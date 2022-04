Para el Gobierno, el tractor de campo es una “marcha política” sin consignas claras

La protesta, desatada este fin de semana en Plaza de Mayo por pobladores respaldados por la oposición, convocó este viernes al Gobierno nacional “Una marcha política“Sin consignas claras” que se lleven a cabo “por si acaso, contra un proyecto que no conocen”.

“Es una marcha política y tiene que ver con intereses distintos a la defensa de los legítimos derechos del campo, que es un sector clave para el crecimiento de Argentina. No ha habido un aumento en las retenciones. Marchan contra el proyecto por las dudas. ” ella no sabe “, dijo una portavoz de la oficina el viernes por la mañana, Gabriela Ceruti, en su rueda de prensa habitual en la casa de gobierno.

De esta manera se refirió a los llamadostractor“Productores de distintas partes del país se dieron cita este sábado a partir de las 15:00 horas a través de las redes sociales con la etiqueta #23A, a la que se sumaron los mandatarios. Juntos por un cambio con otras consignas políticas”por la Defensa de la República y la Justicia Independiente”.

“No entendemos la marcha, no es muy claro, casi con consignas políticas. Si está en contra de subir las retenciones, que no existe, no está muy claro por qué marchanCerruti insistió en una rueda de prensa.

La vocera, por su parte, enfatizó que “el medio rural es fundamental para el crecimiento de la Argentina” y dijo que “sin duda la actividad rural y del complejo agroindustrial son muy importantes con sus exportaciones, y eso buscó fortalecerse con el envío de facturas”.

“Aquí no ha habido ningún aumento en las retenciones y la verdad es que marchan con dudas. Están marchando en contra de un proyecto que no conocen, que creen que se puede llevar a cabo, entonces no nos quepa duda de que es una marcha completamente política que tiene que ver con defender otros intereses y no los legítimos derechos rurales que tienen los productores. se defendió”, reivindicó.

La seguridad de la movilización de mañana también fue otro de los temas analizados por el gobierno nacional: la Aníbal Fernándezrealizó una conferencia de prensa en la Cámara de Representantes en el que afirmó que este viernes se había comunicado con su colega en la ciudad, Marcel D’Alessander, quien le había confirmado que las autoridades bonaerenses habían permitido el ingreso de tractores a la ciudad de Buenos Aires.

“La ciudad permitió la entrada de tractores. no tenemos nada que hacerFernández dijo en una rueda de prensa en la que recordó que el Gobierno Nacional “no tenía jurisdicción sobre la Ciudad de Buenos Aires” -salvo que en el caso de su territorio, la Nación “no tiene nada que hacer”.

“Esta mañana nos comunicamos con el ministro (Seguridad de Buenos Aires, Marcel) D’Alesander, quien me informó que habían permitido el ingreso de tractores, por lo que no tenemos nada que hacer. No participaremos, solo (vamos) cuidar el recinto federal, del resto se encargará la ciudad de Buenos Aires con el permiso que ha otorgado y la policía de la ciudad”, explicó el titular de la cartera de seguridad.

Aníbal Fernández: “La ciudad ha dejado entrar tractores. No tenemos nada que hacer” VER VIDEO

En ese sentido, dijo que su afirmación, que hizo anoche -“Ni en un sueño” cuando le preguntaron por los tractores en la ciudad- se limitó a “tres palabras” y debe entenderse como la idea de que la ciudad no tiene sin embargo, publicó su decisión de dar licencia de marcha.

“Somos asistentes con la ciudadayudamos en todo lo que nos pidan en ese sentido”, explicó, al afirmar, “que si lo deja entrar, entrará”.

Porteño, D’Alesandro Explicó que habían recibido “mensajes de los organizadores de la movilización para avisarnos que se iban a manifestar”.

“Los derechos no están autorizados y las mismas reglas se aplican a todos en la ciudad: el derecho de demanda y petición por parte de las autoridades está en la constitución nacional. No podemos prohibirlo, pero estamos trabajando para ordenarlo y garantizar que este derecho no conflicto con el derecho a la circulación”, dijo un representante de Buenos Aires.

El Ministro de Desarrollo Productivo se ha sumado a las críticas a la marcha, Matias KulfasSeñaló que “hay un sector rural que es la mano política de Juntos por el Cambio” y agregó: “Van a estar en contra de todo lo que hacemos, pero los veo constantemente comprando máquinas”.

La reacción de Kulfas al ataque del tractor en el campo y la oposición VER VIDEO

Marcha convocada este sábado generó varios cruces en redes sociales: líderes de izquierda Néstor Pitrola Y Alejandro Bodart y la Legislatura porteña Frente de Todos, Ofelia Fernández Apuntaron al jefe de gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larret, por su postura sobre las protestas sociales.

“Che Larreto, ¿si hay que ponerles planes cuando marcha el movimiento social, si hay que aumentar el choque para las marchas del campo? ¿O hay marchas buenas con tractores y malas marchas con pobres?”. Ofelia le preguntó a Fernández en su cuenta de Twitter.

che larreta, cuando para ti, cuando marcha el movimiento social, tienes que sacar planes de ellos, cuando marcha el campo, tienes que aumentar las precipitaciones? ¿O hay buenos engranajes con tractores y malos engranajes con gente pobre? https://t.co/wr3GwB2H0E – Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) 22 de abril de 2022



Irónicamente, Pitrola publicó: “Estamos esperando una brigada antipique contra un ataque de tractores en el campo. Ante los horrores de los tractores del 9 de julio, seguro que saldrán con todo”, mientras que Bodart dijo: sólo les molesta la patrulla de los que combaten el hambre”.

Por otra parte, representantes de JxC han interpuesto una demanda para “garantizar” que los tractores que se movilizarán en Plaza de Mayo puedan transitar libremente.

Según los organizadores, los manifestantes se reunirán con sus tractores a partir de las 10:30 en tres encuentros: vías 9 y 193; Ruta 8 a 195; y Ruta 7 y Ruta 5. Con permiso del Gobierno de Buenos Aires, podrán acercarse al obelisco y de allí marchar hacia Plaza de Mayo.