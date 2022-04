Pablo Reinoso inaugura su gran exposición “Débordements” en Francia

La exposición estará instalada desde mayo hasta el 4 de septiembre durante todo el verano europeo (Foto Prensa)

El artista franco-argentino Pablo Reinoso, creador de objetos que invaden el espacio y configuran la sensualidad de las líneas fluidas de bancos, sillas, cuadros y árboles, inaugurará este domingo su gran exposición “Débordements” con más de 50 piezas, entre ellas obras icónicas como como sus sillas. Thonet y otros nuevos, en el majestuoso y ecléctico castillo de Chambord, símbolo del poder real francés, en el que contemporáneo e histórico, el hombre y la naturaleza se encuentran.

La exposición individual “Débordements. Pablo Reinoso” (“Desbordamiento de”, traducido literalmente del francés) se instalará desde principios de mayo hasta el 4 de septiembre durante todo el verano europeo en las privilegiadas instalaciones del “Domaine national de Chambord”. ”, curada por Yannick Mercoyrol, director artístico de Chambord.

Nace a raíz de la residencia a la que fue invitado Reinoso (Buenos Aires, 1955), quien desde 1978 reside en Francia, presentando esta vez sus obras más famosas y otras nuevas integradas en la arquitectura y los espacios abiertos de los jardines del castillo. , un diálogo de seguimiento con el patrimonio arquitectónico y natural del dominio.

Entre sus nuevas producciones, entre esculturas, dibujos e instalaciones, destaca “Revolución Vegetal (según Leonard)”, inspirada en una escalera de caracol ascendente de doble caracol. que fue construido por Francisco I en 1519 y es uno de sus atractivos, inspirado en Leonardo da Vinci.

“Esta es la primera vez en la historia del castillo que el artista se hace cargo del núcleo de la famosa escalera de doble hélice, donde desarrollará una nueva instalación de la serie ‘Obras de la respiración’, que se extiende a lo largo de 18 metros”, destaca de Chambord.

Otros son los dos bancos “Promenade” ubicados en los jardines o “La Grande Parole” ubicado cerca del puente, que acompaña la suavidad circular del acero pintado; aunque el diseñador también presenta su incursión en los dibujos en tinta china que creó durante la pandemia y la contención.

Obras famosas incluyen “Frames”, “Spaghetti Benches” -donde un objeto de madera deja su función y se convierte en un vegetal que sigue creciendo-, “Articulation”, “Breathwork”, “Thoneteando” y la instalación “Sea of ​​Coal” (mil novecientos ochenta y dos).

Es el proyecto del artista más ambicioso hasta la fecha y está patrocinado por la Comisión Nacional Francesa para la UNESCO.

“Con más de 50 obras, entre ellas esculturas emblemáticas de mi trabajo y una decena de montajes creados especialmente para Chambord, la exposición se desarrollará en simbiosis con la arquitectura y los jardines del castillo e invita a los visitantes a un original paseo”, invita Reinoso desde las redes sociales.

“Pablo Reinoso, sensible a los problemas que afectan al mundo actual y en especial a la crisis climática, cuestiona el equilibrio que rige nuestros ecosistemas con diversos soportes (madera, piedra, aire, metal) para crear la fuerza de la vida”, dice Chambord: “Él desarrolla su trabajo en torno a la idea de ecosistema, especialmente presente en Chambord, donde este juego de equilibrio entre el hombre y la naturaleza ha ido evolucionando desde sus inicios.

Reinoso es un artista multidisciplinario reconocido internacionalmente por la reutilización de objetos y sus obras, que incluyen escultura, instalación, diseño, arquitectura y pintura.

Sus exposiciones incluyen las exposiciones de 1982 en el FIAC y la 12ª Bienal de París, y posteriormente en la Bienal de Venecia (1993) en el MALBA (2009).

También ha realizado grandes proyectos para espacios públicos, como los últimos “Nouages” (2013) para Grand Lyon, We Are Watching You y el Banco de los Niños (2016) a orillas del Támesis o “Racines de France” (2016). en el Elysee Palace y “Busan Infinity Line (2019) en Corea del Sur.

El Castillo de Chambord, ubicado en el corazón del Valle del Loira, a 180 kilómetros de París, combina la tradición medieval francesa y la arquitectura renacentista italiana. El espacio, que pertenece al estado francés desde 1930, acompaña a esta exposición de publicaciones, que está disponible en https://es.calameo.com/read/005576368b78cb37e5da9.