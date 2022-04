Maestros, trabajadores del gobierno y de la salud Río Negro pararán por 48 horas

Maestros rionegrinos exigen aumento para que no se reduzcan los días de paro de marzo y abril.

Docentes, gobierno y profesionales de la salud Río Negro comenzó este martes parada que durará 48 horas e incluirá manifestación en Viena y otros sitios, afirma Aumento de salario y dentro rechazo de descuentos en los días de apuestas.

El gobierno de Río Negro anunció que “Los salarios de los maestros para abril se pagarán en incrementos del 4%.pero yo sé se descontarán tres días de desempleodos corresponden al mes de marzo y uno al mes de abril’.

La propuesta salarial de la ejecutiva, encabezada por Arabela Carreras, prevé un aumento del 24% para el primer semestre y una revisión en la primera quincena de junio.

“Los salarios de abril serán compensados ​​con el aumento del 4% propuesto para este mes bajo un futuro acuerdo salarial”, detalló.

En este contexto Congreso de Delegados Sindicales de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Por debajo) rechazó la oferta salarial y en su mayoría decidió un paro entre hoy y mañana y el anuncio de otra medida de fuerza el 4 y 5 de mayo.

Los docentes también anunciaron que en estos días de paro “se realizarán actividades locales en el Instituto Provincial de Seguros de Salud (Ipross) y en los ingresos de la provincia”.

Funcionarios de ATE protestarán frente a los Servicios de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y la Cartera de Desarrollo Humano, reuniéndose frente al Ministerio de Educación el miércoles y el Ministerio de Salud el jueves.

ATE acordó inicialmente un aumento de 24% en el semestre con mejoras adicionales, incluida una bonificación de 15.000 pesos, que se presentó como un “refuerzo” de la directiva del año pasado.

La petición tiene por objeto renegociar el porcentaje pactado, aplazando la revisión prevista inicialmente para la primera quincena de junio y reclamando la vuelta a la paridad en mayo, según fuentes sindicales.

Los hospitalarios de Aspur planifican sus propios actos en el Centro de Enfermería Artémides Zatti de la capital rionegrina, con mítines, misiones de tareas y movilizaciones que se realizarán hoy, mañana y jueves en diversas regiones de la provincia. .

Los médicos no forman parte de las conversaciones formales conjuntas en la provincia y no han aceptado el 24% ofrecido por el gobierno de Arabella Carrera, que no reconoce al sindicato porque “no está formalmente constituido”, dijo entonces el presidente Télamu. ..

La UPCN Seccional Río Negro, por su parte, aceptó la propuesta del gobierno provincial de aumentar los salarios en un 24% para el primer semestre.