Messi ya ha ganado 39 títulos en su carrera. (AFP Fotos)

Esta semana, el entrenador del Paris Saint Germain francés, Mauricio Pochettino, defendió el crack de Rosario de Lionel Messi, a quien comparó con Diego Maradon por las críticas que recibió por su desempeño de la temporada.

“No puedes simplemente hablar de él porque no es un jugador ordinario. Está al mismo nivel que Maradona (Diego). Está claro que su llegada desde Barcelona supuso un cambio importante en su vida y, como todo el mundo, necesita un proceso de adaptación», dijo Pochettino en una entrevista con Radio Europa 1.

“Es una gran decepción que no hayamos ganado la Championspero hay que separar las cosas. Será una experiencia para los próximos años”, dijo el técnico del PSG Santa Fe ante el descontento de la afición por la eliminación en octavos de final ante el Real Madrid español, lo que le valió un pitido al capitán de la selección argentina.

Pro Pochettina, La próxima temporada será “totalmente diferente” para Messi, porque el período de adaptación ya pasó al club de París.

“Este año le ha servido de aprendiz en todos los sentidos. El nuevo club, sus compañeros y familia pueden afectar el nivel del futbolista. Siempre es un trastorno importante que hay que tener en cuenta”, dijo el ex entrenador del Tottenham. en Inglaterra.

Pochettino también expresó su deseo de continuar con el PSG, flamante campeón de la liga francesa de fútbol: “Soy una persona tranquila y no me importa lo que digan. Me queda un año de contrato y quiero seguir. Aparte de los rumores, mis deseos siguen intactos”.