Miguel Pesce: “Argentina da señales de mejora y reactivación”

Miguel Pesce habla de buenos indicadores.

Presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesceaseguró este domingo “Argentina muestra signos de mejora y reactivación”tras firmar un acuerdo con el FMI, aunque reconoció el impacto del alza de los precios internacionales sobre las importaciones de energía y otros insumos para la producción.



En ese sentido, Pesce afirmó que Argentina había venido “Dos años críticos (2018 y 2019), con alta inflación, luego surgió una pandemia y una guerra” Esto complicó el escenario en términos de estabilidad de precios y crecimiento de la deuda pública en pesos, aunque lo pensó “El año pasado, el producto creció más de un diez por ciento“y eso “Da un crecimiento del nueve por ciento este año”.



“Argentina tiene un fuerte potencial para el futuro. Es un país rico en energía, pero también somos productores de alimentos y estamos empezando a aprovechar su riqueza en minería e industria del conocimiento. Es donde nuestro país emergerá y crecerá”.dijo Pesce en diálogo con Radio 10.



Para apoyar este proceso, dijo, es necesario desarrollar el mercado de capitales en pesos, para convertir los ahorros de millones de argentinos en inversiones en infraestructura.



“Hoy el banco central tiene 5 billones de pesos en plazos fijos, que son $45.000 millones. Los argentinos tenemos capacidad de ahorro para hacer inversiones. Tenemos una situación difícil que afrontar, que es porque la Argentina no ha crecido, ha tenido enfrentar una pandemia y ahora estamos enfrentando este problema causado por la guerra”.dijo el pescado.



“El desequilibrio global en cuanto a los problemas que hemos traído ha mantenido un nivel de inflación que no nos parece positivo. Esperamos que cuando cesen estos choques externos la inflación se modere y podamos crecer de manera sostenida”. Miguel Pesce



Consultado sobre el precio del dólar y la reducción de la brecha paralela de precios, consideró que el acuerdo con el FMI “Dos gaps, con vencimientos de $19.000 millones en 2022 y 2023 en el FMI que no se pudieron afrontar”.



“Esto se reflejó de inmediato en la cotización del dólar frente a los títulos o al mercado ilegal”.Pescado asegurado.



En cuanto al monto de las reservas internacionales, dijo que el país está “con un nivel muy alto de importaciones, debido al crecimiento económico, pero también por el aumento de los precios internacionales y el desmantelamiento de las cadenas logísticas y el aumento de los costos de transporte, que hacen necesario enfrentar precios muy altos”.



Sobre la deuda en pesos contraída en los últimos años, dijo “El gobierno tuvo que enfrentar una pandemia y el gasto público fue compensado en parte por la caída de ingresos y consumo que provocó la pandemia. Esto fue compensado en parte por la deuda pública y en parte por cuestiones del banco central. En ambos casos, se moderó..



“Argentina necesita desarrollar su mercado de capitales y no hay mercado de capitales que se desarrolle sin un mercado de valores público sólido y líquido. Y esto se debe en parte a la emisión de deuda, que está en línea con la fuerte representación del Estado en inversiones de infraestructura”. como el gasoducto Néstor Kirchner o la modernización de centrales nucleares”Cerro.