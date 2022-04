Para Evo Morales, la unidad del oficialismo boliviano está “intacta”

Aunque no asistió a la última reunión, Evo Morales apoyó al bloque LAG-ISPS. Foto: Archivo

El presidente y vicepresidente de Bolivia, Luis Arce, y David Choquehuanca asistieron este lunes a una reunión del Pacto de Unidad, una reunión de cinco fuerzas que apoyan al ejecutivo, en la que el expresidente y líder del GAL, Evo Morales, destacó que la unidad de los sector “está intacto”.



Arce y Choquehuanca fueron las figuras centrales de un encuentro realizado en la sede de la Confederación Campesina de Bolivia (Cstcb) en La Paz.y en el que originalmente iba a participar Morales, en medio de versiones de supuestas diferencias entre sectores internos.



Morales ha hecho varias preguntas al Gobierno en las últimas semanaslo que alimentó versiones de serias diferencias en el oficialismo y la consolidación de tres estructuras internas, cada una de las cuales fue mencionada por el expresidente, Arca y Choquehuanca.



Esto generó expectativas sobre la reunión del lunes, pero Morales tenía su propio programa en Cochabamba, aunque utilizó su cuenta de Twitter para expresar su posición.

“Exhorto a nuestra militancia a no confundir las mentiras e intrigas de la derecha golpista y sus medios, que pretenden dividir y desestabilizar. La unidad del bloque popular MAS-IPSP está intacta. Nuestras organizaciones trabajan de la mano con nuestro gobierno”. afirmó en el primero de sus informes.



Luego agregó: “A diferencia de los partidos de oposición, que están empeñados en sus campañas de odio y racismo contra Evo, nuestro instrumento político, que llegó al poder a través del voto popular, tiene un plan de trabajo para restaurar la economía y la democracia destruidas por el régimen de facto”.



Finalmente, describió el poder gobernante como “Una organización política viva que discuta y resuelva sus diferencias internamente” y enfatizó que “en la defensa de la dignidad, soberanía y economía de los pueblos, actuamos con verdad, unidad y solidaridad; sin tonterías y mentiras”.

Organizaciones sociales convocaron al presidente, vicepresidente y Morales a la reunión la semana pasada, aunque Morales dijo que no había recibido invitación.



“Mira, primero que nada, no me llegó una invitación oficial del Pacto de Unidad. Pero no tiene sentido, la prensa dice que va a haber un enfrentamiento, un debate. Yo no tengo ningún problema con el hermano del presidente Luch ( Luis Arce).respondió el domingo en su programa de radio Kawsachun Coca.



El llamado Pacto de Unidad está integrado por la Confederación de Campesinos (Cstcb); Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Campesinas-Bartolin Sisa; la Confederación de Comunidades Interculturales (Cscib); Confederación Indígena (Cidob); y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu (Conamaq).