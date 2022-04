Placa conmemorativa en honor al primer paramédico fallecido por Covid-19

Con el dinero pagado por ART, la familia pudo construir una casa con el material, ya que Silvio, su esposa y sus hijos vivían en una precaria choza de madera / Foto de stock.

Familiares de Silvio Cufré, el primer paramédico fallecido por coronavirus en el país, han colocado una placa conmemorativa en su honor en el salón “Néstor Kirchner” de la colonia Santa Ana de Buenos Aires, Alejandro Korn, donde trabajó durante 10 años como enfermero.

En la noche del 9 de abril de 2020, el enfermero tenía 40 grados de fiebre y tos, y como la ambulancia que había solicitado nunca había sido enviada, decidió ir en remisión al Brandsen Medical Institute (IMB), donde laboraba. y donde trató a pacientes infectados con coronavirus sin su conocimiento.

Silvio era un enfermero que cuidaba a Oscar (91) y Walter Oscar Montill (61), quienes eran el abuelo y padre de Walter Montill en esta clínica privada.

En el Instituto Médico Brandsen, donde trabajaba, Cufré trató a pacientes infectados con coronavirus sin su conocimiento.

Ambos fallecieron y las autoridades del IMB solo afirmaron que se trató de una muerte por paro cardíaco y respiratorio, no por coronavirus, un caso que investiga la justicia.

El 11 de abril de 2020, los estudios confirmaron que Silvio tenía coronavirus, la enfermedad que causó su muerte el 18 de abril, convirtiéndolo en el primer trabajador médico en ser víctima de una pandemia en Argentina.

Este lunes, dos años después de su muerte, la familia colocó una placa conmemorativa en el salón “Néstor Kirchner”, en un emotivo acto donde sus compañeros de trabajo y sus hijos los recordaron con mucho cariño.

“A Silvio le falta mucho, me parece increíble que hayan pasado dos años, todavía me sorprende que no me cruce con él cuando volvemos del trabajo. Tenía un don, una mano para poner vacunas, entonces era muy deseable vacunar a los niños”, recordó en declaraciones para Télam Silvia, cuñada de Cufré.

“A Silvio le falta mucho, parece mentira que hayan pasado dos años, todavía me sorprende que no me cruzara con él cuando volvíamos del trabajo”. Silvia, cuñada de Cufré

La familia presentará demandas contra la IMB por prácticas desleales.

Excepto, Con el dinero pagado a ART, la familia podría construir una casa con materialesporque Silvio, su mujer y sus hijos vivían en un precario cajón de madera del que salía a trabajar de madrugada, según recordaba su familia.

El médico encargado de la sala, Leandro Teillieri, mencionó las jornadas laborales compartidas con la enfermera y, junto a la familia Cufré, inspeccionaron el consultorio donde laboraba la enfermera.