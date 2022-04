“Pata” Medina se pronunció tras la acusación: “Todo sale a la luz”

“En dos años y unos meses el expediente no se movió nada, absolutamente nada”, se quejó Medina.

El exsecretario de la Unión de Trabajadores Argentinos de la Construcción (Uocra) de La Plata, Juan Pablo ‘Pata’ Medina, confirmó este viernes que “todo está saliendo a la luz” luego de que el juez federal Ernesto Kreplak procesara a la exfuncionaria del gobierno provincial María Eugenia. Lo vio en un caso que investiga la llamada “mesa de la corte porteña”.

“Los argentinos hemos aprendido a conocer a todas estas figuras que formaron parte del gobierno de Cambiemos. No hay nada que esperar de los políticos que calumnian, que acusan y que piensan que la justicia nunca caerá sobre ellos. Ahora, gracias a Dios, todo llega. luz”, dijo Medina en declaraciones a Radio 10.

el juez federal ernesto Kreplak demandó este jueves al exministro de Trabajo bonaerense Marcel VillegasEl alcalde de La Plata, Julio Garro, el exvicepresidente bonaerense Adrián Grassi, el senador provincial de Cambiemos, Juan Pablo Allan y los exdirectores de la AFI, Juan Sebastián Destefano (Asuntos Jurídicos), Diego Dalam Pereyra (Contrainteligencia) y Darío Biorci.

El dictamen se emitió en la causa “Mesa bonaerense de justicia”, que se investiga sobre la base de un acta de reunión realizada en junio de 2017 en la sede del Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro) con la participación de imputados y un grupo de empresarios de empresas constructoras de La Plata.

Marcelo Villegas, exministra de Trabajo María Eugenia Vidal.

Medina recordó en sus declaraciones que “han pasado cinco años de este injusto caso” y que “todavía no tenemos una opinión judicial”.

“Tuvieron suerte porque los jueces ahora los están procesando, pero van a estar libres y esa suerte se debe a la prepotencia de muchos jueces que juegan y juegan para un partido político”.agregó el exdirigente de la Uocra de La Plata.

En tanto, indicó que desde el “minuto cero” pidió al exgobernador Vidal que investigara y presentó una denuncia contra el expresidente Mauricio Macri mientras estaba preso en el Penal de Ezeiza.

“En dos años y unos meses no movieron el expediente para nada, absolutamente nada. Estaba encajonado y nunca tuvimos noticias, fue con el claro propósito de mantenerme privado de mi libertad”, subrayó.

Mientras, Medina denunció que Garro “cumplió por los grandes inmuebles que tiene en La Plata” y dijo que había dado los terrenos “como un caramelo a los empresarios” para negocios y barrios privados.

“Ese imbécil de Garro -porque yo no lo puedo tratar diferente, es un estúpido- pensó que yo no hablaría”, remarcó y luego agregó: “Nadie dice quiénes son los que están invirtiendo en La Plata para comprar departamentos. lo vendieron. Nunca lo explicaron. Están invirtiendo, y no sabemos si el dinero vino de las drogas, de izquierda o de derecha. Son inversionistas de cuello blanco “.

El exdirigente sindical finalmente afirmó que aceptó la opinión del juez “con esperanza y alegría”, pero al mismo tiempo no pudo evitar sentirse abrumado por una “gran tristeza” por el tiempo que no pudo pasar con su familia.