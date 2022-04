Llega el homenaje sinfónico a los 51 años de “La Biblia” de Vox Dei

Willy Quiroga recuerda La Biblia Vox Dei (Foto: Laura Lescano)

Meses después del 51 aniversario del lanzamiento del disco “Biblia”, de Vox Deiquien se ha convertido en uno de los grandes hitos del rock argentino, rendirá un homenaje sinfónico en el Auditorio de Belgrano el próximo sábado a las 21 hs, con personajes como willy quirogauno de los integrantes del grupo histórico, entre muchos otros



“Este concierto es un reconocimiento a una obra compuesta en medio de un gobierno militar y con el paso de los años se ha convertido en un clásico con 51 años de vida”, Lo dijo a Télam el bajista y cantante Willy Quiroga.



“La Biblia”, obra maestra de Vox Dei y pieza básica en la historia del rock argentino, Fue creada por el guitarrista y cantor Ricardo Soulé a partir de su interpretación del libro sagrado, aunque también participaron el resto de los integrantes: Willy Quiroga, el baterista Rubén Basoalto y el guitarrista Juan Carlos Godoy.quien abandonó el grupo en medio de la sesión.



El disco se presentó en dos formatos, y las canciones surgieron de varios títulos y ejemplos que forman parte de la historia bíblica. “Génesis”, “Moisés”, “Guerras”, “Profecía”, “Libros de la Sabiduría”, “Cristo: Nacimiento”, “Cristo: Muerte y Resurrección” Y “Apocalipsis” eran las composiciones contenidas en la placa.



Luego de una larga espera provocada por la pandemia, Monitor Music Producciones organiza este homenaje en el auditorio porteño de las calles Cabildo y Virrey Loreto, donde la Orquesta Sinfónica de Cámara bajo la dirección de Klára Ackermannová y arreglo Patrik Villarejo.



Sobre lo que representa este concierto en su vida, Quiroga dijo: “Para mí es darme cuenta de que uno de los motivos más importantes de mi vida se cumple, solo eso, y agradezco a la vida por darme la oportunidad”..



“Esta versión sinfónica, que no es la primera, demuestra el respeto que la obra se ha ganado no solo del público sino también de los compañeros músicos”., agregó un músico que interpretará “Génesis” en esta ocasión.



Miguel Zavaleta (suéter) Adrián Bar y Ronan Bar (Orión) María Rosa Yorio (Nito Mestre y los extranjeros de siempre, Porsuigieco) Héctor Starc (Aquelarre, Tantor) Juan Rodríguez (Sui Géneris, Polifemo), Osvaldo Zabala, Eduardo Frezza Vikingo asistirán Martínez (Reloj).



También estarán de Isa Portugheis (El rock and roll pesado) Juanito Moro (Viticus, Riff) José Luis Fernández (Charly García y Bird Making Machine) Aníbal Forcada (Pastoral y Black Sheep) Sergio Gramatica (Los violadores) Claudio Surbano (Pajarito Zaguri) ) Marcelo Montesano (Olé, olé) ​​Inés Bayala, María Eugenia Díaz, Perla Perla Aguirre, Lilian Saba y Silvia Alonso.