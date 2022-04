Los eurodiputados intentan avanzar con el análisis del proyecto en el Consejo de la Magistratura

La principal diferencia entre la FdT y la JxC gira en torno a la presencia o ausencia del Presidente del Tribunal Supremo como miembro e incluso como cabeza del organismo. Foto: Raúl Ferrari.

Los portavoces de los bloques más numerosos de la Cámara de Diputados consideraron que en las próximas semanas se podrá discutir una nueva ley sobre la composición del Consejo de la Magistratura luego de que se registrara en los últimos días en torno a la designación del cabildo. un cuarto representante por cada legislatura.

La polémica que atravesó el Congreso esta semana estuvo vinculada al inicio de un plazo fijado por la Corte Suprema para cumplir con su decisión de diciembre pasado, en la que consideró inconstitucional la ley que reformaba la Corte de Paz -reduciéndola a 13 miembros- y ordenaba renovación de la composición anterior, 20 consejeros.

Fuera de la encrucijada mediática y judicial sobre cómo y por quién deberían ser ocupados los nuevos casilleros, la mayoría de los bloques legislativos estaban dispuestos a enfrentar cambios en la nueva ley que rige el Consejo.

Al contrario de lo que ha ocurrido en el Senado, la Cámara Baja de la FdT no alcanza para alcanzar un quórum de 129 o tantos votos, que es un número necesario, porque se trata de una modificación de un órgano constitucional.

La idea original del Frente de Todos era sacar adelante un proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado, que fue aprobado editando el texto enviado originalmente por el Ejecutivo para buscar el apoyo de los diputados que responden a las provincias. .

Es por eso que el establecimiento de las comisiones constitucionales y judiciales, que fue un proyecto que surgió de la cámara alta, aún está retrasado.

El oficialismo y Juntos por el Cambio se culpan recíprocamente por la demora en la instalación de estas comisiones y estaban en esta disputa cuando el 15 de abril venció el plazo dado por la Corte para dictar una nueva ley antes de la renovación de la Ley 24937 (modificada por 24939), que rigió el funcionamiento del Consejo hasta su abolición en 2006.

En la noche de este martes, la bancada del oficialismo en el Senado se transformó en un bloque integrado por el bloque Frente Nacional y Popular con 21 diputados y el bloque Unidad Ciudadana con 14 diputados.

Una de las prioridades del Congreso, especialmente de la FdT, era evitar la re-aplicación de esta ley, que establece un Consejo de Magistrados de 20 miembros con el Presidente de la Corte Suprema en el cargo de Presidente.

De hecho, la principal diferencia entre la FdT y la JxC gira en torno a la presencia o ausencia del Presidente del Tribunal Supremo como miembro e incluso como cabeza del órgano de selección y remoción de jueces. Debido a la distancia que se perfila entre ambas posiciones, es muy difícil llegar a un consenso mayoritario para llegar a una nueva ley.

Sin embargo, el senador nacional Mariano Recalde dijo recientemente en este contexto que creía “que existía la posibilidad de que” se aprobara una nueva ley y que la cuestión pudiera incorporarse al proyecto del Senado medio sancionado para lograr el apoyo necesario. considerado “factible”.

“Los medios sancionadores del Senado no lo dicen explícitamente, pero cuentan con la posibilidad de que un miembro de la corte sea parte del Consejo. Si quieren expresarlo explícitamente, creo que podría ser una oportunidad para desbloquear y sacar la ley”, subrayó.

El diputado pro Pablo Tonelli comentó: “La salida republicana, la salida democrática, la situación institucional de esta confusión en la que nos encontramos, le toca al Congreso aprobar una nueva ley orgánica (sobre el Consejo de Justicia. De eso no tengo ninguna duda). y lo he dicho desde el comienzo de este conflicto”.

Además, el abogado del PRO en el parlamento aclaró: “Desde Juntos por el Cambio no vamos a probar ninguna ley de esta magnitud por mayoría simple; o todos nos ponemos de acuerdo y lo aprobamos por dos tercios (miembros de la Cámara) para que el Senado no pueda ajustarlo, o no vamos a aprobar ninguna ley”.

En tanto, desde el interbloque federal, la eurodiputada Graciela Camaño consideró que “el problema debe ser definido por una nueva ley” y deseó que el parlamento pueda discutirlo en los próximos meses.

La ley que entró en vigor el tribunal, aprobada originalmente en la década de 1990, estipulaba que los representantes de cada cámara debían ser dos por la mayoría, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría.

“Nosotros como Cámara de Cuentas no estamos de acuerdo con lo que ha ordenado el Senado, porque lo que estamos haciendo aquí es una revisión de lo que ha hecho el Senado, con todas las facultades que nos da para ser representantes del pueblo, de supuesto, que la ley se adapte a lo que dispone la constitución”, dijo Camaño.

El proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura fue aprobado la semana pasada tras ser aprobado por mayoría simple en el Senado de los diputados. Entonces, y una vez que el Tribunal Supremo asumió finalmente la presidencia del Consejo, la FdT puso en marcha una sorprendente estrategia que le permitió sumar un representante más al organismo.

De esta forma, con la división del oficialismo en la Cámara Alta, el Frente Nacional y Popular designó a los senadores Recalde (CABA) María Pilatti Vergara (Chaco), UCR Silvia Giacoppo (Jujuy) y Unidad Ciudadana designó al oficialismo Martín Doñate. (Río Negro) Este hecho expulsó del Concejo al macrista Luis Juez.

De esta forma, con la división del oficialismo en la Cámara Alta, el Frente Nacional y Popular designó a los senadores Recalde (CABA) María Pilatti Vergara (Chaco), UCR Silvia Giacoppo (Jujuy) y Unidad Ciudadana designó al oficialismo Martín Doñate. (Río Negro) Este hecho expulsó del Concejo al macrista Luis Juez.

A partir de esta situación, JxC desarrolló una serie de reclamos ante el juez, que consistieron en solicitar al presidente del tribunal, Horacio Rosatti, que no prestara juramento a Doñate.

Además, exigieron que la Corte Suprema convoque a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, para que designe un juez, argumentando que la división del bloque oficialista fue “etemporal” porque, según el comunicado, se produjo después de la validez de la sentencia original de la Corte.

A la vez, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cumplió con el pedido del radicalismo de designar a Roxana Reyes, diputada por Santa Cruz, como cuarto integrante, lo que también derivó en un pedido de convocatoria motorizada por parte del oficialismo. el líder del partido, el Germán Martínez.

“Al tener uno de cada cuatro diputados en el Consejo, nuestro bloque está subrepresentado”, argumentó Santa Fe, refiriéndose a que en su bancada solo está la funcionaria Vanesa Siley (FdT-Buenos Aires), al igual que Graciela Camaño de interbloque federal.