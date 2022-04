Mujer condenada tras denunciar abuso de su hija en las redes exige justicia, no clemencia

Flavia Saganías: “La justicia me acusó primero de incitar a la violencia en mis publicaciones en redes sociales” (Foto de Alfredo Luna)

Flavia Saganías, una mujer que fue condenada a 23 años de prisión por denunciar en redes sociales a su expareja por abusar sexualmente de su hija de 6 años y que presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo, confirmó este martes que no pide “misericordia” sino “justicia”, y subrayó que había sido condenada “con una severidad sin precedentes”, que incluía la “separación repentina” de sus hijos.

La mujer de 44 años exigió que el tribunal acceda a revisar el veredicto a través de un mensaje de audio difundido en una conferencia de prensa a la que asistieron representantes de organizaciones feministas y de derechos humanos. usando sus redes sociales para denunciar el abuso sexual de su hija menor a su expareja.

“Soy madre de cinco niños que están bajo arresto domiciliario en Córdoba San Marcos desde 2017. “Mi vida y la vida de mis hijos ha entrado en un proceso destructivo para una madre de proporciones inimaginables desde que fui a juicio para condenar que una de mis hijas fue víctima de abuso”, dijo Saganías.

(Foto por Alfredo Luna)

Agregó que “por estar posteado en redes sociales, el juzgado primero me acusó de incitar a la violencia y luego por las lesiones que sufrió el imputado y por lo que yo no tuve que hacer, cambiaron el sobre; Me juzgaron y condenaron con una severidad sin precedentes, que incluyó una separación repentina e inesperada de mis hijos porque me llevaron a la prisión de máxima seguridad al mismo tiempo que me condenaban”.

Como autor intelectual, Saganías fue condenado hace tres años a 23 años de prisión por los delitos de “doble tentativa de homicidio, abuso sexual gravemente ultrajante hasta la tentativa, privación ilegítima de la libertad e incendio premeditado”.

Justice vio esto como una contribución que había hecho La víspera de los hechos, al condenar a su expareja a violar a su hija de seis años, eso fue lo que Como resultado, la madre y el hermano de Flavia acudieron a la casa del presunto violador y padre de sus dos hijos menores, lo agredieron y le provocaron heridas que le duraron 12 días en el hospital.

Además, la Justicia ordenó que esta sentencia sea efectiva desde el momento en que fue formulada en la prisión de máxima seguridad, a pesar de que Flavia tiene dos mellizos que en ese momento tenían 2 años y no fue sentenciada hasta mediados de 2020. ventaja del arresto domiciliario.

(Foto por Alfredo Luna)

“Hoy estoy en libertad condicional, la cual está limitada a cinco años, edad que acaban de cumplir mis mellizos, por lo que si el juzgado no nos escucha, mis hijos podrían crecer sin madre ante el daño psicológico irreparable que tiene mi hija. ya lo sufrieron y sus hermanos”, dijo.

La mujer enfatizó que este recurso ante el tribunal le devolvió la esperanza de que “será escuchada y que la verdad es un hecho evidente”.Hasta el momento todos los juzgados han sido revictimizados, y esperamos que el juzgado revise la sentencia con la perspectiva de género que faltó en todo el proceso”.

El abogado de la mujer Carlos Gonzálesconfirmó que “para nosotros en el interior es muy difícil llegar a un tribunal de la capital para establecer un caso que está plagado de innumerables formas de violencia que han sido sistemáticamente desatendidas e invisibilizadas por las personas jurídicas en sus manos”.

“Estamos convencidos de que el caso debe ser revisado y Flavia debe recibir un castigo justo”. “Hasta el primer día que ella recurrió a la justicia en busca de ayuda, había recibido todo lo contrario, acababa de ser madre de gemelas cuando comenzó a observar signos de violencia sexual en una de sus hijas y acudió a la fiscalía a gritos. ” él recordó.

(Foto por Alfredo Luna)

La abogada enfatizó que “Flavia nunca buscó la ejecución del violador de su hija, acudió a la justicia y ahí estaba para ser informada sobre sus derechos y sobre todo lo que pudiera llevar a juicio y juicio con el imputado. tortura de una niña y que hoy sigue impune”, agregó.

“Actualmente, el caso se está llevando a los tribunales en base a una demanda que presentamos para revisar el veredicto, anular la condena y resolver la absolución final de mi cliente”, dijo el abogado de Télamu.

González destacó que en la causa original del maltrato “Aportamos nuevas pruebas y sacamos el expediente, pero no ha habido demasiado movimiento, el imputado no está imputado y solo tiene medidas restrictivas, como el perímetro, para evitar contactos”.

Los que se apegan a esta campaña

Sigue esta campaña Red Viva Punilla, Abya Yala Feministas, Multinacional Capilla del Monte y Movimiento Feminista y Disidente, Asamblea Ni Una Menos Córdoba, Madres Víctimas de Trata, Actrices Argentinas, Colectivo Absolución por Higui, Mesa de Derechos Humanos de Córdoba, entre otros.