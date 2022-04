Reflexiones sobre la vida cotidiana: “Mi reino como llavero”

Mi reino por un llavero

Puedes decir “¡no, no lo hago!”, pero la mayoría de nosotros, los seres humanos, experimentamos este sufrimiento a diario. No. No estoy hablando de vivir. ¡Estoy hablando de encontrar las llaves!

Aquellos de nosotros que no encontremos las llaves nunca las encontraremos a primera vista. No los encontraremos cuando queramos salir de casa, no los encontraremos si queremos entrar a casa, ni los encontraremos si los tenemos en la palma de la mano.

El caso más común: una persona llega a casa apurada porque tiene hambre, apurada porque tiene que ir al baño o simplemente apurada porque es una persona que vive apurada. Entras, tiras la llave a cualquier lado… y ya no lo encuentras!

Hay una situación previa: cuanto más te apuras, ya sea al baño, ya sea porque tienes hambre o porque tienes prisa, no es tan fácil encontrar las llaves para entrar a tu casa. A medida que te acercas, la pregunta es: “¿Dónde están mis llaves?” revisa 32 veces hasta que te des cuenta de que no están.

Vas en tus bolsillos. Todos los bolsillos. Tampoco están en sus bolsillos. ¿He perdido la llave? ¿Los dejé en el trabajo? ¿Me molestaron en el viaje? ¿Me los comí con el almuerzo sin darme cuenta?

Un hilo de sudor frío corre por tu espalda como el beso de compromiso de un oso polar: No puedes entrar a la casa sin las llaves. Y cuando empiezas a revisar tu billetera y tus bolsillos por decimoséptima vez y repasas mentalmente todas tus actividades diarias, también estás pensando en estrategias: ¿quién tiene el próximo juego de llaves? ¿Cuántas horas tendré que esperar para que ingresen mis familiares, ya sea mi esposa, hijo, suegra o cualquier tipo de mascota? ¿Por qué le dejé una copia de las llaves de la casa a un amigo de confianza que vive a 65,4 kilómetros de casa?camino de ripio y cornisa?

Hasta que esté seguro de que no tiene las llaves, puede llamar o enviar un mensaje a su pareja por dos razones: uno. No querrás que te responda: “Mira eso, tonto. Siempre haces lo mismo. Te preocupas por todos nosotros y lo tienes en el bolsillo del pantalón”. dos. Porque sabes que lo más probable es que tu pareja no encuentre sus llaves en este momento y no está de humor para saber que ninguno de los dos tiene las llaves para volver a entrar a la casa.

Esta situación, si no has perdido efectivamente la llave, siempre termina de la misma manera: después de sudar todo, en el último intento número 43, Encontrarás las llaves en el primer lugar que buscaste. ¿Por qué no los encontraste en los 43 intentos anteriores? ¿Te lo ocultó la mano invisible del mercado? No. Da la casualidad de que las llaves saben que las estás buscando, y las muy estúpidas se esconden.

Otro problema grave se produce al intentar salir de casa. Entraste, las tiraste por todos lados, pasaron las horas, quizás algún día, y ahora te tienes que ir. Y empiezas a buscar: en el ganchito que compraste en la feria de manualidades para colgar las llaves y las encuentras… no están. Hay todo tipo de llaves en el gancho, algunas ni saben para qué sirven, pero las que buscas no están.

Y empieza la aventura: levantas los almohadones del sofá, metes la mano entre la almohada y la colcha, pasas la mano por la encimera de la cocina, revisas cualquier superficie plana donde pueda reposar un juego de llaves… y nada. . Comienzas la encuesta a nivel del suelo: debajo del sofá, debajo de la cama, debajo del refrigerador, debajo del mostrador del baño, debajo del perro, debajo del pothos, ¿Dónde están las llaves? !!

Ahora estás entrando en una fase de desesperación y locura. Miras lugares donde nadie dejaría la llave: bañera, bidé, nevera, congelador, dentro de la lavadora, dentro de las ollas y sartenes, en la caja de las galletas, boca de gato… Y después revisas los bolsillos de todas tus chaquetas, abrigos y pantalones del armario uno a uno , también revisas los bolsillos de toda la ropa de pareja. ¿Dónde están las llaves? !!

Este proceso también significa bajar a la fuerza la confianza en ti mismo con pensamientos como: “Estoy loco” (no es exactamente la palabra), “¿por qué compré un gancho en una feria de manualidades para colgar llaves cuando nunca colgué llaves?”. ¿Por qué gasté mi fortuna en un teléfono celular inteligente cuando él no es lo suficientemente inteligente como para decirme dónde diablos dejo mis malditas llaves? “Tengo que cambiar de vida, mudarme al campo, vivir en una chabola sin puerta”…

Fuente extrema: basura. A menos que ya lo hayas eliminado. Pero si no lo sacaste, no queda nada más: rebuscar entre la basura. Y ni una sola vez: dos, tres… tocas cosas que nunca imaginaste, la textura irreconocible y el olor de los últimos días de la víctima. Ninguna. ¿Dónde están las llaves? !!

Solo después de sudar más de una parrilla, que faltó un asistente en medio de una ola de calor y en caso de corte de luz… ¡encontrarás las llaves! ¿Donde? EMPUJAR. Donde fuiste 72 veces y no los viste. ¿Como es posible? Fácil: es un mandato bíblico. Cuando Dios expulsó a Adán del paraíso, le dijo: “Haces pan con el sudor de tu frente, pero sudas más para encontrar la llave de la panadería” (frase eliminada en versiones posteriores del Antiguo Testamento porque nadie encontró la llave del cofre donde estaba el original).

Y al final te vas de tu casa. Y estás tratando de olvidar lo que pasó. Estás pensando en lo que tienes que hacer. Y te subes a un bono, a un tren, a un taxi, a un carro, a una moto, a una bicicleta, o caminas y sales de tu casa exactamente media hora sin querer tocas el bolsillo donde están las llaves. No los necesitas ahora. Pero sabes que están ahí. Pero claro: te queda una duda implacable: Cuando me fui… ¿cerré bien la puerta?