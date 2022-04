Martínez: “La posición del Tribunal Supremo tiene una enorme importancia institucional”

Germán Martínez iniciará un proceso de consulta en la Cámara de Diputados con varios bloques para abordar el proyecto aprobado por el Senado / foto de archivo.

El presidente del bloque Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, calificó este martes de “importancia institucional enorme”. la decisión de la Corte Suprema de asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura y lamentó que la Corte Suprema “no haya conocido una solicitud de más tiempo para tratar la reforma” aprobada por el Senado.

“La justicia no tiene capacidad legislativa, le da facultades legislativas, y eso es contrario a la constitución”, dijo Martínez en declaraciones a El Destape Radio, y agregó que iniciar un proceso de consulta en la Cámara con varios bloques para abordar un proyecto aprobado por el Senado.

Sin embargo, el legislador insistió en trabajar en la Cámara “para encontrar los consensos necesarios para aprobar la ley en el Senado”, y consideró que “Todo lo que pasó el lunes fue de una enorme importancia institucional”.

“Hay hechos que enfrentan problemas jurídicos muy fundamentales, especialmente los relacionados con la asunción de funciones legislativas que están explícitamente prohibidas por el poder judicial”, dijo Martínez.

En ese sentido, el legislador agregó: “Tengo un sabor amargo de que no me han dado más tiempo prudencial para tratar de obtener la ley”, dijo.El juicio duró 1577 días y no nos dieron treinta días promulgar más, eso me parece una tontería”.

“Lamentablemente, un escenario muy fuerte aislamiento del poder judicial del resto del poder. No es nuevo y se ha profundizado recientemente. Es claro que hay serias dificultades en el diálogo entre los poderes”, dijo el legislador nacional.

En diciembre pasado, la Corte Suprema calificó de inconstitucional la ley que, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, redujo el número de miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 en 2006.

El lunes y luego de la fecha límite de la corte para que el Congreso votara una nueva reforma en línea con estos principios, la Corte Suprema dictaminó que su titular, Horacio Rosatti, comenzó su función como presidente del Consejo y continuó designando a otros asesores.