Marcelo Gallardo: “Con los talleres del miércoles y de hoy hemos bajado el nivel”

Gallardo fue muy autocrítico con su equipo (foto de Alejandro Santa Cruz).

El técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, admitió este domingo tras el empate 1: 1 con Atlético Tucumán en el Monumental que “el equipo tenía un partido para pasar un buen rato y un gran momento”.

“Juegos como el de hoy te pasan que cuando terminas quieres ir a retiros espirituales y olvidarte rápido del mal partido que hicimos”, dijo Gallardo tras unas declaraciones previas abriendo una rueda de prensa posterior al partido en el Monumental.

“Por ejemplo, en el penalti que giró Enzo Fernández siempre dejé que los jugadores decidieran, y se me ocurrió que era bueno que Julián Álvarez hubiera cambiado porque hacía mucho tiempo que no lo hacía, pero no lo hicieron. no escuches a mi. Por eso me gustaría que ahondara en ello”, reveló.

Insistió: “Julián necesitaba una semana de descanso y la tuvo, pero a veces como hoy el equipo está jugando mal y él también lo está sufriendo”.

“Y en cuanto a Andrés Herrera, reaccioné así porque vi que venía, que lo mordía primero y se le iba la pelota. Pero no fue un correctivo, sino una caricia en la espalda, que es mejor. ”, explicó luego el bofetón que le propinó al ex San Lorenzo en este particular partido.

“Pero no miento y no camuflo la realidad. Digo lo que veo. En los partidos que ganamos lo hicimos bien, aunque quizás sin el dominio que nos advierten los medios. Pero con Talleres el miércoles y hoy también bajamos el nivel”, admitió.

“Muñeco” señaló que “aquí nunca escaparán las críticas y las autocríticas. Y lo seguiremos haciendo porque siempre lo hemos hecho. Y también hay que asumir que tenemos lesiones y somos parte del juego en este deporte de contacto”. .” Pero cuando te pasa en todos los partidos, no es normal que empiecen a caer jugadores importantes”, lamentó.

“Pero quiero aclarar que Nicolás De la Cruz, si no jugó, no fue por una lesión, sino por una patología de rodilla que viene desde hace mucho tiempo. Y en cuanto a Enzo Pérez, el médico El informe ahora dice que no sufrió una lesión muscular. Me preguntan por Felipe Peña Biafore, quiero decirles que está evolucionando, pero todavía no estará disponible para este semestre “, advirtió.

“Lo que necesitamos es reconocernos y eso lo tendremos que lograr jugando porque no podemos parar ahora porque el calendario está muy apretado y no hay tiempos de entrenamiento para preparar el próximo partido. Por eso hay que seguir intentándolo. porque si no lo hacemos y nos caemos físicamente, el equipo lo siente”, admitió.

En cuanto a “los jugadores que salen desde el banquillo, a veces dan solución y a veces no, pero lo importante es que estén preparados cuando suban.

Esequiel Barco tiene el alta médica y puede jugar el miércoles con Colo Colo en Chile por la Libertadores. Luego veremos cuánto tiempo será”, dijo.

“El partido del miércoles no es decisivo, pero como ganamos los dos y tenemos seis puntos, el que saque tres tendrá una ventaja importante, aunque no decisiva”, dijo.

“Y en el partido de hoy acaba de llegar Lucas Pusineri a Atlética Tucumán, entonces ellos jugaron el partido que tenían que jugar durante mucho tiempo, y nosotros a su vez no hicimos el partido que teníamos que jugar. Pero cuando no estamos trabajando, lo entiendo. como un todo y no como sector concreto de la corte”, dijo.

E insistió: “Lo que hay que hacer cuando hay partidos como el de hoy es darle la vuelta, y por eso el mensaje tiene que ser claro. Y tenemos que estar convencidos de que se puede abrir el local. no estaban bien”. con el pasaporte no encontramos entregas entre líneas, no terminamos de media distancia. Y cuando falta todo, lo que dije al principio es que te equivocas”.

“Y en cuanto al regreso de Cristian Ferreyra, funcionó bien en la reserva, así que le dimos chance porque íbamos a necesitar a todos”, finalizó indignado Gallardo.