diálogo muy sincero con los sindicatos con un objetivo común, que tiene que ver con mejorar los salarios de los empleados, pero sin comprometernos con cosas que no podemos cumplir. Estamos en constante diálogo para discutir otras cosas que tienen que ver con la calidad de vida de los trabajadores: volver a la mesa de carrera y discutir las licencias de paternidad con los docentes. Ya se ha regularizado el empleo porque ha habido muchos contratos precarios tanto en la administración pública como en la sanidad; Se ha avanzado en la organización de un régimen de una hora horaria y se ha conseguido un nuevo régimen de permisos parentales para conseguir un modelo más justo que contribuya a reducir las desigualdades entre hombres y mujeres en la educación. El salario es importante, pero no es todo lo que hace la vida de un trabajador y de un jornalero.

– T: ¿Qué opina de la propuesta del señor Javier Milei sobre la supuesta necesidad de despedir a los servidores públicos y reducir el tamaño del Estado?

– RM: Estás hablando de un completo desconocimiento de cómo funciona nuestra Argentina y nuestras provincias y cuánto hace el Estado en el mundo. La carretera que manejamos está gobernada por el estado; así como una escuela a la que asisten niños y niñas de 135 comunidades; los hospitales que visitamos o los documentos que tramitamos en los registros. Por supuesto, hay que hacer mucho y es cierto que a veces algunos trámites tardan mucho porque hay pocos empleados, pero se trata con más estado, no con menos. Se maneja más personal y profesionalmente. Si no estamos satisfechos con los servicios del estado, debemos poner más recursos en él.

– T: ¿Cómo trabaja el ministerio con los centros de formación profesional y qué resultados dan?

– RM: Tenemos más de 200 centros de formación laboral gratuitos en la provincia, que son proporcionados por el gobierno provincial y en parte en convenio con los sindicatos. Hay convenios con gastronómicos, maestros o industriales y el estado paga maestros o insumos. Son manualidades, por lo que debes tener máquinas y herramientas. Estos son cursos gratuitos abiertos a la comunidad con una gama muy amplia de temas. Tener un negocio o conocimiento además de la educación media superior es una ventaja a la hora de buscar trabajo. Esto lo genera una economía pujante con etiquetado interno, que además exporta que los trabajadores hayan tenido buenos salarios para comprar cosas, y esto genera progreso en la producción y generación de empleo. Lo que no nos puede pasar es que si estos trabajos no están disponibles, la gente no está preparada. El trabajo es cada vez más complejo y muchos ahora involucran conocimientos de programación. Todo esto se puede aprender en los centros de formación profesional.

– T: ¿Cómo se relaciona con el plan de apoyo al trabajo?

– para RM: Los centros de formación profesional son administrados por el Ministerio del Trabajo y la Dirección General de Cultura y Educación, son de carácter permanente, tienen inscripción propia y funcionan todos los años. Estamos trabajando para facilitar que aquellos que están capacitados encuentren trabajo. Antes de que se separara, ibas a un curso y acababa la acción estatal. A través de este conocimiento, no fue suficiente para conseguir un trabajo. Ahora tenemos dos líneas de egresados: una con el gobierno nacional, que tiene que ver con dar beneficios a las empresas que contraten a estos egresados, pero también hay una de Fomento de Oficios para quienes han aprendido el oficio y tienen un proyecto empresarial. A la persona se le pide un plan, se le acompaña con una tutoría, se le otorga una beca y se le acompaña con fundaciones, universidades y centros de estudios para hacer funcionar el negocio. Le ayuda a comercializar, a financiarse.