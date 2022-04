¿Por qué la gente ama el Post Mortem de Dillom?

Foto: Maximiliano Luna

Camino por Lacroze al 3700, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Un par de adolescentes caminan con camisetas blancas teñidas de rojo. No todas las personas con las que me encuentro, y que al parecer acaban de salir del show de Dillom en Vorterix (que terminó hace 15 minutos según me dijeron las 3 chicas de 18 años reunidas en la esquina), visten el uniforme especificado por el artista en sus redes sociales. la vida. redes Pero si es así, estoy seguro de que sería absolutamente espectacular. Jóvenes que fingen estar cubiertos de sangre acechan las calles de Chacarity en un año en que la pandemia nos ha permitido volver a salir. La idea es genial, la gente es tímida.

En cualquier caso, si hay dos cosas que no le faltan al Post Mortem de Dillom, la primera es la eficiencia. El segundo es el coraje. Desde el momento de tu llegada, y antes de entrar en el teatro, te encontrarás con una puesta en escena cuidadosamente pensada, para que el recital se convierta en una experiencia única que va más allá de la propia música.

Apoyado en un coche fúnebre que está estacionado en la puerta -que sin duda todos conocen como parte del espectáculo- veo un grupo de unas 50 personas que esperan y se lanzan contra el músico mientras se van. Hola, El equipo de seguridad ordenó rápidamente a la multitud de una manera educada pero efectiva.

“¡Hagan fila y dejen de molestarlo porque es humano!” grita uno de los fans. Estamos en 2022. El estatus de la estrella, los privilegios y desventajas de la revelación, los límites de lo que consideramos violento y lo que no somos, son tema de debate constante. Pero aparte de que gran parte de los jóvenes son muy conscientes de que arrojarse sobre otro ser humano sin pedirle permiso puede no ser tan bueno -por mucho cariño que le tengamos o la intimidad que nos haya demostrado-, qué Lo que le pasa a un chico de 21 años que acaba de presentar su disco debut en su ciudad natal es que -simple y fácil- es un compañero para el público que lo mira.

“Lo vi por primera vez en vivo en una pizzería en Palermo en 2019. Eso fue solo el comienzo. Es increíble la cantidad de gente que hay hoy”, me dice Shari, que también tiene 21 años y dice ser una de las primeras fans de Rip Gang, la banda de la estrella de la noche, los fundadores de Bohemian Label.

Hoy, no solo Dillom, sino todos los miembros de Rip (III Quentin, Die Joven, Broke Carrey, Saramalacara, Taichu, Odd Mami y Kuribo) tienen una base de seguidores muy fuerte y leal que conocen y defienden su trabajo. Ver cómo el grupo se consolidaba y ganaba espacio en el escenario a través de un trabajo persistente y la insistencia en defender estilos originales creó una mística especial para este grupo de artistas. Esa mezcla de cercanía y admiración es el motor de una conexión muy fuerte, que cobra aún más fuerza por el hecho de que se mantuvo en el contexto de una ruptura total de los encuentros personales por el aislamiento por la pandemia. Son pocos los visitantes que se han cruzado con el protagonista de la noche en fiestas, escapadas y bares.

Foto: Maximiliano Luna

“Era una banda que no habíamos visto antes”. Lo conocimos en 2019 en la apertura del concierto de Paco Amoroso y Ca7riel. Hay mucho que verlo aquí en su primer programa, después de ver a Rip durante tanto tiempo. Estamos impactados, no pensábamos que íbamos a poder hacernos una foto con él”, me cuenta una joven de 19 años que acaba de salir del alboroto para celebrar un saludo con Dillo y sus amigos. “Me estoy muriendo, estoy temblando”, dice otro, “es amor humano, siempre ha sido lo mismo”.

Cuando le pregunto qué es lo que más le gusta de un músico -al que no me atrevo a llamar “rapero” porque creo que la palabra se le queda pequeña en este momento- la respuesta siempre se centra en la sinceridad de sus letras y la autenticidad de su manera. de ser. . “Me gusta porque quiero una banda”. A mí me pasa, no les pasa tanto a otros artistas. Siento que es muy chévere, entonces hace grandes canciones”. “Sus letras me impactan mucho, lo que más me gusta es el poco cuidado que tienen”. “Tengo la sensación de que todo lo que habla en su música sale de su corazón. Su mensaje traspasa mucho porque es real”.

Shari me muestra el tatuaje que se había hecho, refiriéndose a su canción favorita del álbum, 220. “Ella dice que sabe mucho más sobre el dolor que sobre el amor, y realmente estoy de acuerdo”. Subió una foto del momento a twitter, cuando pudo enseñársela al autor de la canción. Dillom respondió desde su cuenta oficial con emoticonos de llanto y corazones negros.

La cercanía y la admiración hacen que el espectáculo se llene de tráfico sensible y en ocasiones se vuelva realmente emotivo. La producción que acompaña esta emoción desde todos los frentes y lenguajes es también una de las cosas que más atrae a este público diverso y exultante. “La estética, las producciones, cuando sale, todo el arte, el maquillaje, el vestuario, lo que más me gusta de la actuación que hace”, confirma Patricio, de 22 años. Además del coche fúnebre que descansa sobre la puerta de Vorterix, hay una mesa funeraria en el interior con fotografías cuidadosamente seleccionadas de la historia de Dillom, flores y velas. Las señales están rodeando su rostro. En la víspera del inicio de la función, suena una música coral espiritual, que evita que olvidemos que estamos ante una ceremonia aliada con el fin de las cosas, pero también con la trascendencia.

Hay muchos que afirman no saber nada como Post Mortem. “Los artistas contemporáneos no crean tales registros. Me sorprendió mucho, nunca había escuchado un álbum tan conceptual, en el que todo está conectado “, dice Shari. Un poco más adelante, Victoria, de 24 años, dice: “Hay artistas que acompañan la música con su estética e imagen, pero esto está muy bien pensado y detallado. Cada tema tiene su propia impresión. Amelia, de 19 años, me dice que si pudiera decirle algo a un perro póstumo, le diría que lo que estaba haciendo era un cambio para toda la escena musical argentina y que el concepto que había creado era genial.

Desde que fue presentado a Lollapalooza el pasado 21 de marzo, todo el mundo ha estado mirando a Dillom y su arriesgada y enérgica propuesta. Sin embargo, para quienes ya han descubierto su obra y reconocido el trabajo honesto y sofisticado en ella, conocer la performance que organizaron con su equipo en la exposición Post Mortem es una experiencia inolvidable.

Creo que en la fiesta a la que nos invita Dillom (esta celebración que pregunta por la muerte, pero también por la posibilidad de cruzar a través del arte), resulta que una gran cantidad de jóvenes pueden reencontrarse en vivo y en directo -o incluso, en en algunos casos, por primera vez- con artistas de su época que sintetizan sentimientos de la época y los retratan en contextos de participación, disfrute y conexión afectiva. Si esto es más evidente en la propuesta de un miembro de Rip Gang y su gran equipo es porque mezcla la sinceridad afectiva, la solidez conceptual, la integración de muchas disciplinas y un enfoque descortés y transparente que sólo es posible para de esos que no se dejan llevar por todo lo que venga de la mano de una popularidad desmedida.

Es realmente un placer muy emocionante estar allí y verlo.